Cnews.cz  »  Hardware  »  Odstřihne se Čína úplně od západních počítačů? Chce přejít na vlastní firmware UBIOS místo UEFI

Hardware

Odstřihne se Čína úplně od západních počítačů? Chce přejít na vlastní firmware UBIOS místo UEFI

Jan Olšan
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Čínské x86 procesory Zhaoxin Autor: Zhaoxin
Čínské x86 procesory Zhaoxin
Nový typu firmwaru, který tvoří základ všech PC, má podle čínského konsorcia být lepší pro moderní hardware než dnes používaná technologie UEFI. Ale hlavně jde asi o kontrolu nad standardem a nad počítačovým ekosystémem.

Mnohokrát jsme už v minulosti informovali o různý projektech čínských procesorů, jejichž cílem je mít vlastní počítačové řešení nezávislé na zahraničních firmách, ať už jde CPU s architekturou x86 nebo jinou. Teď tato země chystá i vlastní řešení v jiné oblasti: vlastní architekturu firmwaru a platformy počítačů. To by mohlo vést i k tomu, že se čínské počítače oddělí od standardu PC a půjdou vlastní cestou.

UBIOS místo UEFI

Čínská organizace nazvaná Global Computing Consortium (GCC) oznámila tento týden alternativní firmware a na něm založenou platformu počítačů, která má být náhradou současného standardu UEFI (a nepřímo starých BIOSů, které UEFI nahradilo). Této technologii říká UBIOS, což znamená Unified Basic Input/Output System. Má být vyvinutá nezávisle jak na původních BIOSech pro PC, tak na UEFI. Nejde tedy o reimplementaci dnes používaného standardu, ale pokus o jeho nahrazení jiným standardem.

UBIOS má mít stejnou funkci, tedy vytvářet kompatibilní vrstvu, která slouží k nabootování operačního systému a vytváří standardizované rozhraní mezi ním a hardwarem. UBIOS by měl asi také plnit další role, které dnes UEFI hraje, jako je řízení ventilátorů, spotřeby a podobně.

Podle GCC je vedle politického ohledu UEFI problematické také kvůli tomu, že jde o poměrně starou technologii a od doby jejího vzniku už se nastřádaly různé nedostatky a chyby, které má jeho UBIOS napravovat. Již údajně podporuje aktuální technologie jako jsou heterogenní („big.LITTLE“) procesory a čipletové procesory, v čemž má být podle svých původců lepší než UEFI. Jak podložená tato tvrzení jsou, to je otázka. Dnešní osobní počítače tyto technologie normálně používají a UEFI jim v tom evidentně nebrání.

Podle GCC má UBIOS být také lépe uzpůsoben počítače s procesorem s alternativní instrukční sadou, jako třeba RISC-V. UEFI je historicky spojeno s architekturou x86, ale dnes je standardizováno i jako firmware pro počítače s architekturou Arm, podporuje i RISC-V a čínský LoongArch a v principu by mělo být možné ho portovat na různé další architektury.

Rozhraní pro nastavení UEFI na desce Gigabyte. Jedna z novinek, kterou UEFI přineslo, bylo používání grafického režimu a ovládání myší, hlavní novinky proti tradičnímu BIOSu jsou ale pod pokličkou

Rozhraní pro nastavení UEFI na desce Gigabyte. Jedna z novinek, kterou UEFI přineslo, bylo používání grafického režimu a ovládání myší. To hlavní, čím se liší proti tradičnímu BIOSu, je ale hlavně pod pokličkou

Autor: Cnews

Domácí řešení, nebo konkurence na globálním trhu?

Global Computing Consortium je tvořeno 13 čínskými firmami, mezi kterými je Huawei, Byosoft a Kunlun Tech, členem je také CESI, čínský institut pro standardizaci elektroniky. Slovo globální v názvu organizace asi vyjadřuje, že by Číňané rádi svůj systém prosadili i ve světě jako konkurenci pro dnes globálně používaný standard UEFI.

Prvotní motivací je asi ale hlavně snaha odstřihnout se od západních (globálních) technologií, což jsou vedle samotných hardwarových komponent i softwarové součásti. UEFI je primárně dílem západních firem. Čína by sice mohla dle tohoto standardu prostě vyvinout nezávislou vlastní implementaci, ale cílem je asi, aby měla kontrolu i přímo nad samotným standardem. Z podobných důvodů Čína nedávno oznámila například i iniciativu na nahrazení HDMI a DisplayPortu vlastním standardem obrazového výstupu. Je možné, že jednou takto Čína bude chtít nahradit a tím ovládnout i technologie jako je třeba Wi-Fi.

Čína chce eliminovat HDMI, DisplayPort a Thrunderbolt. Její GPMI chce být rychlejší a používat USB-C Přečtěte si také:

Čína chce eliminovat HDMI, DisplayPort a Thrunderbolt. Její GPMI chce být rychlejší a používat USB-C

UBIOS by asi mohly začít používat čínské platformy procesorů jako jsou CPU od Huawei nebo procesory LoongArch od Loongsonu. Naproti tomu procesory Zhaoxin jakožto x86 CPU asi zůstanou minimálně v dohledné budoucnosti u UEFI, protože jedním z jejich hlavních cílů je kompatibilita s Windows. Do operačních systémů bude třeba podporu spouštění a provozu na počítačích s novým typem firmwaru přidat a zda to Microsoft udělá u svého, je zatím dost nejisté.

docker + kubernetes školení s dotací tip

GCC bude technologii UBIOSu prezentovat příští měsíc na konferenci 2025 Global Computing Conference v Šen-čenu. Možná se tedy dozvíme i nějaké technické podrobnosti, i když rozdíly v koncepci firmwaru možná nebudou něco, co by bylo úplně stravitelné či zajímavé pro jiné publikum než jsou nízkoúrovňoví programátoři.

Zdroj: Tom’s Hardware

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Máte aktuálně nějaké peníze v CS2 skinech?

Zobraz výsledek
možno zásadná otázka je, či to potrebuje vôbec grafiku a nestačí config. Ale zobrať starý msdos a zobraziť v ňom 640x480, to už aj monitor zvládnuť nemusí a aj ovládače niečo potrebujú. Ale chcelo by to niečo vymakanejšie, ale firiem ako šafránu a aj to je na p* a problémov toľko, že to chce lepšie vymáknuť keď už ľudia sú lenivý a potrebujú svoj TV aj používať keď ho raz napadnú hekeri a tv sa nezapne.
hifron

Nejnovější

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Z našich webů

Dále u nás najdete

České technologické zakázky se prodírají na Ukrajinu

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Proletěli jsme se v legendárním československém letounu L-39 Albatros

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Pizzu za korunu zaplatili daty. QR kódy jako brána pro kyberútoky

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?