Odstřihne se Čína úplně od západních počítačů? Chce přejít na vlastní firmware UBIOS místo UEFI

Mnohokrát jsme už v minulosti informovali o různý projektech čínských procesorů, jejichž cílem je mít vlastní počítačové řešení nezávislé na zahraničních firmách, ať už jde CPU s architekturou x86 nebo jinou. Teď tato země chystá i vlastní řešení v jiné oblasti: vlastní architekturu firmwaru a platformy počítačů. To by mohlo vést i k tomu, že se čínské počítače oddělí od standardu PC a půjdou vlastní cestou.
UBIOS místo UEFI
Čínská organizace nazvaná Global Computing Consortium (GCC) oznámila tento týden alternativní firmware a na něm založenou platformu počítačů, která má být náhradou současného standardu UEFI (a nepřímo starých BIOSů, které UEFI nahradilo). Této technologii říká UBIOS, což znamená Unified Basic Input/Output System. Má být vyvinutá nezávisle jak na původních BIOSech pro PC, tak na UEFI. Nejde tedy o reimplementaci dnes používaného standardu, ale pokus o jeho nahrazení jiným standardem.
UBIOS má mít stejnou funkci, tedy vytvářet kompatibilní vrstvu, která slouží k nabootování operačního systému a vytváří standardizované rozhraní mezi ním a hardwarem. UBIOS by měl asi také plnit další role, které dnes UEFI hraje, jako je řízení ventilátorů, spotřeby a podobně.
Podle GCC je vedle politického ohledu UEFI problematické také kvůli tomu, že jde o poměrně starou technologii a od doby jejího vzniku už se nastřádaly různé nedostatky a chyby, které má jeho UBIOS napravovat. Již údajně podporuje aktuální technologie jako jsou heterogenní („big.LITTLE“) procesory a čipletové procesory, v čemž má být podle svých původců lepší než UEFI. Jak podložená tato tvrzení jsou, to je otázka. Dnešní osobní počítače tyto technologie normálně používají a UEFI jim v tom evidentně nebrání.
Podle GCC má UBIOS být také lépe uzpůsoben počítače s procesorem s alternativní instrukční sadou, jako třeba RISC-V. UEFI je historicky spojeno s architekturou x86, ale dnes je standardizováno i jako firmware pro počítače s architekturou Arm, podporuje i RISC-V a čínský LoongArch a v principu by mělo být možné ho portovat na různé další architektury.
Rozhraní pro nastavení UEFI na desce Gigabyte. Jedna z novinek, kterou UEFI přineslo, bylo používání grafického režimu a ovládání myší. To hlavní, čím se liší proti tradičnímu BIOSu, je ale hlavně pod pokličkou
Domácí řešení, nebo konkurence na globálním trhu?
Global Computing Consortium je tvořeno 13 čínskými firmami, mezi kterými je Huawei, Byosoft a Kunlun Tech, členem je také CESI, čínský institut pro standardizaci elektroniky. Slovo globální v názvu organizace asi vyjadřuje, že by Číňané rádi svůj systém prosadili i ve světě jako konkurenci pro dnes globálně používaný standard UEFI.
Prvotní motivací je asi ale hlavně snaha odstřihnout se od západních (globálních) technologií, což jsou vedle samotných hardwarových komponent i softwarové součásti. UEFI je primárně dílem západních firem. Čína by sice mohla dle tohoto standardu prostě vyvinout nezávislou vlastní implementaci, ale cílem je asi, aby měla kontrolu i přímo nad samotným standardem. Z podobných důvodů Čína nedávno oznámila například i iniciativu na nahrazení HDMI a DisplayPortu vlastním standardem obrazového výstupu. Je možné, že jednou takto Čína bude chtít nahradit a tím ovládnout i technologie jako je třeba Wi-Fi.
UBIOS by asi mohly začít používat čínské platformy procesorů jako jsou CPU od Huawei nebo procesory LoongArch od Loongsonu. Naproti tomu procesory Zhaoxin jakožto x86 CPU asi zůstanou minimálně v dohledné budoucnosti u UEFI, protože jedním z jejich hlavních cílů je kompatibilita s Windows. Do operačních systémů bude třeba podporu spouštění a provozu na počítačích s novým typem firmwaru přidat a zda to Microsoft udělá u svého, je zatím dost nejisté.
GCC bude technologii UBIOSu prezentovat příští měsíc na konferenci 2025 Global Computing Conference v Šen-čenu. Možná se tedy dozvíme i nějaké technické podrobnosti, i když rozdíly v koncepci firmwaru možná nebudou něco, co by bylo úplně stravitelné či zajímavé pro jiné publikum než jsou nízkoúrovňoví programátoři.
