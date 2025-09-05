Cnews.cz  »  Recenze  »  Recenze herní klávesnice Endorfy Celeris 1800: herní klávesnice pro Windows i Mac s chytrým detailem

Endorfy vstupuje do světa periferií s novou řadou Celeris. Bezdrátová klávesnice Celeris 1800 láká na vlastní hot-swap spínače i podporu Windows a macOS. Je ale skutečně tím, po čem hráči volají? Je tento kousek skutečně něco, po čem hráči volají?

Endorfy rozšířila svou nabídku o čerstvou řadu Celeris, kterou zatím zastupuje pouze jediný model – bezdrátová klávesnice Celeris 1800. Ta zaujme bohatou výbavou, elegantním designem, vlastní vyměnitelné switche a pro Endorfy nově také přímou podporu Mac zařízení. Osobně mi však klávesnice uhranula drobným, ale téměř geniálním detailem – přesunem multimediálního ovládání na bok.

Obsah balení:

Endorfy už dlouhá léta ke svým produktům přidává vždy pořádnou nadílku příslušenství a Celeris 1800 není výjimkou. V balení mimo samotnou klávesnici najdete 1,8metrový USB-A/USB-C kabel s textilním opletením v barvách klávesnice a pozlacenými konektory, 2,4GHz přijímač, plastový nástroj pro vytažení kláves, nástroj pro vytažení switchů a uživatelskou dokumentaci.

Endorfy Celeris 1800

Obsah balení Endorfy Celeris 1800

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Tím výčet balení ale nekončí, jelikož v krabičce najdete ještě dvojici náhradních Endorfy Yellow spínačů a sadu specifických kláves pro jablečné uživatele (Cmd a Opt) a také náhradní klávesy Enter a Esc v barvách zbytku klávesnice.

Parametry:

Parametry Endorfy Celeris 1800

Vzhled a zpracování:

Při prvotním rozbalováním mě doprovázely dvě myšlenky „tohle je skvělý kus příslušenství“ a „tohle je sakra pořádný buřtík“. Přestože jsou šasi i klávesy z plastu, uvnitř se skrývá dost materiálu, díky kterému klávesnice působí robustně a masivně.  S váhou přes 1,1 kg totiž není žádným drobkem. Na stole sedí pevně a hmotnost nepředstavuje problém, časté cestování bych si ale rozmyslel.

Velkou předností klávesnice je oficiální podpora Mac zařízení. Stačí pouze přepnout malý posuvník na pravém boku a klávesnici okamžitě přepnete do Apple módu. Hned vedle najdete přepínač mezi třemi režimy připojení (2,4 GHz, Bluetooth a klasický USB režim). Opačný konec klávesnice pak ukrývá nenápadné tlačítko pro ztlumení zvuku a kolébku pro změnu hlasitosti, kterou lze v softwaru přemapovat podle potřeby.

Endorfy Celeris 1800

Endorfy Celeris 1800

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Endorfy Celeris 1800 je poměrně originální i rozložením. Do skromnějšího těla s délkou 384 mm vměstnal výrobce plnohodnotné rozložení, včetně numerického bloku, což z něj činí jakéhosi hybrida mezi zmenšenými herními a plnohodnotnými klávesnicemi. Zmenšené tělo ale nutně přineslo pár ústupků, které ale pocítíte spíše jen na pravé straně. Na té levé, kde většina hráčů má při hraní ruku, zde žádné ochuzení nenajdete. Pravý Shift i číslo 0 jsou menší a často se mi stávalo, že jsem místo nich zmáčkl nechtěně šipky. Při psaní je to mnohdy docela frustrující.

Endorfy Celeris 1800 přichází s ANSI rozložením kláves

Endorfy Celeris 1800 přichází s ANSI rozložením kláves

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Celeris 1800 je svým způsobem skvělá klávesnice s až návykovými spínači skvěle poslouží hráčům. Pro někoho, kdo denně píše stovky či tisíce slov, ale není úplně ideální volbou. Vzhledem k hernímu zasazení to ale neberu jako extra nedostatek, ale spíše daň za jiné extra funkce. Za skutečný nedostatek bych označil až nepříjemné vrzání plastového těla, které je způsobené absencí vnitřní výztuhy.

Switche a používání:

Endorfy se u klávesnice Celeris poprvé odprostila od tradičně používaných Kailh spínačů a vsadila na vlastní řešení vyvinuté ve spolupráci s Gateronem. Výsledkem jsou lineární spínače Endorfy Yellow s lineárním stiskem a poměrně unikátním zvukovým projevem, který místy připomíná až „keramický“ klik.

