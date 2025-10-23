Recenze chytrých hodinek Huawei Watch GT 6 Pro: titanová elegance s výdrží, kterou ostatní jen závidí

Obsah balení:
Huawei se u balení svých chytrých hodinek drží osvědčeného standardu, který už roky nemění. Kromě hodinek tak v krabičce najdete magnetickou nabíjecí kolébku s metrovým USB kabelem a nezbytnou dokumentaci.
Kolébka je zasazená do lesklého kovového těla, což napomáhá lepšímu odvodu tepla při nabíjení. Přestože má krabička navodit hlavně prémiový pocit při rozbalování, na mě osobně působí zbytečně robustně. Stačila by trocha promyšleného uspořádání a samotný rozměr by se dal výrazně zmenšit a ušetřit tak místo.
Parametry:
Vzhled a celkové zpracování:
Huawei i letos potvrzuje, že umí vyrobit hardware s důrazem na prémiové materiály a hlavně elegantní design. Letošní řada GT 6 Pro dorazila pouze ve 46mm provedení a se třemi typy variantami řemínků – černý fluoroelastomerový, mnou testovaný hnědý kompozitní tkaný a stříbrný titanový.
Samotné titanové tělo hodinek se letos objevuje ve více barevných kombinacích. Varianta s černým řemínkem je tmavší s metalicky černým nádechem, zatímco verze s hnědým a titanovým řemínkem pak přichází ve světlejší, stříbrno-šedé barvě. Spodní část je u všech modelů z tmavé keramiky.
Po stránce designu se GT 6 Pro od loňského modelu liší jen drobnostmi. Nově se na ciferníku objevují i čísla „hodinových ručiček“, jinak je vzhled hodinek téměř totožný. Stejná je také dvojice tlačítek na pravém boku, z nichž jedno slouží i jako otočná korunka. Na zápěstí hodinky sedí perfektně, ovšem s hmotností 54,7 g (bez řemínku) jsou určené spíše pro pánské ruce než jemnější dámská zápěstí.
Zajímavou změnou je mírné snížení odolnosti. Zatímco loňské GT 5 Pro nabízely certifikaci IP69K, letošní model ponížil „jen“ na odolnost IP69. I tak ale hodinky zvládnou odolat stříkající vodě pod vysokým tlakem (810 MPa) a ponor do hloubky až 40 metrů. Displej kryje safírové sklo, o celkovou odolnost hodinek tak nemám obavy.
Displej:
I letos sáhl Huawei po ověřeném AMOLED panelu, tentokrát však o něco větší, s úhlopříčkou 1,47". Oproti loňské generaci se výrazného vylepšení dočkal jas, který vzrostl z původních 1 200 až na 3 000 nitů. Displej je tak perfektně čitelný za dne i na přímém slunci a o nepříjemném mžourání si tak zde můžete nechat jen zdát.
Rozlišení displeje zůstává stejné jako loni, tedy 466 × 466 px. Nová HarmonyOS 6.0 přináší konečně také podporu Always On režimu, který v předchozích modelech citelně chyběl. Dříve bylo možné nechat displej rozsvícený maximálně 20 minut, což bylo v praxi spíše k ničemu. Teď už ciferník zůstává aktivní neustále, jen je potřeba s rychlejším úbytkem baterie.
Uživatelské rozhraní a ovládání:
Základním softwarovým kamenem je prostředí HarmonyOS 6.0, které oproti předchozím verzím přináší několik menších, ale příjemných změn. Ovládání zůstává dobře známé, pouze seznam aplikací není nově všesměrový, ale v jakémsi dlouhém vertikálním pruhu. Mně osobně tato podoba vyhovuje více, ale je to na posouzení každého zvlášť.
Základní ovládání zůstává stejné – posunem nahoru otevřete notifikace, dolů rychlé nastavení, přechod mezi kartami a chytrou asistencí pak obslouží gesta tažením do boků. Spodní tlačítko ve výchozím stavu stále patří sportovním aktivitám, v nastavení jej lze přemapovat podle potřeb. Vrchní tlačítko otevírá seznam aplikací, jeho dvojklikem se pak dostanete do menu multitaskingu s aktuálně otevřenými aplikacemi.
Ocenit musím hlavně plynulost systému. Rozhraní je krásně svižné, animace rychlé, nic se neseká a nikde člověk nečeká. Naopak otravné je neustálé potvrzování souhlasu se zpracováním informací při otevírání aplikace. Souhlas však dáváte jen při prvním spuštění aplikace, pak už se nic takového neděje.
Aplikace:
Provoz chytrých hodinek Watch GT 6 je tradičně spojen s mobilní aplikací Huawei Zdraví. Tu vám letos hodinky pohodlněji servírují skrze QR kód přímo na displeji, který vás odkáže na přehled služeb s přímým stažením aplikace. Tento krok oceňuji, protože na Google Play aplikace stále není (na App Store ano).
