První vesnice v Česku má svého AI starostu. Poradí, odpoví a je nonstop k dispozici

V Ratiboři kousek od Vsetína představili na České poměry netradiční novinku – digitální verzi tamního starosty Martina Žabčíka. Tento „AI starosta“ je k dispozici v místním informačním centru, kde dokáže nonstop odpovídat na otázky týkající se života v obci.
Oproti skutečnému člověku reaguje během několika sekund a pokud si není jistý odpovědí, nezačne zalucinovat jako jiné AI nástroje.
Odpoví, poradí a nevymýšlí si
Digitální dvojník je napojený na obecní databázi, takže má přístup k informacím jako jsou místní poplatky, investice nebo plánované opravy. Martin Žabčík propůjčil AI starostovi nejen svůj hlas, ale také podobu. Zadání dotazu probíhá stisknutím tlačítka a položení dotazu tak, jako byste se ptali reálné osoby.
„Při komunikaci s digitálním dvojníkem mohou využívat výhod umělé inteligence i ti, kdo nejsou zvyklí používat počítače a chytré telefony,“ říká podle Valašského deníku Martin Gazda, ředitel zlínské společnosti AI Produkce, která technologii vyvinula ve spolupráci s firmou Digiregion.
Podle něj nebude do budoucna AI starosta výjimkou. Už nyní společnost jedná s více než desítkou dalších obcí a je tak více než možné, že do budoucna uvidíme AI starostu ve více obcích či městech.
„Věřím, že si lidé AI starostu oblíbí už jen proto, že bude k dispozici kdykoli během otevírací doby informačního centra a také nonstop přes telefon. Rutinní dotazy na mě nebo na úřad může vyřídit můj digitální dvojník a já s kolegy se můžeme věnovat náročnějším činnostem, které zpříjemní lidem život v obci,“ doplnil starosta obce Martin Žabčík.
zdroj: Valašský deník, obec Ratiboř