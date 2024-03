Polda 8: Zima Software oznámil nový díl a bude se loučit s Luďkem Sobotou

Před dvěma dny se na YouTubovém kanále Polda PRD News (oficiální kanál Zima Software) nové video oznamující nový díl legendární české adventury Polda, tentokrát už po osmé. Video pojednává o neshodách studia ZIMA Software s nejmenovaným partnerem, které vyústily v ukončení spolupráce a následnou prosbu na fanoušky o přispění na HitHitové kampani.

I přestože kampaň na osmý díl Poldy začala teprve před pár dny a do konce zbývá ještě 43 dní, fanoušci už stihli (v době psaní tohoto článku) minimální částku 1 milionu korun pokořit a Zima software poslali téměř 1,3 milionu korun, čímž poslali hru do 2. milníku. Přitom je tomu relativně nedávno, co studio vypustilo do světa Polda 2 remástr. Na HitHitu autoři vybírali také pro minulý díl Polda 7.





O čem nový Polda 8 vlastně bude?

Členové studia Zima software se rozhodli opustit svět slavných celebrit a uvrtali Pankráce do tradiční „vesnické prozkoumávačky“, podobně jako tomu bylo u prvních dílů této série. Pankrác bude na začátku hry unesen ze své rodné vesničky a vydá se jej hledat Monika, kterou můžete dobře znát z předchozího Poldy 7.

Monika však bude doprovázena zbrusu novou hratelnou postavou, která, pokud se fanouškům zalíbí, může v budoucnu nahradit hlavní postavu detektiva Pankráce dabovaného už od začátku Luďkem Sobotou. Podle Autora série Polda Petra Svobody nechce studio jakkoliv digitálně replikovat hlas Luďka Soboty a vzhledem k jeho věku bude Polda 8 jakýmsi symbolickým rozloučením s postavou Pankráce.

Příběh Poldy 8 opustí svět celebrit a vrátí se do starých dobrých vesnických kolejí Autor: Zima Software

Ve hře se objeví cestování časem (jako v předchozích dílech) a řada akčních meziher. Pokud vše půjde dobře, herní doba by měla být podobná té z Poldy 7, tedy přibližně 12 hodin.

Pokud byste chtěli jakkoliv podpořit vznik nového Poldy 8, můžete tak učinit na HitHitové kampani, případně sledovat novinky na Facebooku nebo oficiálních stránkách. K příležitosti nového Poldy také autora série Poldu vyzpovídali kluci z herního portálu Vortex: