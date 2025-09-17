Odolný Realme C71 přináší do kategorie levných telefonů obří baterii

Realme C71 bude patřit na trhu k modelům s nejlepším poměrem cena/výkon. Telefon nabízí především 6 300 mAh baterii se 45W rychlým nabíjením, což je v této kategorii vskutku výjimečný parametr. Když připočteme i možnost reverzního nabíjení (6 W), může mobil sloužit také jako nouzový zdroj energie pro menší zařízení.
Velký displej s nižším jasem
Displej má úhlopříčku 6,72" (HD+ rozlišení), obnovovací frekvenci 120 Hz a maximální jas kolem 725 nitů v režimu High Brightness Mode. Model je relativně tenký a lehký – tloušťka necelých 8 milimetrů a hmotnost cca 196 gramů, což v kombinaci s velkou baterií jsou velmi dobré hodnoty.
Pokud jde o výkon, C71 spoléhá na chipset Unisoc T7250, který není výkonnostním králem, ale pro běžné používání, komunikaci na sociálních sítích, volání a na jednodušší hry bude stačit.
Model přežije pád z výšky 1,5 metru
Nové Realme se může pochlubit vojenskou certifikací (MIL-STD-810H, jde o standard amerického ministerstva obrany), která zahrnuje ochranu proti prachu a stříkající vodě (IP54). Model má celkově odolné „ArmorShell“ tělo, tedy konstrukci, která lépe zvládne pády a otřesy. Novince nechybí z boku umístěná čtečka otisků prstů, slot pro paměťovou kartu a pro mnohé stále vítaný 3,5mm jack pro sluchátka.
Relativně skromnější je fotovýbava: zadní kamera má maximální rozlišení 50 MPx, přední na selfie pak jen 5 MPx. Nepřehlédnutelný je ovšem LED světelný prstenec na zadním panelu označený jako Pulse Light, který reaguje na notifikace a stav nabíjení a poskytuje tak vizuální odezvu.
Model je vybaven prostředím realme UI 6.0 postaveným na Androidu 15. Z hlediska konektivity podporuje 4G, Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.2.
Cenou překvapí
A na závěr možná to nejzajímavější. Model realme C71 je k dispozici ve dvou barevných provedeních (White Swan a Forest Owl), přičemž na českém trhu je již v prodeji za doporučenou cenu 4199 Kč.