Prvotní párování probíhá rychle a oproti dřívějším letům zcela bez problémů. Samotná aplikace je rozdělena do pěti kategorií, které přehledně a v líbivých grafech ukazují vaši denní aktivitu, sportovní činnosti, životní funkce a mnoho dalšího.
V aplikaci Huawei Zdraví také nastavíte veškeré chování hodinek. Mimo stovky dostupných ciferníků zde nastavíte budíky, oznámení nebo stáhnete další aplikace skrze AppGallery, jejichž výčet je opět poměrně strohý. Mezi použitelné ale patří For Spotify Controller (nechápu, proč hodinky nedokáží ovládat přehrávanou hudbu z telefonu), TickTick pro poznámky nebo Hue Essentials pro ovládání chytrých světel Philips Hue z pohodlí zápěstí.
Přestože hodinky disponují NFC čipem (a v hodinkách najdete aplikaci Peněženka), na placení u nás zapomeňte. Rovněž bych ocenil možnost vlastního řazení aplikací nebo úplné odstranění nepotřebných (například onu Peněženku, Golf nebo Dechová cvičení). Do vestavěné paměti hodinek lze nahrát vlastní hudbu, namísto toho bych však ocenil integraci Spotify nebo alespoň možnost ovládat přehrávanou hudbu z telefonu.
Funkce:
Huawei Watch GT 6 Pro jsou opět doslova nabité všemožnými funkcemi s cílem změřit vše, vždy a jakýchkoliv okolností. Dnes už je prakticky jedno, zda sportujete, chodíte, sedíte nebo spíte. Chytré hodinky vám vždy něco měří a GT 6 Pro nejsou výjimkou.
Balíček základních funkcí (měření srdečního tepu, krokoměr, spálené kalorie) doplňuje EKG, měření ztuhlosti tepen, měření hladiny kyslíku v krvi a teploty kůže nebo sledování dýchání ve spánku. K tomu hodinky přidávají sledování hladiny stresu, celkové sledování zdraví, různá dechová cvičení, kompas nebo třeba barometr.
Sportovci ocení více než 100 různých sportovních aktivit s přesným měřením a statistikami. Osobně jsem často využíval poměrně přesnou a podrobnou předpověď počasí, denní harmonogram a Bluetooth hovory. Při sportu si lze vyhrát s funkcí Route Draw, která umožní kreslit do mapy vaším pohybem. Pro navigaci pak hodinky nabízejí mapy Petal, ovšem jejich funkčnost je vázána na stejnojmennou mobilní aplikaci. Není to kdovíjak pohodlné, ale pro základní navigaci bez telefonu je to použitelné.
Výdrž:
V čem nové GT 6 Pro excelují, je výdrž. Huawei zde nasadil stejnou křemíko-uhlíkovou baterii, jakou využívá i ve svých telefonech. Díky tomu se při zachování stejných rozměrů podařilo zvýšit kapacitu na 867 mAh. To je na chytré hodinky působivé číslo.
Výrobce hodinky prezentuje jako zařízení s 21 denní výdrží v lehkém používání. To je hodnota, na kterou se můžete dostat při vypnutém automatickém rozpoznávání sportů. Při běžném používání se podle Huawei výdrž pohybuje okolo 12 dnů, se zapnutým Always-On displejem budete muset nabíjet jednou týdně.
A moje reálné zkušenosti? Při mém běžném používání, kdy jsem ponechal vše zapnuté (kromě Always-On), mi hodinky vydržely přibližně 18 dnů na nabití. Test s Always-On jsem kvůli krátké době zápůjčky nestihl. Nicméně i 19 dnů běžného používání je opravdu skvělé číslo, za které patří směrem k Huawei velká pochvala.
Závěr:
Co říci závěrem? Nové Huawei Watch GT 6 Pro opět dokazují, že nositelná elektronika se dokáže nést v duchu prémiovosti a prvotřídního zpracování. Hodinky na ruce působí stylově a reprezentativně. Mnou testovaný kousek s kompozitním tkaným řemínkem skvěle doplňuje titanové tělo. Jemné číselné detaily na ciferníku okolo displeje jsou pak jen příjemným designovým doplňkem.
Oproti předchozí generaci nejsou změny nikterak zásadní, většina novinek je spíše na softwarové úrovni. Vytknout musím hodinkám stále absenci eSIM, nemožnost bezkontaktního placení v Česku nebo mizivou podporu aplikací třetích stran. Tyto slabiny však hodinky vyvažují svou svižností, nespočtem zdravotních funkcí, sportovních režimů a onou obří výdrží, o které si jiné modely mohou nechat jen zdát.
Pokud tedy hledáte hlavně stylový kousek nositelné elektroniky, který nebudete muset obden nabíjet a který vám poskytne komplexní přehled o vašem zdraví, pak jsou nové Huawei Watch GT 6 Pro zajímavou volbou. Cenou startují na 9 499 Kč s fluoroelastomerovým a kompozitním tkaným řemínkem. Pokud toužíte po titanu, připravte si 12 499 korun. Na všechny modely běží aktuálně 10 % sleva, která vám cenu o pár set korun srazí dolů.