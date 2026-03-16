Cnews.cz  »  Věda a technika  »  Přesuneme datová centra na moře? Servery by mohly tvořit základy větrných elektráren

Matěj Vlk
Dnes
Elektrárna Aikido Tech Autor: Aikido Technologies
Výpočetní centrum má být umístěno v platformě těsně pod hladinou.
Když ne do vesmíru, tak alespoň do moře. Startup hledá možnosti, jak výpočetní centrum pohánět energií z větru přímo na vodě. Bez připojení k sítě se ale neobejde.

Spotřeba datových center v současné době roste především kvůli AI, technologické společnosti tak hledají cesty, jak jejich provoz zefektivnit. Nedávno jsme psali o nesmělém nápadu umístit datová centra na oběžnou dráhu, reálnější ale bude koncept startupu Aikido Technologies. Jeho záměrem je výpočetní centra spojit s větrnými elektrárnami na moři.

Servery coby základy

Servery by nebyly umístěny ve věži turbíny, ale v jejích základových konstrukcích – konkrétně v podpěrných nohách plošiny, na které konstrukce elektrárny stojí. Ty mají být tři, a každá z nich by obsahovala samostatný modul datového centra.

Základní platforma, která má být zbytkem elektrárny osazena letos v létě.

Výhodou offshore instalace je také dostupné chlazení. Servery by využívaly kapalinové systémy, které odvádějí teplo do okolní mořské vody. Stabilní nízké teploty Severního moře by mohly výrazně snížit energetickou náročnost chlazení. Ta dnes tvoří významnou část spotřeby datových center.

Druhou překážkou je vyrovnávání výkyvů ve výrobě elektřiny. Aikido Technologies vsází na akumulátory, které se budou nabíjet v období přebytků energie. Pokud by elektřina z větru nebyla dostupná delší dobu, má být výpočetní centrum připojeno k běžné síti.

Musk chce milion datových center na oběžné dráze, není to takové sci-fi, jak to vypadá. Do závodu se zapojila i Čína Přečtěte si také:

Společnost plánuje první prototyp instalovat v Severním moři u norského pobřeží. Testovací konstrukce má ověřit provoz serverů v náročném mořském prostředí a také náročnější logistiku při servisování elektrárny i datových center. Právě údržba může být jednou z hlavních nevýhod podobného řešení především kvůli špatné přístupnosti. Provoz testovací elektrárny v měřítku 1:4 by měl začít letos v létě.

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

a uz vrtule davaju staly vykon, alebo sa to bude vyrovnavat diesel generatormi?
roob


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Umělá inteligence v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO