OLED herní monitory od Asusu. 240Hz panely s HDR, speciální grafenové chlazení místo větráků

Během německého herního veletrhu Gamescom se, zdá se, spustila menší lavina herních monitorů používajících už technologii OLED. Nejdřív odhalil Samsung širokoúhlý prohnutý model s rozlišením 7680 × 2160 bodů, zřejmě první monitor využívající DisplayPort 2.1. Také Asus ale přinesl hráčské OLED, a to rovnou dva modely. Oba patří do řady ROG Swift, jeden ale bude pro příznivce prohnutých 21 : 9 a druhý pro 16 : 9 tradicionalisty žádající 4K.

ROG Swift PG34WCDM

Širokoúhlý monitor nese označení ROG Swift PG34WCDM a je založený na prohnutém panelu s rozlišením 3440 × 1440 bodů na úhlopříčce 34 palců. Prohnutí je u něj velmi výrazné s poloměrem jen 80 cm.

Panel má mít odezvu pro přechod šedá-šedá 0,03 ms a podporuje 240Hz obnovovací frekvenci. Přítomné je samozřejmě i adaptivní obnovování, které je založené na FreeSync / VESA Adaptive-Sync, a bude tedy fungovat na všech grafických kartách. Asus má monitor i certifikovaný se známkou FreeSync Premium Pro.

Asus ROG Swift PG34WCDM Autor: Asus

Toto zahrnuje i podporu HDR obrazu, která by díky OLED měla být na velmi dobré úrovni (nejsou zde nedokonalosti stmívaného podsvícení). Panel má špičkový jas až 1300 cd/m², který je dosažitelný při rozsvícení relativně malého množství pixelů (3 %). Při rozsvícení 10 % je maximum stále 650 cd/m².





Asus ROG Swift PG34WCDM Autor: Asus

Tato omezení jsou dána napájením a zejména potřebou chladit panel při takto vysokých jasech. Asus panel chladí pasivně, uvnitř by podle webu TFT Central neměl být ventilátor. Certifikovaný bude monitor na známku DisplayHDR 400 True Black (neplést s víceméně bezcenným DisplayHDR 400 u LCD monitorů).

Více: Přichází standard DisplayHDR True Black pro OLED HDR monitory se skutečnou černou

TFT Central píše, že tento monitor je postavený na panelu typu WOLED od LG Display, používá tedy bílé OLED s barevnými filtry, zatímco u většiny dosavadních modelů byly přítomné QD-OLED panely Samsungu (ty místo filtrů mají kvantové tečky). Znamená to i použití jiné struktury subpixelu (RWBG), což by asi mohlo vést k určitým problémům s anti-aliasingem textu (ClearType) ve Windows. Ve hrách by to vadit nemělo, ale pro pracovní použití to může být určitá nevýhoda, podobně jako velké zakřivení. Monitor se tím tedy stává více specializovaným, než je obvyklé.

ROG Swift PG32UCDM

Druhý monitor bude naopak pro ty, kdo neradi křivule a nudle – má klasický poměr stran 16:9 a rozlišení 4K (3840 × 2160 bodů) na úhlopříčce 31,5 palce. V tomto případě je použitý QD-OLED panel druhé generace Samsungu s pololesklou povrchovou úpravou (předchozí WOLED model by měl být matnější a hrubější).

Panel nemá polarizační vrstvu, což podle TFT Central může v některých podmínkách poněkud zhoršit vnímaný kontrast. Zase by ale měl mít vhodnější rozložení subpixelů, tato obrazovka tedy bude univerzálnější a lépe se na ní bude pracovat mimo dobu hraní.

Asus ROG Swift PG32UCDM Autor: Asus

Panel také poskytuje 240Hz frekvenci (bohužel ale ještě neumí DisplayPort 2.1, který by se pro tyto účely hodil, vstupy jsou DP 1.4, HDMI 2.1 a USB-C) a rovněž má udávanou odezvu GtG jen 0,03 ms. Masivní výhody, které má technologie OLED v odezvách a potlačení rozmazání u pohybu proti LCD, asi není třeba připomínat.

Asus ROG Swift PG32UCDM Autor: Asus

Monitor bude mít opět adaptivní obnovování FreeSync kompatibilní se všemi značkami GPU a nese známku FreeSync Premium plus certifikaci DisplayHDR 400 True Black. Podání HDR bude dosahovat o něco nižších jasů. Maximum při rozsvícení 3 % plochy bude 1000 cd/m², pro 10 % pak jen 400 cd/m². Na celém panelu zvládne monitor 250 cd/m², toto platí i mimo HDR režim (v SDR), kde by také měl být dostupný režim uniformního jasu. Asus uvádí, že by se monitor opět měl obejít bez ventilátoru, chladí se speciálním pasivem a teplovodivou vrstvou z grafenu na zadní straně.

Asus ROG Swift PG32UCDM Autor: Asus

V prodeji zhruba okolo Q1 2024

Zatím není potvrzené, kolik budou tyto monitory stát. Asus u obou uvádí očekávanou fyzickou dostupnost v prvním kvartálu 2024. Druhý 4K model by prý mohl být k mání někde uprostřed tohoto období (v únoru?), ale širokoúhlý model ROG Swift PG34WCDM prý může být vydán dřív a je údajně i šance, že se objeví v prodeji ještě před koncem roku 2023 před Vánoci.

