První vesnice v Česku má svého AI starostu. Poradí, odpoví a je nonstop k dispozici

Dominik Dobrozenský
V Ratiboř mají starostu, který nikdy nespí. Jeho AI verze odpovídá na dotazy během několika sekund a pokud nezná odpověď, nezačne si vymýšlet jako jiné AI.

V Ratiboři kousek od Vsetína představili na České poměry netradiční novinku – digitální verzi tamního starosty Martina Žabčíka. Tento „AI starosta“ je k dispozici v místním informačním centru, kde dokáže nonstop odpovídat na otázky týkající se života v obci.

Oproti skutečnému člověku reaguje během několika sekund a pokud si není jistý odpovědí, nezačne zalucinovat jako jiné AI nástroje.

Odpoví, poradí a nevymýšlí si

Digitální dvojník je napojený na obecní databázi, takže má přístup k informacím jako jsou místní poplatky, investice nebo plánované opravy. Martin Žabčík propůjčil AI starostovi nejen svůj hlas, ale také podobu. Zadání dotazu probíhá stisknutím tlačítka a položení dotazu tak, jako byste se ptali reálné osoby.

„Při komunikaci s digitálním dvojníkem mohou využívat výhod umělé inteligence i ti, kdo nejsou zvyklí používat počítače a chytré telefony,“ říká podle Valašského deníku Martin Gazda, ředitel zlínské společnosti AI Produkce, která technologii vyvinula ve spolupráci s firmou Digiregion.

Podle něj nebude do budoucna AI starosta výjimkou. Už nyní společnost jedná s více než desítkou dalších obcí a je tak více než možné, že do budoucna uvidíme AI starostu ve více obcích či městech.

Šmírování v našich soukromých zprávách nebude. Europoslanci smetli ze stolu Chat Control 1.0 Přečtěte si také:

Šmírování v našich soukromých zprávách nebude. Europoslanci smetli ze stolu Chat Control 1.0

„Věřím, že si lidé AI starostu oblíbí už jen proto, že bude k dispozici kdykoli během otevírací doby informačního centra a také nonstop přes telefon. Rutinní dotazy na mě nebo na úřad může vyřídit můj digitální dvojník a já s kolegy se můžeme věnovat náročnějším činnostem, které zpříjemní lidem život v obci,“ doplnil starosta obce Martin Žabčík.

zdroj: Valašský deník, obec Ratiboř

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Paráda! Tak ještě aby měl podpisové právo.
Marek Ká


Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Babiš znovu zaútočil na Seznam a Novinky

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

