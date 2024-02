Procesory od Huawei jsou jen o jednu generaci za AMD: Serverový ARM Taishan V120 otestován

Americké sankce na nějakou dobu odstřihly čínský koncern Huawei od nejmodernějších architektur ARM a výrobních procesů u TSMC, ale firmě se zdá se podařilo přežít a možná i posílit. Zatímco samotnou křemíkovou výrobu se bude nějak snažit suplovat SMIC, po stránce architektury divize HiSilicon už před zákazy vyvíjela vlastní jádra CPU a teď se s nimi dostala na překvapivě dobrou úroveň.

V databázi testu Geekbench se objevily výsledky nového ARM procesoru od Huawei – měl by být založený na architektuře označené Taishan V120 od HiSiliconu. Procesor byl testován v cloudové instanci (Huawei Cloud OpenStack Nova) a není úplně jasné, jak se vlastně sám jmenuje. Mohlo by snad jít o stejnou architekturu, kterou firma používá v telefonním čipu Kirin 9000s, jenž nedávno překvapil vlastním ARM jádrem používajícím SMT (dvěma vlákny na jedno jádro).

V nyní uniklém serverovém procesoru může být architektura odlišná, Huawei zdá se používá označení Taishan s různými čísly pro různé generace a typy jader asi jako AMD označení Zen. Architektura jádra je ARMv8 a identifikuje se jako „ARM implementer 72 architecture 8 variant 0 part 3330 revision 0“. Frekvence CPU byla během testování podle Geekbench 2,9 GHz.

Serverový procesor s architekturou Taishan V120 od Huawei v Geekbench Autor: Geekbench browser

Čína už je na úrovni Zenu 3

V testu Geekbench 6.2.2 (pro 64bitový ARM Linux – systém Huawei Cloud EulerOS 2.0, což je derivát Red Hatu) vyšlo docela zajímavé skóre. Jednovláknové skóre bylo 1529 bodů, což není moc ve srovnání s desktopovými procesory. Už třeba čtyři roky starý levný Ryzen 5 3600 by byl o něco rychlejší, navíc ve Windows (a s aktuálním Zenem 4 se můžete dostat přes 3000).





Serverový procesor s architekturou Taishan V120 od Huawei v Geekbench Autor: Geekbench browser

Ovšem serverové procesory běží typicky na o dost nižších frekvencích a když se podíváte na skóre Epyců, zdá se, že v Geekbench 6 tento procesor od Huawei je schopen doběhnout nejvýkonnější 64jádrový model generace založené na Zenu 3 (Epyc 7763 v databázi Geekbench dosahuje jednovláknového skóre cca 1550–1600 bodů při taktu cca 3,25 GHz), jádro Taishan V120 by tedy zřejmě mohlo mít i lepší IPC než Zen 3.

Pokud tedy toto skóre je reálné, mohlo by jádro Huawei být pro serverovou službu docela schopné. Servery na bázi Epycu 7003 se dál používají i prodávají, přestože už je na trhu generace 9004 založená na Zenu 4.

Pro orientaci: Aktuální procesory pro servery by měly u špičkových modelů jednovláknové skóre 2000–2150 u Intelu (Xeony Platinum 8480 a 8490H generace Sapphire Rapids, takty boostu 3,5 až 3,8 GHz) či 2000–2100 u AMD (Epyc 9654 s maximálním boostem 3,7 GHz).

Nevíme, jak na tom procesor je v celkovém výkonu. V Geekbench byla bohužel otestována jen instance se dvěma vlákny, beztak ale pro CPU s více než pár jádry Geekbench 6 není vhodný, prakticky neškáluje a jeho mnohovláknová skóre jsou spíš zavádějící než užitečná k čemukoli.

Zajímavé je hlavně to, že procesor se hlásí jako jedno CPU s jedním jádrem a dvěma vlákny, což by implikovalo, že jako ona telefonní architektura toto CPU má SMT. To by zase nasvědčovalo tomu, že by i mohlo jít o stejné jádro.

Serverový procesor s architekturou Taishan V120 od Huawei v Geekbench Autor: Geekbench browser

Nicméně mnohovláknové skóre je 2806 bodů, ukazuje tedy pomalu stoprocentní škálování, což vypadá spíše, jako by instance měla dvě jádra bez SMT a jen je to špatně detekováno. 100% škálování u SMT by ukazovalo, že výpočetní prostředky nejsou moc sdílené, respektive pokud je jádro rozděluje mezi dvě vlákna, není schopné je dynamicky přiřadit jen jednomu vláknu a zvednout u něj IPC, pokud je druhé vlákno nečinné. To by bylo v podstatě proti smyslu techniky SMT, pravděpodobně zde tedy SMT v akci nevidíme a jde o dvě jádra.

I tak by mohlo jít o jádro Taishan V120 coby zatím nejmodernější a nejvýkonnější design, který v Huawei / HiSilicon samostatně vyvinuli. Je ale možné že v cloudových instancích je SMT vypínáno kvůli možnosti side-channel útoků nebo kvůli tomu, že chce Huawei nejprve lépe ověřit korektnost implementace SMT v méně náročných klientských aplikacích.

Zdroje: Geekbench (1, 2), Olrak29_, Tom’s Hardware