Problémy cloudových služeb Amazonu ochromily weby po celém světě. Takový „Black Monday“ si nikdo nepřál

Amazon čelí rozsáhlým problémům se svojí službou AWS (Amazon Web Services), jednou z největších cloudových infrastruktur na světě, kterou po celém světě využívají miliony společností a uživatelů. V důsledku tak nefunguje řada webů v Severní Americe, dopady poruchy pociťujeme i u nás v Evropě. S určitou mírou nadsázky tak můžeme hovořit o „globálním výpadku internetu“.
Problémy hlásí nejen služby Amazonu, ale i společnosti jako Epic, Snapchat, Perplexity, Reddit, Duolingo, Slack, Canva a mnohé další. Za vším stojí problémy v jednom z datacenter Amazonu v Severní Virginii, jak společnost informuje na svém webu. Podle britské BBC hlásí potíže také velké banky jako Lloyds, Halifax nebo Bank of Scotland.
Problémy začaly dnes v 00:11 PDT (9:11 středoevropského času), krátce poté přišla ze strany Amazonu zpráva: „Můžeme potvrdit zvýšenou chybovost a latenci u několika služeb AWS v regionu US-EAST-1. Tento problém může také ovlivňovat vytváření případů prostřednictvím centra podpory AWS nebo rozhraní Support API.“
V 3:03 PDT (12:03 středoevropského času) pak Amazon informoval o úspěšném zotavení systému: „I nadále pozorujeme zotavení u většiny postižených služeb AWS. Můžeme potvrdit, že se obnovily i globální služby a funkce, které závisí na protokolu US-EAST-1. Nadále pracujeme na úplném vyřešení problému a budeme poskytovat aktualizace, jakmile budeme mít k dispozici další informace.“
zdroje: Amazon, BBC