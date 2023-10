Operační paměti přestaly zlevňovat a začínají zdražovat. Stoupnou zejména ceny DDR5

Přesně před měsícem jsme tu publikovali zprávu, že ceny SSD (respektive pamětí NAND, které jsou jejich hlavní komponentou) přestávají klesat a místo toho začíná zdražování. Bohužel se zdá, že musíme následovat i se zprávou o tom, že se obrací k horšímu vývoj cen druhého stěžejního typu pamětí pro počítače, operačních pamětí DDR5 a DDR4 (DRAM). I u těch se během podzimních měsíců má cena zvyšovat a asi lze říct, že „líp už bylo“.

Stejně jako u NAND ceny pamětí DRAM sleduje analytická firma TrendForce, která nyní vydala zprávu, dle níž v nynějším (čtvrtém) kvartálu roku očekává zvýšení cen jak DDR4, tak DDR5, ale také mobilních pamětí typu LPDDR v noteboocích. Vyšší ceny mají být i u grafických pamětí. To teoreticky může vést ke zdražení grafik, ale konkurenční boj může výrobce GPU a karet přinutit, aby toto zvýšení nákladů absorbovali na úkor své marže.

Ceny DDR5 půjdou nahoru víc než DDR4

Podle TrendForce by měly ceny operačních pamětí pro PC během Q4 2023 (tedy asi ke konci prosince ve srovnání s koncem září) jít nahoru asi o 3–8 %, zatímco až do Q3 2023 v průměru ještě mírně klesaly (o 0–5 %). Výrobci (například Samsung) podobně jako u NAND zřejmě omezili výrobu, protože se přiblížila k negativním maržím.





Zdražení má být větší u pamětí DDR5, čemuž má nahrávat to, že čím dál více nahrazují DDR4, roste jejich podíl v PC a tím i poptávka po nich. DDR5 ve skutečnosti začala zdražovat ještě v třetím kvartálu (o 0–5 %). Ve čtvrtém kvartálu mají ceny DDR5 dál stoupnout v průměru o 3–8 %. Zatím jde o predikci, jelikož za celý kvartál samozřejmě ještě nejsou reálná data.

Paměti DDR4, které v třetím kvartálu ještě zaznamenaly zlevnění o 3–8 %, mají ve čtvrtém kvartálu už také obrátit svůj trend směrem ke zdražování, jejich ceny mají v průměru stoupnout o 0–5 %. Nebude to tedy zatím nic drastického, ale ve zpětném zrcátku se pak možná bude dát jako u SSD říct, že nejlepší čas pro nákup, pokud jste s ním otáleli a vyčkávali příležitost, asi nastal nyní.

Predikce vývoje cen pamětí DRAM v Q4 2023 dle analýz TrendForce Autor: TrendForce

Podle TrendForce zdraží v Q4 2023 také grafické paměti typu GDDR (o 3–8 %) a podobně mají jít nahoru také paměti LPDDR pro notebooky a mobily. LPDDR4X o 3–8 %, novější LPDDR5 a LPDDR5X o 5–10 %. Jen serverové produkty (tedy také DDR4 a DDR5, ale v serverových modulech) mají zůstat zhruba beze změn nebo zlevnit o 0–5 %. Ale zřejmě to nebude trvat, Samsung údajně právě u serverové DDR4 omezil výrobu, takže u ní může nastat převis poptávky nad nabídkou.

Toto zdražení podle TrendForce ještě nemusí být začátek nějakého delšího cyklu, který by nás teprve více zabolel. Zda se výrobcům podaří ceny „stabilizovat“ a zvýšit na pro ně výdělečnější úroveň, zatím není jisté a bude to záležet na tom, zda budou udržovat objem výroby snížený a zda se vzpamatuje poptávka po počítačích. Také podle analytiků bude hodně záviset na poptávce po serverech, které dokáží generovat vysokou poptávku po pamětech DDR4 a DDR5 tím, že v serverech se typicky osazují vysoké kapacity. Zatím tedy nejsou signály, že by nastala jízda na horské dráze a operační paměti zase postupně za několik kvartálů nabalily velké bolestivé zdražení, jak se to párkrát v uplynulé dekádě stalo.

Zdroje: ComputerBase, TrendForce