OpenAI spouští dříve avizovaný obchod s vlastními verzemi umělé inteligence ChatGPT

Na první tiskové konferenci společnosti OpenAI přišel Sam Altman s tím, že plánuje spustit obchod s vlastními verzemi GPT založeného na umělé inteligenci. Nyní tento čas nastal a GPT Store je dostupný pro všechny, kteří mají aktivní některé z předplatných ChatGPT (Plus, Enterprise nebo Team).

GPT Store (nebo také GPTs) lze už nyní nalézt v levé liště rozhraní pod DALL-E, nástrojem pro generování obrázků. Aktuálně je v GPT store k dispozici celá řada verzí, které jsou prozatím zdarma (do budoucna ale mohou být zpoplatněny).

Už nyní je možné v GPT store najít zajímavé GPT verze Autor: Cnews

Pro tvorbu vlastní verze GPT přitom není třeba disponovat pokročilými programovacími jazyky, postačí vám nástroj GPT Builder. Tomu stačí napsat, co od své GPT verze chcete a jaké funkce by měl umět a on se na základě vašeho zadání pokusí verzi GPT vytvořit.