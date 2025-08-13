Přivítejme ChatGPT Go: nový tarif za stovku měsíčně, který už testují první uživatelé v Indii

OpenAI představil novou cenovou nabídku svého chatbota ChatGPT Go. Tento tarif se na první pohled jeví jako skvělé řešení pro ty, kterým bezplatná Free verze nestačí, ale zároveň nechtějí utrácet téměř pětistovku měsíčně za dražší Plusko.
ChatGPT Go za necelou stovku měsíčně
Bohužel pro nás, nový ChatGPT Go si mohou vyzkoušet zatím pouze uživatelé žijící na území Indie. Zde stojí 399 indických rupií, v přepočtu asi 95 korun. Dá se ale čekat, že jde jen o testovací trh a brzké rozšíření do dalších zemí je prakticky jen otázkou času.
ChatGPT Go nabídne:
-
všechny funkce z bezplatného Free tarifu,
-
rozšířené možnosti generování obrázků,
-
nahrávání a analýzu souborů,
-
delší kontextové okno.
Naopak nenabízí funkce, které využijí hlavně náročnější uživatelé – například generování videí pomocí Sory, tvorbu vlastních GPT modelů nebo kódování skrze Codex agenta. ChatGPT Go se tak může jevit jako ideální těm, kteří nevyužijí všech funkcí verze Plus, a zároveň jsou často limitování nastavenými hranicemi bezplatné Free verze. Podrobnější specifika a omezení tarifu Go zatím společnost neuvedla.
Poznámka autora: také jste si z obrázku s nabídkou tarifů všimli, jak je předplatné ChatGPT v Indii v poměru k jejich průměrné mzdě extrémně drahé? Tamější platy se velmi liší v závislosti na lokalitě a povolání, nicméně podle ChatGPT (nutno brát s rezervou) se průměrné pohybují okolo 32 tisíc indických rupií (asi 7600 korun). Zatímco u nás je průměrná mzda téměř 47 tisíc korun, ceny předplatného ChatGPT jsou přitom srovnatelné.
OpenAI stále čelí kritice po vypuštění doposud nejpokročilejšího modelu ChatGPT-5. Nemožnost volby mezi GPT-5 a staršími modely donutilo po vlně kritiky společnost rychle stáhnout své rozhodnutí a vyjít vstříc rozšíleným předplatitelům.