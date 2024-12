Procesor AMD s jádry Zen 5 za dosud nejmíň peněz. Za měsíc má vyjít Ryzen 5 9600

Jak už to chodí, v létě vydané procesory AMD generace Ryzen 9000 se začaly prodávat s relativně vyššími cenami proti starším Ryzenům 7000 (které jsou výrazně zlevněné), nejdostupnější model 9600X začíná cenou pod sedmi tisíci. Pro ty, kdo chtějí novou architekturu Zen 5, by ale brzo měla přibýt nová možnost, která práh pro vstup do klubu o trošku sníží – Ryzen 5 9600 „bez X“. Tento procesor se má začít prodávat zhruba za měsíc.

Ryzen 5 9600 se objevil před časem v materiálech týkajících se primárně Ryzenu 7 9800X3D s 3D V-Cache, totiž v seznamu podporovaných procesorů jisté základní desky. Zajímavé bylo, že měl mít nový stepping proti současným „X“ modelům – C0.

Ryzen 5 9600 v lednu

Teď se tento model chystá skutečně na trh podle informací leakera s přezdívkou Hoang Anh Phu, který bývá celkem spolehlivý. Prodávat se podle něj začne koncem ledna. To znamená, že asi půjde na trh společně s procesory Ryzen 9 9950X3D a Ryzen 9 9900X3D (16jádrem a 12 jádrem opatřenými 3D V-Cache na polovině jader).





Ryzen 5 9600 má podle informací od výrobce desek šest jader, 12 vláken a plnou 32MB L3 cache, není tedy patrně v ničem významném ořezaný proti konfiguraci Ryzenu 5 9600X. Stejně jako ten má 65W TDP, ale odlišnost by mohla být v tom, že pro ne-X model nebudou BIOSy desek nabízet možnost 105W TDP jedním kliknutím.

Ryzen 5 9600 má základní frekvenci o 100 MHz níž než model 9600X, je na 3,8 GHz. Je pravděpodobné, že o 200 MHz bude snížený také maximální boost (který by tak byl 5,2 GHz), protože u modelů 7600, 5600 a 3600 tomu tak bylo. Možnost přetaktování by ale pravděpodobně mohla zůstat.

Seznam podporovaných procesorů na AM5 deskách Maxsun ukazující Ryzen 5 9600 Autor: Maxsun

Kromě sníženého taktu by se Ryzen 5 9600 také možná mohl lišit tím, že by v boxovém retailovém balení mohl mít přiložený základní chladič (Wraith Stealth). Předchozí model Ryzen 5 7600 šel před dvěma lety na trh s cenou 229 $, která byla o 70 dolarů nižší proti oficiální ceně modelu 7600X. Nyní má model 9600X ale oficiální cenu 279 $, takže teoreticky by se o něco mohla snížit i cena modelu 9600 (že by na 209–219 $). U nás by to tedy mohlo být něco mezi 6000 a 6700 Kč (242–265 €).

Uvidíme, jestli se v prodeji později objeví také něco jako Ryzen 5 9500F, který by byl nástupcem procesoru Ryzen 5 7500F. Tento model je blízko klasickému šestijádrovému 7600, má ale o něco snížený takt a vypnuté integrované GPU. To první se ale dá kompenzovat přetaktováním a to druhé zase moc nevadí v herním PC, které stejně obsahuje samostatnou grafiku. To dělá z 7500F velmi zajímavou volbu, protože jeho cena je velmi nízká (kolem 4000 Kč) a ještě zajímavější by bylo, kdy se něco podobného dalo pořídit i s novou architekturou.

Zdroje: VideoCardz, Hoang Anh Phu