Potenciálně levnější PCIe 5.0 SSD: Adata uvádí 10GB/s moduly Legend 970, s 25mm ventilátorem

Do nabídky SSD s rozhraním PCI Express 5.0 se teď přidává další model, tentokrát od firmy Adata. Tato značka obvykle prodává za relativně nižší cenu, takže by její „Gen5“ moduly mohly být zajímavé do herních počítačů s omezenějším rozpočtem. Firma by měla chystat PCIe 5.0 moduly také pod herní značkou XPG, ale jako první uvádí běžnější řadu Legend 970, která má aktivní chlazení, ovšem odlišné proti tomu referenčnímu.

SSD Adata Legend by měla být další z NVMe modulů založených na řadiči Phison E26. Ten používá rozhraní PCIe 5.0 ×4 a mezipaměť DRAM, o jejíž kapacitě a typu ale nejsou informace. O NAND ano – modul používá 232vrstvou 3D NAND se záznamem TLC od Micronu – jde o čipy s rozhraním o rychlosti 1600 MT/s. Tyto moduly jsou jedny z těch, které právě kvůli vybranému typu NAND neběží na plném teoretickém výkonu řadiče, který jinak dosahuje až 12,5 GB/s (ale jen s nejrychlejšími čipy NAND s 2400MT/s rozhraním). Výměnou za to by ale tato SSD měla být levnější.

Adata bude moduly Legend 970 nabízet s kapacitou 1TB a 2TB. Větší model dosahuje propustnost 10 GB/s při sekvenčním čtení i zápisu (při zápisu v rámci pseudoSLC zapisovací cache). V náhodném přístupu umí až 1 400 000 IOPS jak při čtení, tak i při zápisu. Menší verze s kapacitou 1TB má výkon o něco nižší, i když ne dramaticky – sekvenční rychlosti klesnou na 9500 MB/s při čtení a 8500 MB/s v zápisu, náhodné čtení na 1 300 000 IOPS.

Parametry SSD Adata Legend 970 Autor: Adata

Záruka na tato SSD je pětiletá a poskytují garanci na zápis odpovídající zhruba 700 přepisovacím cyklům na buňku – tedy 700 TB celkového zápisu pro 1TB verzi a 1400 TB pro větší 2TB modul. Zatím firma ale nesdělila ceny těchto SSD.

Zvláštností je u těchto SSD chladič, který je aktivní, ale Adata použila vlastní návrh, nikoliv údajně velmi hlučný chladič, který jako referenční navrhl zřejmě přímo Phison a objevil se na některých z prvních prodávaných SSD. Chlazení od Adata používá 25mm axiální ventilátor profukující hliníkový pasiv, který je částečně zakrytovaný, aby vzduch musel protékat jeho žebry. Výška chladiče je poměrně velká, celý modul je tlustý 18 mm.

Adata Legend 970 Autor: Adata

Pasiv má podle Adata krystalickou úpravu pro zvětšení povrchu pro předávání tepla. Ventilátor pravděpodobně nebude mít teplotní regulaci (pokud tedy neobsahuje nějaký termistor), protože se napájí externě. Musíte ho připojit kabelem s koncovkou SATA Power. O hlučnosti zatím nejsou informace, ale takto malé ventilátory obvykle mají hodně vysoké otáčky. Dost podezřele také vypadá omezená perforace nad ventilátorem, která vypadá, jako by mohla bránit ideálnímu průtoku vzduchu.

Adata Legend 970 Autor: Adata

Vedle tohoto modulu Legend 970 firma Adata chystá ještě odlišné PCIe 5.0 SSD v řadě XPG. Ten ale nemá být založený na Phisonu E26 ale na řadiči SiliconMotion SM2508. Bude dosahovat rychlosti sekvenčního čtení až 14 GB/s a sekvenčního zápisu 12 GB/s, takže se zdá, že Phison E26 bude mít brzo pěknou konkurenci. Pravděpodobně by tyto moduly měly mít i jiný chladič, byť možná také aktivní.

PCIe 5.0 SSD Adata připravované pod značkou XPG Autor: Adata

