Povede se Intelu zachránit Arrow Lake? Slibované opravy výkonu Core Ultra 200 jsou tu

V říjnu Intel vydal procesory Arrow Lake, což je první skutečně nová generace od roku 2021, s novou architekturou i novou platformou LGA 1851. Při vydání ale zejména výkon ve hrách nedopadl moc podle představ, takže v listopadu pak firma přislíbila opravy, které měly některé deficity řešit. Trvalo to o trošku déle, ale nyní jsou tyto výkonnostní záplaty zde a řeší hned několik problémů, které Arrow Lake při vydání postihly.

Intel teď vydal podrobnosti k celkem pěti výkonnostním problémům, které mohly v některých případech zhoršovat výkon procesorů Core Ultra 200S při vydání. Přičemž někde se problémy mohly i kumulovat, což (jak Intel tvrdí) mohlo stát za zvlášť špatnými případy v testech. Ale také nemuselo – až nové recenze a testy ukážou, o kolik přicházející opravy těchto problémů výkon napraví a zda se dostane tam, kde by ideálně měl být, nebo bude jen o něco méně pozadu za očekáváním, než před dvěma měsíci. Některé z výsledků, které jsou považované za špatné, totiž nemusí být s těmito řešenými problémy spojené a tudíž se také nemusí zlepšit.

1. Nový mikrokód 0×114

Nejvíce očekávání vzbuzoval příslib aktualizací mikrokódu, které by přímo nějak mohly zlepšovat funkci procesoru. Nový mikrokód skutečně je na cestě. Má označení 0×114 (hexademcimální číslo verze) a podle Intelu je cílem, aby se v aktualizovaných BIOSech desek, skrze něž ho do počítače dostanete, objevil v lednu 2025. U části desek ale výrobci mohou být rychlejší a nabídnou je už v těchto dnech, už se objevily informace o aktualizacích od Asusu a ASRocku.

Intel neuvádí konkrétní detaily, v kterých by se měl nový mikrokód lišit. Je možné, že půjde o kombinovaný efekt řady drobných zlepšení a ladění, které se podařilo od vydání dokončit. Podle Intelu je od tohoto mikrokódu očekáváno zlepšení výkonu ve hrách o jednociferné procento, tedy o něco mezi 1 % až 9 %. Přesně to ale není specifikováno, takže asi bude lepší mít střízlivá očekávání. Míra se asi může lišit hru od hry, podle Intelu jsou odhady odvozené od výkonu ve 35 různých hrách.





2. Optimalizace BIOSů mimo mikrokód CPU

Nové aktualizace BIOSů (UEFI firmwarů) pro základní desky platformy LGA 1851 se ale netýkají jen samotného mikrokódu, který se nahrává do CPU a ovlivňuje jeho fungování, ale i optimalizací samotných desek skrze jejich firmware. Podle Intelu část výkonnostních problémů Arrow Lake v recenzích způsobovaly i desky, které měly ve výchozím stavu neoptimální nastavení (za což Intel přijímá zodpovědnost a uvádí, že nezvládl nastavení desek dostatečně prověřit).

Procesor Intel Arrow Lake (ilustrace) Autor: Intel

Výkon Arrow Lake mohlo ovlivnit to, že nebyla optimálně nastavená frekvence prstencové sběrnice (byla nižší než nominální) nebo dělička paměťového řadiče (použitý horší „gear“, než měl být). Takováto chybná nastavení přímo vedou k znatelnému zhoršení latence pamětí i L3 cache (v případě sběrnice), takže lze věřit, že jejich vlivem naměřený výkon ve hrách neodpovídal skutečnému potenciálu procesoru. Pochopitelně ale jen tehdy, pokud testovaná deska byla těmito chybnými nataveními postižena, jinak oprava zlepšení nezpůsobí.

Intel dále zmiňuje, že někdy nemusela být automaticky zapnutá volba PCIe Resizable BAR, u níž je známo, že může výkon ve hrách zlepšit. Zmiňuje ale také to, že někdy mohla být vlivem nastavení desky deaktivována funkce Intel APO, což je softwarová optimalizace výkonu, která vyžaduje ruční vytvoření profilu vždy pro konkrétní program či hru a jinde se zlepšení neprojeví. Je tedy na zvážení, jak moc k efektu APO přihlížet v recenzích. Jeho přínos platí jen pro konkrétní test a není reprezentativní pro jiné úlohy (je ale pravda, že i AMD má něco podobného v podobě přepínání her mezi čiplety s 3D V-Cache a bez ní na X3D procesorech. Více o APO můžete najít zde:

Podle Intelu tyto problémy v souhrnu mohly být zodpovědné za zhoršení výkonu procesorů Arrow Lake o 2–14 % proti očekáváním. Opravy by mohly tedy obnovit až takovéto množství výkonu, nicméně je otázka, kolik z toho je univerzální zlepšení a kolik je efekt oněch cílených optimalizací realizovaných jen ve vybraných hrách skrze Intel APO. Podle Intelu jsou chybná nastavení již opravena v nyní dostupných BIOSech, nebudou čekat až na vydání BIOSů s mikrokódem 0×114–

3. Opravy pro schéma napájení ve Windows 11

Další separátní problém je pak podle Intelu s Windows, i když přesněji ne přímo s operačním systémem, ale v interakci se softwarovou podporou Intelu. Firma uvádí, že trošku podobně jako v případě výkonnostních oprav pro procesory Ryzen se nepodařilo do Windows 11 v předstihu dostat komponentu PPM upravující nastavení spotřeby (schéma napájení) pro procesory Core Ultra 200S / Arrow Lake. Tato aktualizace byla ve Windows dostupná v době vydání procesorů, ale ne v předstihu, aby ji mohli použít recenzenti.

