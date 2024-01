Recenze herní klávesnice SPC Gear GK650K Omnis: aneb když místo značky platíte za kvalitu

Mechanická klávesnice GK650K Omnis od značky SPC Gear se nám v testu sešla ve dvou verzích – se spínači Kailh Blue a Kailh Red. Povíme si jejich klady a zápory a zda se za své peníze opravdu vyplatí.

Parametry:

Typ klávesnice: mechanická Typ spínačů Kailh Red, Kailh Blue a Kailh Brown Počet kláves: 104 Vzorkovací frekvence: 1 000 Hz Podsvícení kláves: ano, RGB Opěrka zápěstí: ano, magnetická Podpora maker: ano Anti-ghosting: ano N-Key rollover: ano Tlačítka pro ovládání multimédií: ano Připojení k počítači: odnímatelným kabelem o délce 1,8 metru s pozlacenými konektory (USB-C/USB-A) Layout: ANSI, CZ/SK diakritika Rozměry: 453 × 210 × 45 mm Hmotnost: 1 150 gramů Další parametry: hliníkový rám

nekonečné kolečko pro ovládání hlasitosti

deaktivace klávesy Windows

doprovodný software

kabeláž

3 polohy nadzvednutí klávesnice

nástroj pro vytažení kláves schovaný v těle klávesnice

Vzhled a zpracování:

Začít recenzi mechanické klávesnice hodnocením vzhledu se nemusí na první pohled zdát jako moudrá volba, a to z důvodu, že právě vzhled je velmi subjektivní záležitost a každému se zkrátka líbí něco jiného. Když budu mluvit za sebe, tak musím celkové zpracování a vzhled klávesnice hodnotit pozitivně.

Klávesnice SPC Gear GK650K Omnis (zdroj: cnews.cz)

Jednoduché černé tělo s černými klávesami působí decentně a rozhodně bych se nebál klávesnici použít jak doma, tak i v kancelářském prostředí. Zakoupit si můžete i klávesnici v tzv. Pudding Edition, která disponuje klávesami s polotransparentním tělem, díky čemuž vyjde více na povrch RGB podsvícení jednotlivých kláves. Mnou testované verze s „neprůhlednými“ klávesami zásadním způsobem nevystupovaly z mého pracovního setupu. Podsvícení jednotlivých kláves nepůsobilo rušivým dojmem, a právě naopak příjemně podtrhovalo celkový design klávesnice.

Hliníková základna klávesnice se svým zpracováním a kvalitou řadí mezi lepší nadprůměr a může směle konkurovat mnohonásobně dražším modelům. Zaoblení na vrchní straně doplňují ostré boční hrany, které pod sebou ukrývají na obou stranách i jemné RGB podsvícení. Přes den si podsvícení na bočních stranách vůbec nevšimnete a snadno jej přehlédnete také v noci, čímž podsvícení tak trochu ztrácí na účinnosti a jedná se tak pouze a jen o kosmetický doplněk.





Jednotlivé klávesy jsou vyrobené z pevné plastu s matnou úpravou, díky které je dotek prstu s klávesou příjemný a nepůsobil na mě laciným dojmem, který můžete znát například z levných klávesnic do pár stovek korun. Psaní i hraní her s tímto typem kláves bylo příjemné a v tomto musím SPC Gear pochválit za dobře odvedenou práci.

Pochválit musím také odnímatelnou opěrku zápěstí. Moje první předsudky (kvůli špatným zkušenostem) ohledně magnetického spojení opěrky s tělem klávesnice zašlapala GK650K do země hned při rozbalení klávesnice z krabice. Magnety v tomto případě odvádí excelentní práci a síla spojení není ani moc silná, ani moc slabá. Prostě tak akorát na pohodlné používání, aby se vám podložka při posunu klávesnice po stole sama neodpojila.

Magnetická podložka klávesnice SPC Gear GK650K Omnis (zdroj: cnews.cz)

Podložka i spodní část klávesnice obsahují do sebe vzájemně pasující výřezy, díky čemu nemusíte hledat tu správnou polohu. Jednoduše stačí podložku položit do blízkosti klávesnice a zbytek je na magnetických silách.

Za zmínku stojí i spodní strana, u které SPC Gear vyvrací fakt, že spodní strany jsou vždy nudné a ničím nezajímavé. U modelu GK650K tomu tak je, ale zároveň není. Vespod se nachází vcelku šikovně uschovaný nástroj pro vytažení kláves. U většiny klávesnic máte k dispozici jen 2 polohy zdvihu klávesnice, v tomto případě zde naleznete polohy hned tři. Třešničkou na pomyslném dortu je poté zavedená lišta, která umožňuje vést přívodní USB kabel středem, případně blíže k levé či pravé straně.

Zadní strana klávesnice SPC Gear GK650K Omnis (zdroj: cnews.cz)

Obsah balení:

V rychlosti projedeme i samotný obsah balení. Po otevření víka na vás mimo samotnou klávesnici čeká i magnetická podložka na zápěstí, přívodní USB-A/USB-C kabel o délce 1,8 metru a uživatelská příručka, ve které se nachází všechny dostupné klávesové zkratky. Součástí balení je už zmíněný nástroj pro vytažení kláves uschovaný ve spodní části klávesnice.

