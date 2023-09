Nvidia zlevňuje GeForce RTX 4070 12GB. Mohla by nově stát 549 $, slevy už jsou i u nás

Před vydáním Radeonu RX 7800 XT a (asi zejména) Radeonu RX 7700 XT začalo prosakovat, že by mohla být zlevněná konkurenční grafika GeForce RTX 4060 Ti s 16GB pamětí. Zdá se, že pro změnu vyšší z těchto nových grafik AMD založených na GPU Navi 32 by mohla zatlačit na cenu vyššího modelu Nvidie, GeForce RTX 4070 12GB. Vypadá to, že tato karta brzo bude k mání za výhodnější cenu, nebo dokonce již je.

Tato informace přichází od youtubera Moore's Law is Dead. Ten uvádí, že GeForce RTX 4070 pravděpodobně začne zlevňovat a její nová cílová cena by se mohla změnit na 549 $ z původní oficiální ceny 599 $. Nemá ale jít o oficiální zlevnění (to ostatně nebylo ohlášeno ani u RTX 4060 Ti), cena asi bude Nvidií snížena jen interně a neoficiálně v rámci jednání s výrobními partnery.

S touto cenou, která by pro nás (s DPH) nyní vycházela asi na 15 300 Kč či 623 €, by GeForce RTX 4070 byla o padesát dolarů dražší než Radeon RX 7800 XT. Nicméně při výrazně silnějším postavení značky, případně s poukazem na nižší spotřebu nebo DLSS 3 asi Nvidia počítá s tím, že si snadno obhájí vyšší cenu, aniž by to příliš zhoršilo prodeje. Je ale třeba říct, že karta AMD má zase jiné výhody, například podporu novějších technologií monitorů, větší paměť a Navi 32 má také údajně dobrý OC potenciál (dokonce měsíce je také ke grafikám zadarmo populární vesmírná hra Bethesdy Starfield).





Cena 549 $ už se objevila u některých karet prodávaných v USA (model Twin Edge OC od Zotacu, karta WindForce OC od Gigabyte, na ilustraci v záhlaví). Toto mohou být první vlaštovky. U nás se při pohledu do vyhledávače cen zdá se podobné ceny také objevují, protože některé modely GeForce RTX 4070 včetně onoho od Gigabyte jsou nyní k mání za cenu okolo 15 500 Kč, zatímco ještě před několika dny se pohybovaly nad 16 tisíci.

Zlevněné GeForce RTX 4070 v eshopu Autor: Cnews

Tyto snížené ceny asi nemusí být aplikovány naráz pro všechny modely. Podle techPowerUpu je možné, že se ze začátku budou objevovat vždy jen u některých karet, aby Nvidia podchytila nejvíce na cenu citlivé zákazníky, kteří by třeba mohli zvažovat karty Radeon RX 7800 XT. Většina modelů by se ale mohla prodávala za běžné vyšší ceny a spoléhala by se na to, že si beztak najdou kupce. Zlevněné modely by se mohly různě prostřídávat a časem by jich třeba bylo více a více a snížená cena by se postupně mohla stávat cenou převažující. Může to ale asi jít vše i rychleji, asi bude dost záviset na tom, jak budou konkurenční grafiky, které tyto slevy vyprovokovaly, v prodejích úspěšné.

Snížení ceny je každopádně pozitivní, ušetřenou tisícovku budete moci použít na něco jiného. Snižování cen u Nvidie by mělo vytvářet tlak také na konkurenční grafiky AMD stejně jako to platí opačně, takže s tímto tržním fungováním by mohly nyní vysoké ceny grafik třeba trochu klesnout i dlouhodobě.

