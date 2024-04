Otázky nad životností laserových HAMR disků: Podle Seagate vydrží pracovat přes sedm let

Seagate letos konečně po dlouhém čekání a odkladech vydává pevné disky (HDD) používající technologii HAMR. Ta využívá nahřívání místa zápisu na vysoké teploty nanolaserem integrovaným v zapisovací hlavě, což logicky vyvolává otazníky nad tím, jakou životnost takto technologicky náročná komponenta může mít a zda nebudou tyto disky choulostivé na poruchy anebo krátkou životnost. Firma Seagate se speciálně k tomu teď vyjádřila.

Podle Seagate jsou domněnky o potenciální vyšší poruchovosti nebo horší životnosti HAMR disků celkově mýtus. Či přesněji by se asi mělo říct, že implementace, která byla firmou za dlouhá léta vyvinuta, takovými problémy netrpí (protože si lze představit, že kdyby související komplikace nebyly úspěšně zvládnuté, skutečně by HAMR disky problémům čelit mohly).

Už při odhalení HAMR HDD a jejich technologie Seagate uváděla, že disky po ta léta, po něž se na ně čekalo, procházely rozsáhlým testováním, na základě kterého je firma považuje za stejně spolehlivé jako běžná HDD, a přitom byla testována proti přísnějším než obvyklým kritériím.

Seagate uvádí, že disky s technologií Mozaic 3+ (to je označení pro první komerčně vydanou verzi s kapacitami 30 a 32 TB) byly podrobovány testování simulujícímu zátěž v reálném světě během asi hlavně serverového používání a tyto testy běží už od roku 2016.





Během této doby (tedy po více než 7 let) byly komponenty vylepšovány a postupně zvyšována spolehlivost. Podle Seagate v posledních dvou letech firma zaznamenala výslednou spolehlivost o 50 % lepší než už předešlých testovaných typů a právě s tímto zlepšením už se HAMR disky dostaly na úroveň spolehlivosti konvenčních pevných disků s běžným kolmým zápisem („PMR“).

HAMR disky mají stejně přísnou kontrolu kvality a specifikovanou stejnou minimální spolehlivost jako běžné serverové disky Seagate, což znamená střední dobu mezi poruchami 2,5 milionu hodin.

Schéma systému zápisu technologií HAMR, platforma Mozaic 3+ Autor: Seagate

64 PB zapsaných dat, 8,5 měsíce „pálení“

Seagate také uvádí, že firma separátně testovala použité zapisovací a čtecí hlavy a ověřila, že dokáží „najet“ minimálně 6000 hodin (8,5 měsíce) aktivity – ne tedy 6000 hodin běhu celého disku, ale takovýto souhrnný čas celkové doby zapisování (nebo možná kombinace zapisování a čtení, není to totiž explicitně řečeno). Odpovídá to tomu, kdyby hlava postupně přenesla 3,2 PB dat (3200 TB). Toto by snad měla být délka trvání experimentu, ne skutečný limit životnosti.

Je otázka, jestli je to dost, nebo ne. 3,2 PB je údaj pro jednu hlavu. Jedno HAMR HDD má však 10 oboustranných ploten a 20 hlav, takže celkový najetý zápis disku by byl dvacetinásobný – 64 PB čili asi 2000 celkových přepisů u 32TB disku (nebo ještě více, pokud je řeč o 30TB). Seagate uvádí, že to je více než 20× větší objem přenesených dat, než co typicky datacentrové („nearline“) HDD za dobu provozu absolvuje.

Hlavičky podle Seagate mají demonstrovanou životnost minimálně sedm let (což je asi výsledek onoho sedmiletého testování a opět snad ne skutečný limit). Těchto sedm let podle Seagate splňuje, či spíš přesahuje očekávání zákazníků, kteří obvykle u dnešních disků předpokládají čtyř- nebo pětileté používání. Ovšem pozor – toto to se týká použití v serverech, kam nyní HAMR disky směřují, nikoliv domácího používání v PC, NAS nebo v externím HDD připojovaném přes USB. Tam asi může být doba používání jednoho disku výrazně delší.

Seagate Exos Mozaic 3+ 30 TB Autor: Seagate

Seagate také uvádí, že v rámci testovací fáze předcházející nynějšímu oficiálnímu vydání firma vyrobila přes 500 tisíc HAMR disků s technologií Mozaic 3+, které testovala interně a také je měli k dispozici velcí zákazníci, kteří byli do zkušebního provozu zapojení. Tyto zkušenosti by tedy snad měly být získané i na docela velkém množství vzorků.

Toto je samozřejmě tvrzení samotného výrobce. Obecně je asi třeba dávat pozor na možnost, že podobné informace budou zkreslené či přiohnuté kvůli marketingu. Na druhou stanu, pokud se na zkušebním provozu podíleli i zákazníci (asi hlavně cloudoví hyperscaleři), měly by zčásti mít tyto výsledky sami ověřené. Firmy typu Microsoft, Facebook nebo Google asi sice nevydají nějaké vlastní studie ukazující spolehlivost a poruchovost HAMR disků této generace, ale pokud je skutečně budou používat ve svých datacentrech, asi to můžeme brát jako vyjádření důvěry (minimálně pro ten 4–5letý provoz, který u nich má být obvyklý).

Zdroje: Seagate, AnandTech