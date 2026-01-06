Cnews.cz  »  Hardware  »  Pebble Round 2: návrat legendy s výdrží, o které si konkurence může nechat zdát

Pebble Round 2: návrat legendy s výdrží, o které si konkurence může nechat zdát

Pebble Round 2
Hodinky Pebble Round 2
Druhá generace hodinek přišla po více než deseti letech především s enormní výdrží, netradičním displejem a se stále tenkou konstrukcí.

Pebble patří mezi geeky a dalšími technologickými nadšenci k oblíbeným značkám. Tvůrci dokázali vybudovat komunitu, která se stará o vývoj aplikací nebo ciferníků pro hodinky. Firma si prošla krizí, kterou ale letos v létě ukončilo představení nových hodinek Pebble Time 2, minulý měsíc premiéra nečekaného prstenu Pebble Index 01 a nyní následují hodinky Pebble Round 2.

Vsázka na výdrž

Původní model Pebble Round přišel s ePaper displejem, který měl přinést především výbornou výdrž na baterii, ve skutečnosti ale šlo o běžné jednodenní hodinky. Nový model ale zachovává technologii (ePaper, dotyky, rozlišení 260 × 260, 283 PPI) a konečně přidává také pořádnou výdrž. Podle specifikací jde o 14 dní na jedno nabití. Na tyto hodnoty se dostávají hodinky Garminu, tradiční modely jako Apple Watch nebo Galaxy Watch ale výrazně zaostávají.

Zdroj: Youtube.com

Pebble Round 2 jsou především netradičním prodlouženým displejem telefonu. Umí zobrazovat notifikace a lze instalovat aplikace z komunitního Pebble AppStore stejně jako uživatelské ciferníky. Tvůrci naopak do hodinek nezakomponovali senzory, na které jsme si zvykli i u těch nejlevnějších modelů chytrých hodinek. Zcela tak chybí například senzor srdečního tepu a jedinými senzory jsou akcelerometr a magnetometr. Hodinky sledují alespoň počet kroků a spánek. Nechybí mikrofon pro ovládání hlasem, případně diktování zpráv.

Notifikace jsou plně interaktivní, takže v případě Androidu na ně lze odpovídat přímo z hodinek. U iPhonů by tato funkce mohla být díky nové legislativě dostupná i v EU, to ale prozatím není jisté.

Pebble Round 2

Pebble Round 2

Autor: rePebble

Nový model si zachoval velmi tenké tělo, kterým udivovala i první generace. Nyní jde o 8,1 mm, což mezi chytrými hodinkami s takto velkým displejem znamená jednu z nejmenších tlouštěk.

Hodinky budou k dostání ve třech barevných variantách – černá, stříbrná a rose gold. U stříbrné potom bude možné volit ze dvou šířek řemínku. Cena je nastavena na 199 dolarů, což po přičtení daně znamená částku kolem 5 tisíc.

Zdroj: rePebble

Bohužel poměr cena /výbava už tak dobře nevypadá. Ale pěkný kompaktní design se mi líbí.
QproTest

