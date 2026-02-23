Pozor: Problematické 12+4pinové konektory u grafik se prý samy vysouvají. Spouštěč pálení a hoření kabelů?

Od příchodu grafických karet Nvidia s 12+4pinovým konektorem 12VHPWR (později mírně upraveným a přejmenovaným na 12V-2×6) trvají problémy takto řešeného napájení GPU se spolehlivostí, protože kvůli nedostatečné robustnosti a velmi nízké rezervě se konektor přehřívá a pálí, když v něm dojde k nerovnoměrném odporu a proudům. Teď přišly zprávy o nejnovějším incidentu, který je s ním spojený.
Spontánní vznik „chyby uživatele“?
Poměrně dost z v poslední době hlášených případů spálených 12+4pinových konektorů či portů na grafikách bylo spojeno s kabely či adaptéry od MSI, které mají charakteristickou žlutou koncovku. Její idea je taková, že konektor má dvě barvy – ta část, která má být zanořená, je žlutá, zatímco zbytek černý. Brání to nedokonalému zasunutí, jelikož nedosedající konektor se ihned vizuálně prozradí tím, že vidíte prosvítat kus žluté části.
Ovšem na Redditu, kam si často uživatelé chodí stěžovat, se objevilo docela dost fotek právě těchto konektorů se žlutými koncovkami spálenými. Nebylo úplně jasné, zda to není shoda okolností: Například vliv toho, že u žlutého konektoru je dobře vidět ožehnutí, které by na černém uživatel přehlédl. Možná to ale shoda okolností není.
Na Redditu teď jeden z uživatelů upozornil na problém, na který si raději dejte pozor, pokud 12+4pinové kabely či adaptéry používáte. Podle jeho pozorování se údajně žlutý konektor MSI u dva měsíce starého zdroje má s jeho grafickou kartou tendenci sám vysunout a ztratit tak ono perfektní docvaknutí. Údajně pozoroval pozvolné objevení se žluté části během používání, ačkoliv si při instalaci dal pozor na kompletní zasunutí. Kabel navíc údajně neměl nijak pokroucený nebo podrobený nějakého tahu.
Totéž se údajně zopakovalo po opětovném docvaknutí, takže se zdá, že mimořádně tento exemplář kabelu má problém s tím, že se postupně spontánně vysouvá ven. Je možné, že to způsobují třeba cykly zahřívání a chladnutí spojené s roztahováním a smršťováním objemu materiálu. Západky by sice měly zásuvku držet na místě, ale možná nemají dostatečnou sílu.
Firma MSI již uživateli uznala reklamaci zdroje s tím, že toto chování považuje za defekt výrobku. Ve vláknu na Redditu se ovšem současně objevilo několik dalších uživatelů, kteří po tomto upozornění zkontrolovali své sestavy a také zjistili, že se jim během používání na konektoru v grafice objevil viditelný žlutý kousek konektoru (šlo subreddit MSI, takže vlákno zprávu viděli asi hlavně majitelé hardwaru od této firmy).
Zdá se tedy, že nemusí jít o problém ojedinělý, takže při pravidelné kontrole sestavy raději začněte docvaknutí kabelu zvlášť sledovat a nespoléhejte se na ověření jenom jednorázově po sestavení PC. A nezapomeňte kontrolovat i konektor na straně zdroje, máte-li přímý kabel, což je bohužel obvykle dost nepohodlné (výhodu mají ti, kde používají adaptér z osmipinů, kde je potenciální problém jenom jeden, na straně grafiky). Jeden z oněch uživatelů na Redditu našel povysunutý 12+4pinový konektor právě na straně zdroje.
Je třeba říct, že toto opět nemusí být něco postihujícího pouze žluté konektory MSI. Dost možná jde o širší problém, který se stává relativně často, avšak u barevných konektorů je pouze zvýšená šance, že si uživatel patologických změn všimne. Pokud by stejný majitel měl kabel s černým či jinak jednobarevným konektorem, nemá jak vysunutí vizuálně odhalit, takže to může nepozorovaně pracovat a čekat na svou příležitost zatopit mu.
U 12+4pinu se má dbát na pořádné zasunutí, ale stejně vám to nepomůže?
Jde tak vlastně o další slabé místo či vadu na tomto konektoru přidávající se k jeho normálním obecným rizikům. Ironie je, že tato vada konektorů (pokud se potvrdí) mohla podporovat argumenty tvrdící, že za selhání nemůže chyba samotného návrhu, nýbrž neodbornost nebo nedbalost uživatelů, kteří konektor nedostatečně zasunuli (a obvykle nemohli nějak dokázat svou nevinu).
Teď se možná ukazuje, že takové případy, zdánlivě připsané „chybě uživatele“ (která dle stanoviska Nvidie má být hlavní příčinou všech těchto incidentů), mohly špatné vlastnosti použitého konektoru.