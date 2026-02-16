Cnews.cz  »  Internet  »  PID Lítačka 2.0 přichází: Nový všemi žádaný design, chytřejší funkce i rada, do kterého vagonu metra nastoupit

PID Lítačka 2.0 přichází: Nový všemi žádaný design, chytřejší funkce i rada, do kterého vagonu metra nastoupit

Dominik Dobrozenský
Dnes
Nová PID Lítačka 2.0 (ilustrační obrázek)
Nová PID Lítačka 2.0 (ilustrační obrázek)
Oblíbená aplikace pro cestování po Praze a Středočeském kraji dostane řádný upgrade. PID Lítačka 2.0 nabídne modernější vzhled, chytřejší funkce a doporučí vám, do kterého vagonu v metru nastoupit.

Lítačka po osmi letech pomalu vstupuje do nové éry. Vzniká totiž její nástupce PID Lítačka 2.0, který si zachová osvědčené principy fungování, ale přinese modernější vzhled, nový technický základ a řadu praktických vylepšení. Cílem je zpříjemnit a zjednodušit cestování po Praze i ve Středočeském kraji.

„Současná podoba aplikace ale naráží na své limity. Abychom do aplikace mohli přidávat nové funkce, rozhodli jsme se výrazně investovat do jejího rozvoje. Podobný postup můžeme pozorovat třeba v případě neustálého rozvoje bankovních aplikací. Tato investice se rozhodně vyplatí a v dlouhodobém horizontu přinese městu úsporu.“ říká Jaromír Beránek, I. náměstek pražského primátora pro oblast dopravy.

„V budoucnu díky ní bude možné objednávat třeba poptávkovou dopravu, hradit poplatky za nabíjení elektromobilů, prediktivně vypočítávat zpoždění spojů MHD, vyhledávat bezbariérová spojení a kombinovat u toho různé typy veřejné dopravy včetně návazností na bezbariérové výtahy. Aplikace bude také doporučovat nejvhodnější vagon v metru pro rychlejší výstup, jednodušeji se v ní budou nakupovat a aktivovat jízdenky a mnoho dalšího,“ dodává.

Autor: PID

Jaké novinky přinese PID Lítačka 2.0:

  • tmavý režim, po kterém uživatelé dlouhodobě volají,

  • doporučování ideálního vagonu v metru (pro nejbližší výstup nebo přestup),

  • hromadný nákup a aktivace více jízdenek najednou,

  • lepší práce s parkováním včetně možnosti předčasného ukončení.


Společně s těmito novinkami bude kladen důraz také na přehlednější vyhledávání, které nadále zůstává nejpoužívanější funkcí aplikace. Jen v roce 2025 zaznamenali autoři přes 109 milionů vyhledaných spojení. Lítačku aktuálně používá kolem 200 tisíc uživatelů denně, celkově ji má v telefonu kolem 2 milionů uživatelů. Přepis aplikace zajišťuje Operátor ICT.

zdroj: PID

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