Spínače dostaly dvoustupňovou pružinu, dvojici vodicích lišt a tovární lubrikaci, takže působí jistě a precizně už od prvního stisku. Co se týče čísel, pro jejich aktivaci je třeba síla 49±15 gf, celková dráha stisku činí 3,6 mm. Díky hot-swap paticím můžete spínače kdykoliv měnit. Ostatně pár náhradních jich najdete přímo v balení. U takto vysoké klávesnice mi osobně trochu chyběla opěrka zápěstí. Klávesnici ale lze pohodlně používat i bez ní.

Endorfy Yellow spínače

Vlastní Endorfy Yellow spínače s hot-swap systémem

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Multimediální zkratky:


Endorfy Celeris 1800 seženete v ANSI provedení s českým i anglickým layoutem. Přítomnost diakritiky tak ocení zejména ti, kteří nemají rozložení českých znaků úplně v malíku. Z multimediálních zkratek zde najdete vše, co by měla pořádná klávesnice nabídnout. Při používání s macOS snadno vyměníte klávesy Ctrl a Alt za tlačítka Cmd a Opt.

Tlačítka pro rychlé ztlumení a změnu hlasitosti najdete na levém boku, pravý bok poté skrývá přepínač mezi režimy používání a jablečným/Windows světem. Velké plus Endorfy za kompletní přizpůsobitelnost tlačítek skrze doprovodný software. Ovládání hudby podobně jako změna jasu a dalších funkcí najdete na klávesách F1 až F12. Pro jejich aktivaci vlastní klávesnice vlastní Endorfy tlačítko.

Klávesové zkratky Endorfy Celeris 1800

Klávesové zkratky Endorfy Celeris 1800

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Software:

Byť je možné klávesnici bez problému používat bez doprovodného softwaru, jeho absencí se zbytečně ochudíte o možnost tvorby maker, přizpůsobení RGB podsvícení a dalších funkcí. Software je k dispozici ke stažení na oficiálních stránkách pod záložkou Keyboards.

Software je rozdělen do čtyř kategorií:

  • Illumination – správa ARGB podsvícení. K dispozici je 18 předpřipravených režimů, přičemž nechybí ani možnost tvorby vlastního.

  • Buttons – úprava funkcí jednotlivých kláves. Zde si změníte například výchozí nastavení multimediální tlačítek nebo chování bočních tlačítek.

  • Macros – prostá tvorba vlastních maker s poměrně širokými možnostmi přizpůsobení

  • Other – drobné nastavení klávesnice jako zamknutí klávesy Windows, export/import profilů, aktivace N-Key a další.

Výdrž:

Příjemným překvapením je samotná výdrž. Ta se samozřejmě liší podle toho, zda klávesnici používáte přes 2,4GHz přijímač nebo Bluetooth a jak intenzivně využíváte podsvícení. Endorfy do Celeris 1800 dostal 4000mAh baterii, která má nabídnout výdrž až 120 hodin, samozřejmě s vypnutým podsvícením.

V reálném využití se tato hodnota ukazuje jako poměrně přesná. Při jasu okolo 60 % mi klávesnice vydržela zhruba 92 hodin, než si řekla o nabití. V praxi to znamená, že pokud budete hrát pár hodin denně, klidně si vystačíte s jedním nabitím měsíčně. Stačí ji přes noc připojit k nabíječce a nemusíte vůbec nic řešit.

Na nízký stav baterie vás klávesnice upozorní blikající LED kontrolkou. Nemělo by se vám tak stát, že by klávesnice sama ztuhla úplně bez varování.

Závěrečné hodnocení:

Endorfy Celeris 1800 na mě působí jako povedený kus hardwaru, který nabízí kvalitní uživatelský zážitek, avšak primárně pro hráče. Kvůli zmenšeným klávesám na pravé straně není úplně ideální pro dlouhé každodenní psaní, ale k tomu ani nebyla stvořena. Při hraní vám naopak poskytne spolehlivý a příjemný zážitek, jaký si za své peníze zasloužíte.

CIF25

Ocenit musím vlastní Endorfy Yellow spínače se specifickým a originálním zvukem, chytře umístěné boční ovládací prvky a hlavně univerzálnost díky podpoře Windows a macOS. Velkým plusem je i možnost připojení až k 5 zařízením současně a rychlé přepínání mezi nimi. Na druhou stranu bych vytkl vrzání konstrukce, malý pravý Shift a nulu na numerickém bloku nebo absenci opěrky zápěstí, která by vzhledem k vyššímu profilu přišla vhod.

Celkově vzato je Endorfy Celeris 1800 skvělou herní klávesnicí, která si svoji cenu přibližně 2500 korun obhájí. Doporučit ji mohu zejména hráčům, kteří chtějí robustní periferii s dlouhou výdrží, širokými možnostmi přizpůsobení, těm, kteří přecházejí mezi jablečným a Windows světem nebo zkrátka těm, kteří vyžadují unikátní zvuk spínačů při hraní. Protože ten Celeris 1800 opravdu nabídne.

Klady a zápory Endorfy Celeris 1800

Klady a zápory Endorfy Celeris 1800

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)
