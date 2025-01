Procesory Intel Arrow Lake „ne-K“ pro desktop mají v balení nové, lepší a tišší chladiče

Intel dnes pustil do prodeje 65W „ne-K“ procesory Arrow Lake, které představují levnější mainstreamovou volbu pro desktopové počítače jeho nové platformy LGA 1851 oproti 125W modelům třídy „K“, které jsou odemčené pro přetaktování a určené víc pro nadšence. Ne-K veze budou mít jednu malou výhodu, a to přibalený chladič v krabici, s kterým se dá něco ušetřit při stavbě. Pro novou generaci tyto chladiče dostaly lepší a tišší design.

Tyto chladiče opět nebudou na prodej samostatně, ale jen jako příslušenství k procesorům, kde se s nimi ale zase pořizovatelé (a pořizovatelky) procesorů Intel budou potkávat běžně, protože by měly být přibalené ke všem 65W a 35W procesorům kupovaným v retailovém balení typu „box“ (ne však v méně běžném provedení „tray“).

Chladiče jsou dva, zatímco u procesorů pro předchozí platformu LGA 1700 existovaly tři. Nejslabší model Laminar RS1 přibalovaný k Celeronům a Pentiím ale Intel ke konci roku 2024 zrušil a nahradil druhým výkonnějším v řadě (Laminar RM1).

Intel Laminar RM2 pro většinu procesorů

Na platformě LGA 1851 bude místo těchto dvou starších typů u většiny procesorů dodávaný chladič nazvaný Intel Laminar RM2. Design má trošku podobný, ale po stránce vzhledu došlo k nahrazení horního prstence z poloprůhledného plastu, který vypadal trochu jako pokračování žeber pasivu za jednoduché souvislé okruží s modrým proužkem. To by mimochodem mělo používat částečně i recyklovaný materiál včetně odpadních plastů (ale jen 8 % z hmotnosti).





Změna ale není jen ve vzhledu, podle Intelu by měly být zlepšené i chladící schopnosti. Pasiv má žebra z hliníku, ale jeho jádro (tvořící základu a kontakt s IHS procesoru) je měděné, což dodává vyšší kapacitu pro naakumulování tepla při krátkých výkyvech spotřeby, které krátce vygenerují větší množství tepla. S měděným jádrem nemusí otáčky ventilátoru vyskočit nahoru tak rychle jako u celohliníkového pasivu, který mívá nižší hmotnost a nižší tepelnou kapacitu.

Už předchozí chladič Laminar RM1 by měl mít měděné jádro (v srovnávací tabulce od Intelu je uvedeno chybně, že byl celý hliníkový), je ale možné, že u Laminaru RM2 bude mít větší průměr a hmotnost, nebo byly provedené jiné optimalizace.

Chladič Intel Laminar RM2 Autor: Intel

Hlučnost totiž podle Intelu klesne na 36 dBA (zřejmě při nějakých typických či srovnatelných provozních otáčkách a při teplotě procházejícího vzduchu 40 °C), zatímco u Laminaru RM1 pro LGA 1700 firma uvádí hlučnost až 39 dB. Na první pohled to nemusí vypadat jako moc velký rozdíl, ale decibely jsou logaritmicky škálující jednotka a přidání 3dBA by mělo znamenat téměř dvojnásobnou pociťovanou intenzitu zvuku (rozdíl 10 decibelů by byl 10× zvýšení hluku).

Uváděná hlučnost je při otáčkách ventilátoru 2400 RPM. Maximální otáčky jsou 3250 RPM, při nich má být dosahováno hlučnosti až 46 dBA, minimální otáčky jsou 600 RPM. Regulace je PWM přes standardní 4pinový konektor.

Specifikace pro chladič Intel Laminar RM2 Autor: Intel

Hmotnost chladiče je 340 gramů a výška je 47 mm, což by se mělo vejít do drtivé většiny SFF skříní. Montáž je přes push-piny (které tak „tahají“ za PCB desky), jak to dlouhodobě u těchto chladičů Intelu bývalo.

Tento chladič bude Intel dodávat s většinou procesorů – s Core Ultra 7 265 (a 265F bez grafiky) i u všech Core Ultra 5 (modely 245, 235, 225 a 225F). Je ale možné, že bude i u Core Ultra 3 205. Intel zatím o tomto levnějším procesoru moc nemluví, je možné, že se začne prodávat až později po modelech Core Ultra 5.

Srovnání přibalených chladičů pro procesory Intel Arrow Lake na LGA 1851 Autor: Intel, via: VideoCardz

Intel Laminar RH2: výkonnější top-flow řešení

Druhý chladič asi neudivíte tak často, protože bude přidáván k procesorům Core Ultra 9 – od těch zatím ale existuje jen jeden model (285). U takto dražších procesorů nejspíš bude uživatel častěji kupovat také lepší samostatný chladič, nic ale nebrání tomu, schovat si dodaný chladič RH2 a použít ho v jiné sestavě s levnějším CPU místo jeho RM2.

Laminar RH2 vychází z konstrukce chladiče Laminar RH1 (který byl také používaný jen u 65W procesorů Core i9 na platformě LGA 1700). Opět došlo ke změně vzhledu, dříve žebrovaný lem okolo ventilátoru je nyní tvořený souvislým prstencem. Na rozdíl od levnějšího chladiče je kroužek okolo ventilátoru iluminovaný – jde o ARGB nastavitelné podsvícení, které bude deska moci kontrolovat přes 5V aRGB konektor na různou barvu a efekty. Mohlo by to i vypadat celkem elegantně (tyto barevné svítící kroužky měly celkem pěkný efekt u některých box chladičů od AMD). Navíc by mělo svítit také logo Intel ve středu rotoru, to však jen bíle.

Chladič Intel Laminar RH2 Autor: Intel

Chladič má opět měděné jádro a opět by měl být účinnější než předchozí typ RH1 na platformě LGA 1700. Intel uvádí zlepšení hlučnosti relativně větší než u levnějšího typu – novinka má mít hlučnost 22 dBA (proti 26 dBA u Laminaru RH1) při nějakých typických srovnatelných otáčkách. Přímo na svém webu Intel uvádí ještě jiné údaje – 27 dBA, což je při 1600 otáčkách za minutu a teplotě procházejícího vzduchu 40 °C. Maximální otáčky (pokud by deska nastavila 100% signál PWM) jsou však výš – 3000 RPM, pro ně je uvedená hlučnost 47 dBA. Minimální otáčky jsou dle specifikací 1000 RPM.

Specifikace pro chladič Intel Laminar RH2 Autor: Intel

Jak reprezentativní údaje o hlučnosti jsou, to samozřejmě nelze vědět bez nezávislého otestování a přeměření, ale Intel má k chladičům dost detailní specifikace (i když neuvádí nějakou orientační chladící kapacitu ve wattech), takže doufáme, že by údaje mohly být v pořádku.

Laminar RH2 má podle obrázků, které Intel ukázal, v balení také i backplate, do kterého se montážním systémem šroubuje, zde to tedy už nejsou jen obyčejné pushpiny potenciálně namáhající PCB desky. Výška chladiče je 71 mm (od základy po vrch ventilátoru) a váha 450 gramů.

Na tyto přibalované chladiče je mimochodem tříletá záruka, což ale nejspíš zajímá jen firmy, které je budou používat v celých sestavách. Předpokládáme, že koncovému zákazníku se nebude chtít kvůli selhání ventilátoru reklamovat celé balení procesoru a místo toho koupí nějaký levný náhradní chladič.

Zdroje: Intel (1, 2), VideoCardz