OpenAI ruší generování videí Sora: AI slop stál 5 miliard dolarů ročně

Služba Sora od OpenAI umožňovala tvořit krátká videa pomocí umělé inteligence a následně je sdílet na sociální sítě. Pro veřejnost se spustila loni v září a prakticky od začátku ji provázely kontroverze ohledně využívání obsahu chráněného autorským zákonem. Uživatelé rovněž často generovali videa známých osobností, které spadaly do kategorie deepfakes. Nyní tato služba končí, nejde ale o problém etiky, ale čistého byznysu.
5 miliard ročně
OpenAI oznámilo konec aplikace Sora bez předchozích upozornění a spekulací. V poslední době bylo nejpravděpodobnějším vývojem integrování Sory přímo do ChatGPT stejně jako se to stalo s generováním obrázků a dalšími funkcemi. Ostatně i Gemini od Googlu umožňuje vytvářet krátké videoklipy díky modelu Veo.
Problémem byly především enormně vysoké náklady na provoz. Sora podle zpráv Forbesu z loňského listopadu spálila 15 milionů dolarů denně, tedy asi 5 miliard dolarů za rok. Což je pro představu roční rozpočet českého Ministerstva školství. Tady ale byly náklady vynaloženy na tvorbu infantilních 10sekundových videí, deepfakes a prdících celebrit. Nyní může OpenAI uvolněný výpočetní výkon přesměrovat do oblastí s monetizačním potenciálem. Tím má být především platforma Codex a chystaná desktopová superaplikace, která spojí služby jako prohlížeč Atlas, ChatGPT či zmíněný Codex.
V kontextu ročního rozpočtu se nezdá velkou ztrátou pro OpenAI ani zrušení investice od Disney. Filmové studio mělo dle prosincového oznámení do OpenAI investovat 1 miliardu dolarů. Díky tomu se postavičky a další autorský obsah měly dostat do generovaných videí. Podle Reuters bylo zrušení služby pro zástupce Disney stejné překvapení jako pro veřejnost. Ještě několik hodin před oficiálním oznámením měly obě firmy jednat o podmínkách spolupráce.
