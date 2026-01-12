Cnews.cz  »  Software  »  Pryč s otravnými AI funkcemi ve Windows: tahle jednoduchá utilita je odstraní na pár kliků

Pokud vás Microsoft namíchnul roubováním AI funkcí do Windows na místa, kde nedávají smysl, instalujte Winslop. Umožní tyto nechtěné přídavky do systému deaktivovat.

Windows 11 se s nástupem umělé inteligence mění uživatelům pod rukama. Přibývají funkce nabalené na Copilot a to i tam, kde využití AI nedává příliš smysl a její integrace do systému nepůsobí přirozeně. Není proto divu, že vznikají nástroje, které tyto novinky ze systému odstraňují. Jedním z nich je Winslop, který tak trochu svým názvem naráží na CEO Microsoftu Satya Nadellu, kterému se nelíbí výraz AI slop.

Nejen bez AI zbytečností

Winslop funguje obdobně jako další nástroje, které umožňují měnit (a především odstraňovat) standardní funkce systému. Za touto utilitou stojí stejný vývojář, který má na svědomí FlyOOBE, oblíbený program pro úpravu instalace. Na rozdíl od něj ale Winslop umožňuje měnit již nainstalovaný systém a odstranit z něj nechtěné funkce. Vychází z nedávného skriptu Remove Windows Ai, zároveň ale přidává i několik dalších možností.

Po spuštění jednoduché aplikace najdete zaškrtávací seznam funkcí, které lze deaktivovat. Zakázat lze reklamy v rámci nastavení či nabídky Start, stejně jako Copilota na většině míst ve Windows. Upravit lze i Microsoft Edge, případně herní funkce jako Xbox Bar, které mířily do systému v posledních letech.

Jedinou nevýhodou aplikace tak pro mnohé bude zastaralé rozhraní, které zapadá někam do doby Windows 2000. V kontextu funkcí je to ale pravděpodobně záměr autora. Aplikaci stahujte bezplatně na GitHubu, kde tvůrce slibuje i aktualizace s rozšířením o další možnosti.

Zdroj: Neowin