Tato komponenta by měla ale již být v sestavení Windows 11 26100.2161, které přináší aktualizace Windows Update s kódem KB5044384. Ta by již měla být dostupná a tento problém by tedy měl být vyřešený, pokud má aktuální Windows 11 nebo eventuální novější verze.

Co tato aktualizace má zlepšovat, je řízení napětí a frekvence, parkování jader, využití C-Stavů a obecně řízení výkonu a spotřeby. Podle Intelu mohla předchozí absence tohoto optimalizovaného PPM znamenat ztrátu až 6–30 % výkonu, ale efekt záležel na interakci s dalšími faktory. Opět to tedy ne vždy bude tak, že se s aktualizací výkon automaticky zlepší o tuto hodnotu.

Podle Intelu chybějící PPM mohlo vést k neoptimálnímu či zvláštnímu přiřazení úloh na jádra procesoru, kolísání výkonu ve stejném testu provedeném vícekrát, sníženému jednovláknovému výkonu, ale údajně také k incidentům, kdy se náhle zhoršila latence paměti (až o 50 %, asi z důvodu chybného použití energii šetřících režimů?). Tento faktor údajně také mohl způsobovat, že procesory Arrow Lake v testech ukazovaly horší výkon s novějšími Windows 11 24H2 než se starší verzí 23H2.

4. APO

Nefungující Intel APO kvůli jeho vypnutí v BIOSu už bylo zmíněno v předchozím bodu. To, že APO není aktivní nebo nemá efekt, který Intel očekává, je ale uvedeno jako samostatný problém a jedna z oněch pěti položek. Podle Intelu mohlo APO být deaktivováno i vlivem absentující optimalizované komponenty PPM z předchozího bodu. Bez její přítomnosti totiž APO nemusí fungovat (možná protože potřebuje schopnost parkovat jádra?).

Nemožnost použít APO mohla u některých her údajně stát až 2–14 % výkonu. Zde je ale jasné, že se bavíme jen o hrách, které APO explicitně má podporované, u ostatních se oprava neprojeví. Řešením je opět aktualizace na sestavení Windows 11 26100.2161 nebo novější, která by už měla ve Windows Update být k dispozici (a případně ještě aktualizace BIOSu desky, kterou tak jako tak budete aplikovat).

Přehled problémů, které Intel našel a vyřešil u procesorů Core Ulra 200 Autor: Intel, via: techPowerUp

5. BSOD s Anti-Cheatem

Pátá položka se netýká přímo výkonu, ale nestability. Intel uvádí, že ví o problému, kdy počítače s procesory Arrow Lake kolabují do BSOD (tzv. „modré obrazovky smrti“) během spouštění her. Má jít o hry využívající technologii Easy Anti-Cheat na Windows 11 24H2 a pád systému způsobuje ovladač této technologie. Může jít o chybu jeho autorů nebo o nějakou nekompatibilitu, za kterou nemohou, ale každopádně by problém už měl být vyřešený v nové verzi ovladače. Aby se oprava projevila, musí ovšem dotyčné hry tento aktualizovaný ovladač přibalit do svého kódu a pochopitelně pak vydat aktualizaci hry na dotyčných distribučních platformách – pro uživatele bude problém vyřešen po stažení aktualizací pro dotyčné hry.

Tolik k teoretickému popisu problémů, které Intel identifikoval. O kolik se výkon procesorů Arrow Lake tímto posune a jak se tím vylepší jejich atraktivita, to odhalí až testy těchto oprav. Dopad bude asi velmi variabilní a individuální podle toho, jak moc byl výkon chybami předtím postižen – kde se ztrácelo hodně, je potenciál k dobrému skoku, kde se o moc nepřicházelo, potenciál k takovému zlepšení logicky také nebude.

Asi tedy nebude lehké stanovit nějaké průměrné procento říkající, kolik výkonu opravy procesorům Arrow Lake přinesly. I průměry z většího počtu her se asi budou dost lišit podle výběru her a metodik testování (ale i použitých desek). Nejlepší možná bude se soustředit jednoduše přímo jen na nová naměřená čísla a znovu zkusit zhodnotit, jak dobře to s nimi pro Arrow Lake vypadá proti konkurenci a proti předchozím procesorům Intelu.

TL;DR: Aktualizujte Windows a BIOS desky

Pokud jste majiteli procesoru Core Ultra 200S, nyní tedy potřebujete nainstalovat dostupné aktualizace BIOSu základní desky a pokud zatím pro ni není aktualizace s mikrokódem 0×114, budete muset tuto další aktualizaci flashnout v lednu, kdy by už ke stažení být měla. Vedle toho se přesvědčte, že máte plně aktualizované Windows 11 a tím byste měli mít hotovo (a doufejme znatelně lepší výkon).

Zdroj: techPowerUp