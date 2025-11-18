Cnews.cz  »  Byznys  »  Odchod Tima Cooka z Applu je na spadnutí: jeho nástupcem má být šéf hardwaru

Odchod Tima Cooka z Applu je na spadnutí: jeho nástupcem má být šéf hardwaru

Matěj Vlk
Dnes
Tim Cook Autor: Apple
Tim Cook prý má z vedení Applu odejít už na začátku příštího roku.
Ve svých 65 letech se má Tim Cook připravovat na odchod do důchodu a již příští rok by mohl opustit pozici generálního ředitele. Nejpravděpodobnějším nástupcem se zatím zdá být John Ternus, který vede vývoj hardwaru

Tim Cook vede společnost Apple od roku 2011 a délkou působení na této pozici překonal i Steva Jobse. Stále častěji se spekuluje o jeho odchodu a nahrazení novým generálním ředitelem. Byť se Applu po ekonomické stránce daří, tlak na firmu sílí především v souvislosti s umělou inteligencí, kde vývoj v Cupertinu nejde ani zdaleka tak dobře, jak si mnozí přáli. Hlavním důvodem potenciálního odchodu má být ale přirozené střídání, kdy se Tim Cook chystá do důchodu. V současné době je zdaleka nejstarším generálním ředitelem Applu v historii – Steve Jobs odešel v 56 letech a John Sculley v 54. Cookovi bylo před dvěma týdny 65 let.

Už příští rok?

Poslední seriózní zpráva o změně na pozici CEO Applu se objevila na Financial Times, která dokonce spekuluje i s chystaným datem této změny. Mělo by se tak stát již zkraje příštího roku po oznámení finančních výsledků za končícím finančním rokem. Nový ředitel by tak měl dostatek času na přípravu dvou vrcholů – vývojářské konference WWDC a zářijové premiéry iPhonů, tedy klíčového produktu Applu.

Jakožto nástupce je nejčastěji zmiňován John Ternus, který má v Applu na starosti vývoj hardwaru. Ve společnosti působí od roku 2001 a v roce 2013 se stal viceprezidentem hardwarové divize. Následně převzal vedení ve vývoji iPhonů (2020) a Apple Watch (2022). Pravidelně se objevuje při představování nových produktů Applu.

Screenshot konverzace

Mark Gurman s tak rychlým střídáním nesouhlasí a dodává i možný důvod článku FT.

Autor: Matěj Vlk

Se jménem Johna Ternuse coby nástupce Tima Cooka souhlasí i Mark Gurman coby jeden z nejinformovanějších novinářů o Applu. Zároveň ale dodává, že střídání na pozici CEO není tak horké, jak jej popisuje Financial Times. V komentářích na síti X dokonce připustil i variantu, že zpráva byla FT podstrčena právě proto, aby došlo k urychlení odchodu Tima Cooka.

Zdroj: FT via Macrumors

