Reálný maximální takt Zenu 5 byl zřejmě odhalen. Ryzen 9 9950X pojede až na 5,85 GHz?

AMD už na Computexu 2024 začátkem června oznámilo parametry procesorů Ryzen 9000, což jsou desktopové procesory s novou architekturou Zen 5 pro socket AM5 včetně frekvencí. Maximální takty u nejvýkonnějšího modelu jsou nakonec přesně stejné jako u Zenu 4 (5,7 GHz u Ryzenu 7950X), ale to ještě nebyla úplně konečná odpověď. Jako v předchozích generacích je totiž maximální takt ve skutečnosti vyšší než oficiální číslo.

Ačkoliv tedy už je jasné, že oficiálně bude Zen 5 mít stejný maximální takt jako Zen 4, ještě nebylo jasné, jak to bude reálně, zda se třeba ono neoficiální frekvenční pásmo navíc nezvětší, nebo naopak nezmenší. Odpověď teď možná byla nalezena, i když ještě nemusí být definitivní.

Na fóru AnandTech se objevily snímky z testování šestnáctijádrového procesoru Ryzen 9000, které poskytl neznámý zdroj a zveřejnil je další uživatel (s nickem igor_kavinky). Osoba s přístupem k procesoru dodala výsledky z testování v Blenderu, kde má šestnácitjádro nárůst výkonu o nějakých 20 % proti tomu, co se dá naměřit na Ryzenu 9 7950X. Nicméně nejde o sériový procesor ve finální konfiguraci, ale o ES vzorek s laděním pomocí Curve Optimizeru. Tato čísla tedy nemusí reprezentovat, jak dopadne finální procesor.





Reálný (neoficiální) maximální takt Ryzenu 9 9950X

Nicméně na snímcích z HWiNFO, které dotyčná osoba poskytla, je vidět ještě něco jiného – maximální takty, které HWiNFO detekuje („Frequency Limit – Global“). A ty zřejmě mohou ukazovat právě to, jaká je reálná maximální frekvence procesoru na jeho preferovaných jádrech. Měla by to být hodnota 5850 MHz, což by znamenalo, že Zen 5 bude ve výkonných modelech jako je Ryzen 9 9950X opět mít neoficiálně 150 MHz navíc proti oficiálnímu maximálnímu boostu.

Tato frekvence navíc může, ale nemusí být využitá, může například vyžadovat, aby teplota křemíku byla nízká podobně to má být u Thermal Velocity Boost u Intelu (kde to však desky často ignorují. Nemůžete tedy počítat s tím, že vám v jednovláknové aplikaci procesor pojede vždy na 5,85 GHz.

Těchto neoficiálních 150 MHz navíc by byl stejný přídavek – možná by se mu dalo říkat pásmo XFR, což bylo něco uváděného u první generace Ryzenů – jako u Ryzenu 9 5950X (oficiálně 4,9 GHz, neoficiálně 5050 MHz) a Ryzenu 9 7950X (oficiálně 5,7 GHz, neoficiálně až 5850 MHz). Nakonec to tedy vypadá, že Zen 5 bude mít stejné jak oficiální maximální takty, tak i ty neoficiální. Benchmarky nejvyššího modelu by tím pádem měly ukazovat čistě to, jak se zlepšila architektura (teoreticky ale možná ještě schopnost čipu se chladit).

Oficiální parametry procesorů AMD Ryzen 9000 Autor: AMD, via Anandtech

Není to ale zase tak jednoduché a zatím tato informace je spíš pro zajímavost, nikoliv nějaké definitivní vědění. Jak už totiž bylo řečeno, onen uživatel vypouštějící snímky z testování dotyčného procesoru nemá finální Ryzen 9 9950X, ale inženýrský vzorek (který se i hlásí jako AMD Engineering Sample, jeho identifikační kód je ale zakrytý). A současně je na procesoru aplikovaný Precision Boost Overdrive a Curve Optimizer. Tudíž maximální frekvence uváděné v HWiNFO nemusí sedět se specifikací.

ES procesory obecně nemají mít frekvence stejné jako finální čipy, zejména první várky vzorků běhají o hodně níž. Pozdější generace ES procesorů už ale mohou finální takty také simulovat, i když je to spíš méně běžné. Na druhou stranu uživatel sám uvádí, že používá Curve Optimizer a PBO. První přetaktovávací funkce by neměla maximální boost ovlivnit, PBO (Precision Boost Overdrive) také ne. Existuje nicméně ještě funkce Precision Boost Override, kterou se dá maximální frekvence ručně zvýšit. Uživatel její použití na rozdíl od základního PBO nedeklaruje, ale podobně jako u faktoru, že je použitý ES procesor, si nemůžeme být jistí.

Tudíž ještě není definitivně jasné, jestli je 5850 MHz opravdu ta maximální frekvence, na které Zen 5 přímo z továrny pojede. Asi to ale naznačuje, že se již nepotvrdí zprávy o tom, že je u Zenu 5 naděje na určitý nárůst frekvencí. Před časem se objevily drby, že by reálné neoficiální maximum mohlo být možná až někde lehce nad 6000 MHz, což ale zřejmě nebylo podložené.

Procesory už jsou na cestě do obchodů

Mimo tuto novinku se v těchto dnech také zřejmě rozběhly finální přípravy na vydání procesorů. Podle aktuálních zpráv už vzorky dostávají redakce hardware testujících médií a různí „influenceři“ na youtube (i když v této fázi možná jen ty subjekty, vybrané jako největší a nejdůležitější). Také už ale příchod procesorů začali potvrzovat první distributoři a prodejci. Snad by se už tedy nemělo nic změnit na tom, že se Ryzeny 9000 začnou prodávat na konci července (nebo přinejhorším o pár dnů později).

Zdroje: AnandTech (fórum), igor’sLAB, VideoCardz