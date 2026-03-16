Přesuneme datová centra na moře? Servery by mohly tvořit základy větrných elektráren

Spotřeba datových center v současné době roste především kvůli AI, technologické společnosti tak hledají cesty, jak jejich provoz zefektivnit. Nedávno jsme psali o nesmělém nápadu umístit datová centra na oběžnou dráhu, reálnější ale bude koncept startupu Aikido Technologies. Jeho záměrem je výpočetní centra spojit s větrnými elektrárnami na moři.
Servery coby základy
Servery by nebyly umístěny ve věži turbíny, ale v jejích základových konstrukcích – konkrétně v podpěrných nohách plošiny, na které konstrukce elektrárny stojí. Ty mají být tři, a každá z nich by obsahovala samostatný modul datového centra.
Výhodou offshore instalace je také dostupné chlazení. Servery by využívaly kapalinové systémy, které odvádějí teplo do okolní mořské vody. Stabilní nízké teploty Severního moře by mohly výrazně snížit energetickou náročnost chlazení. Ta dnes tvoří významnou část spotřeby datových center.
Druhou překážkou je vyrovnávání výkyvů ve výrobě elektřiny. Aikido Technologies vsází na akumulátory, které se budou nabíjet v období přebytků energie. Pokud by elektřina z větru nebyla dostupná delší dobu, má být výpočetní centrum připojeno k běžné síti.
Společnost plánuje první prototyp instalovat v Severním moři u norského pobřeží. Testovací konstrukce má ověřit provoz serverů v náročném mořském prostředí a také náročnější logistiku při servisování elektrárny i datových center. Právě údržba může být jednou z hlavních nevýhod podobného řešení především kvůli špatné přístupnosti. Provoz testovací elektrárny v měřítku 1:4 by měl začít letos v létě.
Zdroj: Toms Hardware