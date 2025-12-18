Cnews.cz  »  Televize  »  O2 dostalo od ČTÚ pokutu kvůli nekalým praktikám při přechodu na Oneplay

O2 dostalo od ČTÚ pokutu kvůli nekalým praktikám při přechodu na Oneplay

Pokutu ve výši 750 tisíc korun dostal O2 za užití nekalých obchodních praktik spojených s migrací služeb na Oneplay.

Pochybné praktiky operátora O2 Czech Republic při přechodu ze služby O2 TV na streamovací platformu Oneplay mají dohru u národního regulátora. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vyměřil operátorovi pokutu ve výši 750 tisíc korun. Ten už ji zaplatil.

„Český telekomunikační úřad uložil v listopadu tohoto roku společnosti O2 Czech Republic a.s. pokutu ve výši 750 000 Kč za porušení zákazu užití nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům, a to v souvislosti s migrací služeb na platformu Oneplay. Rozhodnutí o uložení pokuty je již pravomocné a pokuta byla společností O2 Czech Republic a.s. zaplacena,“ uvedl ČTÚ v poslední monitorovací zprávě.

Jak poukazuje server Lupa.cz, Oneplay vznikla spojením služeb O2 TV a Voyo, které spadaly do portfolia PPF (O2 a Nova). Přechod se uskutečnil letos v březnu s tím, že zákazníci O2 byli převedeni na Oneplay bez možnosti používání O2 TV a zároveň jim vlivem přenastavení balíčků byla služba zdražena. Bylo jí také těžké zrušit. U uživatelů to tehdy vyvolalo řadu negativních reakcí.

PPF letos v květnu informovala, že má Oneplay po spojení dvou původních služeb 1,4 milionu uživatelů. Na tuzemském trhu tedy jsou o významného hráče. Srovnání Oneplay přinesli kolegové na Lupě zde a zde.

zdroj: Lupa.cz

