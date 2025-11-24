Pozor, notebooky Dell a HP neumí přehrávat video ve formátu HEVC. Výrobci odebrali podporu kvůli pár korunám

Je to shodou okolností zhruba deset let, co se v hardwaru začala objevovat podpora přehrávání videa v tehdy nejnovějším formátu HEVC – jako jedny z prvních ho uměly třeba procesory Skylake a grafiky GeForce GTX 960. Od té doby se schopnost přehrávání tohoto formátu stala prakticky automatickou věcí. Je proto docela překvapení, že řada notebooků teď tuto schopnost nemá – výrobci ji totiž záměrně deaktivovali, třebaže v hardwaru zůstává.
Žádné HEVC od Dellu a HP
Uživatelé některých notebooků značek Dell a HP, což jsou firmy, které zdá se touto cestou jdou, zjistili, že na jejich přístrojích nefunguje akcelerace přehrávání HEVC (neboli H.265) videa, třebaže jejich procesory by měly mít plnou podporu pro přehrávání (ale i kompresi) přímo v hardwaru. Obsah ve formátu HEVC nefunguje například ve webových prohlížečích. Je možné, že tento nápad dostanou i další výrobci notebooků a PC, zatím ale víme jen o těchto dvou.
Neznamená to, že se na těchto noteboocích nedá takové video vůbec přehrát, budete pro to ale potřebovat softwarový dekodér používající procesor, který lze doinstalovat do systému (například pomocí LAV Filters) nebo použít v rámci samostatného přehrávače jako je VLC či MPV (ten má zabudovaný dekodér z projektu Ffmpeg). Nicméně aplikace, které počítají s integrovanou hardwarovou podporou, jako jsou nástroje pro videokonference, nejspíš zůstanou problémem.
Ve webových prohlížečích se softwarové dekódování dá zprovoznit, pokud vypnete hardwarovou akceleraci, čímž se ale zase o dost zhorší výkon. Například na notebooku můžete se softwarovým přehráváním mít při sledování videa relativně vysokou teplotu procesoru a tím pádem hlučnější chlazení (a zkrácenou výdrž na baterie).
The HP OmniBook X AI PC a HP EliteBook Ultra AI PC. Na firmy orientovaná řada EliteBook je jednou z těch, u nichž HP začalo odebírat podporu HEVC videa
Problém se týká notebooků HP ProBook, kde je potvrzen například u modelů 460 G11 a 465 G11, a HP EliteBook (řada 665 G11). U Dellu jsou problémy hlášené u modelů dražší řady Latitude (nově Dell Pro), ale také například modelu Dell 16 Plus 2-in1. Jde tedy zejména o firemní modely. Oba výrobci u těchto produktů odstranili zmínky o podpoře HEVC ze specifikací. Pokud budete od těchto značek notebook kupovat a nechcete o přehrávání HEVC v hardwaru přijít, podívejte se po modelech ze spotřebitelských řad a zkontrolujte si, zda je u nich podpora HEVC stále uvedena.
Blokování ve firmwaru nebo ovladačích
Jak již bylo řečeno, tyto notebooky by měly mít hardware, který přehrávání i kompresi HEVC plně zvládá, muselo tedy dojít k tomu, že výrobci explicitně tuto podporu vypnuli. Buď na úrovni firmwaru, nebo možná jen v ovladačích (u jednoho z notebooků od Dellu totiž uživatel na Redditu tvrdí, že v Linuxu mu akcelerace HEVC fungovala).
HP například v dokumentaci přímo uvádí, že na daných platformách „byla hardwarová akcelerace HEVC vypnuta“. Dell zase na stránkách podpory píše, že podpora HEVC je dostupná, jen pokud má počítač samostatnou grafickou kartu (kdy ji zajistí GPU a jeho ovladače), nebo je koupený s přehrávačem Blu-Ray od CyberLinku či s podporou Dolby Vision. A zřejmě také dostaly milost notebooky s 4K displejem, kterým Dell dekodéry HEVC nevypnul.
Licenční poplatky představují zhruba 5 Kč na jeden počítač
Důvodem je nejspíš to, že výrobci chtějí ušetřit na licenčních poplatcích za podporu technologie HEVC. Ty byly správcem licencí MPEG-LA stanovené ve výši 20 centů za jedno zařízení nad určité množství a měly by se na přelomu roku zvýšit na 24 centů. Spekuluje se proto o tom, že firmy přestaly pro zařízení kupovat licence kvůli tomuto zdražení, to ale není zrovna velké (když se zváží míra inflace ve světě od roku 2015).
Licenční poplatky spojené s technologií HEVC byly vždy (podobně jako u H.264) trnem v oku například aktivistům kolem open source, ale částka odpovídající momentálně pěti korunám z ceny počítače – zvlášť když se bavíme o dražších modelech pro firmy – mě osobně nepřijde jako rozumné místo, kde šetřit. Okolo HEVC se objevily konkurenční patentová sdružení a je možné, že HP a Dell musí za zařízení platit více těmto subjektům, ale současně u poplatky mívají roční stropy. Celková zátěž by nejspíš i tak nebyla vyšší než nízké jednotky dolarů.
Absence systémové podpory pro kodek HEVC v hardwaru vás může vypéct i mimo oblast přehrávání filmů nebo webového videa. Vedle zmíněných videokonferencí je HEVC používáno i jako formát pro ukládání fotografií (například některé mobily Samsungu produkují soubory HEIC). A kompresi HEVC využívá třeba služba GeForce Now, které umožňuje využít lepší barevné vzorkování 4:4:4. Pokud HEVC nemáte, může GeForce Now pořád použít i formát H.264, ten však podává horší kvalitu obrazu a zejména poskytuje jen vzorkování barev YUV 4:2:0. To vede k artefaktům jako je rozmazaný text s barevnými písmeny (jasně zelené, modré nebo červené detaily zejména na tmavém pozadí mají s tímto vzorkováním velký problém), což ve hrách zrovna dost často bývá.
Zdroje: Ars Technica, Reddit