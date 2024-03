Peněženka Google nyní dokáže automaticky ukládat vstupenky do kina nebo letenky

Aplikaci Peněženka Google znají především uživatelé smartphonů se systémem Android. Jedná se o aplikaci, která (jak už název napovídá) slouží k uložení vašich platebních karet, skrze které můžete následně platit vaším mobilním telefonem. Mimo platební karty nabízí virtuální peněženka uložení věrnostních karet, dárkových poukazů a mnoho dalšího.

Většinou bylo nutné všechny kartičky nebo vstupenky do aplikace přidávat ručně. Podle magazínu Engadget se nyní Peněženka naučila automatické přidání vstupenek do kina a palubních letenek, jakmile vám do vaší schránky v Gmailu přijde e-mail s potvrzením a samotnými vstupenkami.

Samotný Google říká, že tato funkce nemusí zatím fungovat pro každou leteckou společnost nebo divadelní řetězec, další společnosti by měly být časem přidávány. V Peněžence je také možné ručně archivovat většinu průkazů a vstupenek pro větší přehlednost. Poslední poměrně zajímavé vylepšení Google Peněženky přišlo v minulém měsíci, kdy se Peněženka dostala na wearOS, operační systém pro chytré hodinky.