Odstartoval šestý ročník Czech & Slovak Games Week. Na některé hry padají slevy až 90 procent

Dnes
Czech & Slovak Games Week 2025 Autor: GDA
Czech & Slovak Games Week 2025
Již šestý ročník přináší více než tři stovky herních titulů za lukrativní ceny, mnohdy se slevou až 90 procent.

Sedmnáctý listopad se už pošesté slaví také skrze velký výprodej videoher vytvořených v České republice a na Slovensku. Dnes večer odstartoval další ročník akce Czech & Slovak Games Week, v rámci něhož lze získat 320 lokálních titulů se slevou až 90 procent.

Česko-slovenská herní akce potrvá týden. Hry si lze koupit a případně vyzkoušet na internetových obchodech Steam a GOG. Seznam zapojených titulů a tvůrci je na oficiálním webu.

Ve slevách jsou hry jako Crime Boss: Rockay City (1,99 místo 19,99 dolaru), Kingdom Come: Deliverance Royal Edition (8 dolarů), Hrot (necelých 7 dolarů), Dex (1,4 dolaru), Attentat 1942 (1,2 dolaru) a tak dále.

Podle serveru Lupa.cz organizuje aktivitu Asociace českých herních vývojářů (GDACZ) a Slovenská asociace herních vývojářů (SGDA).

„Uplynulý rok byl pro český herní průmysl mimořádně silný. Zlepšuje se také situace v oblasti investic a celkového zájmu o herní tvorbu, přesto zůstává prostředí pro nezávislá studia velmi náročné. Prostřednictvím akcí, jako je Czech & Slovak Games Week, můžeme pomáhat herním studiím a zároveň přibližovat českou a slovenskou tvorbu hráčům po celém světě,“ shrnul Pavel Barák, předseda GDACZ.

Letos bylo nejvíce vidět středověké herní RPG Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios, které před pár dny prodalo přes čtyři miliony kopií. KC:D 2 bude jedním z kandidátů na udělování celosvětových cen pro hry roku, byť to v letošní tvrdé konkurenci bude mít těžké.

zdroj: Lupa.cz, Czech & Slovak Games Week

