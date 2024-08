Přišlo vám vydání Ryzenů 9000 chaotické? To ještě nic nebylo, AMD prý chce zpětně zvednout TDP

Je to teprve týden, co vyšly procesory AMD Ryzen 5 9600X a Ryzen 7 9700X. U těch se nejdříve chválilo snížení TDP ze 105 W u předchozí generace na 65 W. Ovšem po recenzích to samé začalo být široce kritizováno, protože se tím poněkud omezil výkon v mnohovláknových aplikacích (v jednovláknovém výkonu si ale nová architektura zachovává adekvátní zrychlení). Vypadá to, že AMD zvažuje těmto procesorům TDP k dovršení zmatku zase zpětně zvýšit.

Pokud si vzpomínáte, zpráva o tom, že AMD zvažuje po červnovém odhalení a oznámení specifikací (ale ještě před vydáním a recenzemi, což by nebylo tak zlé) zvýšit TDP u Ryzenu 7 9700X, se již jednou objevily. Ale toto osmijádro bylo nakonec normálně vydáno s 65W TDP. Teď se ovšem zvěst vynořila znovu.

AMD teď údajně zvažuje, nebo dokonce už má v plánu zvýšit TDP zpětně, a to aktualizací AGESA 1.2.0.1A Patch A, což je blok kódu, který tvoří část UEFI (BIOSu ve staré terminologii) základních desek. AGESA aktualizuje i firmware řídicí jednotky procesoru SMU, takže evidentně může i upravit parametry procesoru, jako je TDP. Zvýšení TDP by se tedy projevilo v momentu, kdy ve své základní desce aktualizujete BIOS.





Ze 65 W (88 W) na 105 W (142 W)?

A toto zvýšení TDP se navíc už nemá týkat jen Ryzenu 7 9700X, ale také Ryzenu 5 9600X. U obou modelů údajně půjde o zvýšení TDP z 65 W na 105 W. Při zvýšení TDP se zvedne i tzv. PPT, které představuje reálný limit spotřeby u procesorů AMD (jde tedy o obdobu hodnot PL2 či „Maximum Turbo Power“ u Intelu). Zatímco při 65W TDP mají oba procesory reálnou maximální spotřebu (PPT) na 88 W, což je podle recenzí respektováno, zvýšením TDP na 105 W by jejich limit spotřeby stoupl na 142 W.

Zejména šestijádro by se asi na tuto hodnotu nemuselo vždy dostávat, protože může dříve vyčerpat svou schopnost boostování na vyšší frekvence než tento příděl wattů. U Ryzenu 7 9700X je asi více pravděpodobné, že by se po aktualizaci v mnohovláknových aplikacích opravdu dostával až na 142 W.

Oficiální parametry a ceny procesorů AMD Ryzen 9000 pro desktop. Prozatím Autor: AMD

Pokud by toto AMD opravdu udělalo, byla by to asi jedna z nejchaotičtějších událostí během vydání produktu za dlouhou dobu, byť podobné změny parametrů už se dříve stávaly u grafik (například u Radeonu RX 5600 XT. Tam se změna ale spíše kryla s vydáním, než aby přišla až pár týdnů po něm).

Zatím věc není úplně potvrzená, ale informace o ní přinesl poměrně osvědčený leaker Chi11eddog. Nevypadá to tedy na úplně obyčejnou kachnu a možná se je třeba se připravit na to, že se situace kolem Ryzenu 5 9600X a Ryzenu 7 9700X opravdu takto zkomplikuje. Firma zatím na webu stále má jako hodnoty TDP pro tyto modely uvedeno 65 W.

Možná je ještě šance, že nepůjde o prosté plošné zvýšení TDP, ale že by třeba věc byla řešená jako jakýsi Eco Mode naruby, tedy že by aktualizace AGESA do UEFI základní desky přidala možnost vedle Eco Mode zapnout naopak něco jako „Performance Mode“, který by nastavil TDP na 105 W a spolu s tím také všechny další související parametry. Nicméně šlo by o volitelnou možnost, takže ve výchozím nastavení by se chování Ryzenu 5 9600X a Ryzenu 7 9700 X nezměnilo.

Zatím nevíme, za jak dlouho by ony aktualizace UEFI s verzí AGESA, která má TDP zvýšit, měly vyjít. Uvidíme, jak se celá situace vyvine. Ale je možné, že teď po kritice za snížení TDP přijde ještě i kritika za jejich vrácení zpátky…