Obsah balení klávesnice SPC Gear GK650K Omnis (zdroj: cnews.cz)

Používání:

Jakmile klávesnici připojíte k počítači a nainstalujete doprovodný software (nemusíte, ale pro plnohodnotné využití to doporučuji), začíná teprve plnohodnotný zážitek z používání klávesnice. Prvních pár dní používání jsem si nemohl zvyknout na klávesu mezerníku a často se mi stávalo, že při rychlém psaní levý nebo pravý palec nestiskl dostatečně mezerník natolik, aby klávesnice tuto akci vyhodnotila a provedla daný příkaz.

Srovnání s Cherry MX

To se však dalo očekávat vzhledem k tomu, že jsem přecházel z klávesnice se switchi Cherry MX Speed Silver na spínače Kailh Blue a Red s rozdílnou sílou aktivační sílou. Tím se plynule dostáváme k vlastnostem samotných switchům. I přestože mi osobně více vyhovují lineární switche s nízkou potřebnou silou pro stisk, vcelku rychle jsem si zvykl i na „klikací“ Kailh Blue a po pár dnech bylo psaní téměř bezchybné stejně jako na mé primární klávesnici s Cherry MX Speed Silver. Tohle je však subjektivní názor a každému z vás mohou vyhovovat jiné spínače s jinou mechanikou, potřebnou sílou stisku a aktivační dráhou.

Obecně by se dalo říci, že svými mechanickými vlastnostmi jsou Kailh Red spínače více vhodné pro hráče, zatímco spínače Kailh Blue naopak pro náruživé pisálky. Ostatně to i dává smysl z logického hlediska. Když hrajete akční FPS hru, chcete mít co nejkratší dráhu stisku a pokud možno co nejlehčí sílu stisku, jelikož jednotlivé klávesy mačkáte často velmi rychle za sebou. Naopak při psaní textu je vhodnější, když klávesa na váš stisk zareaguje výraznějším cvaknutím a tím vám dá hmatové potvrzení o stisku, podobně jako například u starých psacích strojů.

Pokud byste chtěli srovnávat switche Cherry MX Red a Blue a switche Kailh Red a Blue, s velkou pravděpodobností rozdíl nepoznáte, leda byste měli oba typy spínačů vedle sebe (Red a Red, případně Blue a Blue). Při běžné práci nebo hraní her však rozdíly mezi jednotlivými switchi nejsou až tak razantní a v konečném důsledku závisí hlavně na vaší osobní preferenci. Za sebe však mohu po testování označit Kailh switche za plnohodnotné konkurenty Cherry MX a s klidným svědomím také tyto Kailh switche mohu doporučit.

Název switche: Typ: Aktivační síla (odpor): Výška sepnutí (dráha): Celková výška: Kailh Red lineární 50 g 1,9 mm 4 mm Kailh Blue clicky 50 g 1,9 mm 4 mm Cherry MX Red lineární 45 g 2 mm 4 mm Cherry MX Blue clicky 60 g 2 mm 4 mm

Software:

Neméně důležitá část každého hardwaru je doprovodný software, který se stará v ideálním případě o bezproblémovou komunikaci dvou zařízení. Software je volně dostupný na stránkách výrobce, případně jej můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Uživatelské rozhraní softwaru je rozděleno do čtyř kategorií, mezi kterými přepínáte v horní části – illumination, buttons, macros a other.

Illumination (podsvícení)

V této části můžete nastavit RGB podsvícení kláves. Na výběr máte celkem 18 přednastavených režimů s možností upravení barev, rychlosti efektu a jasu. Pro náročnější uživatele je poté jako stvořený vlastní režim, který jim umožní přiřazení barev jednotlivým klávesám a spoustu dalšího.

SPC Gear software – illumination (zdroj: cnews.cz)

Buttons (mapování tlačítek)

Jste zvyklí mít na určité klávese jiný znak, než který se na ní obyčejně nachází? V záložce buttons můžete přiřadit jakékoliv klávese (mimo speciální SPC tlačítko) jakoukoli jinou funkci, než na kterou je běžně naprogramována.

SPC Gear software – buttons (zdroj: cnews.cz)

Snadno tak můžete například klávesu Caps změnit na klávesovou zkratku Ctrl + A nebo klávesu s apostrofem nad hlavním Enterem změnit na druhý Enter, pokud jste zvyklí na klasické ISO rozvržení klávesnice a ANSI vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje.

Macros (nastavování maker)

Jak už název napovídá, tato záložka vám umožní nastavení vlastních maker. Podle intuitivního postupu vytvořte vlastní makro, případně klikněte na tlačítko REC a vlastní makro nahrajte. I přestože se nejedná o nijak extra propracovaný editor maker, chválím přítomnost funkcí, jako je například práce s prodlevou mezi jednotlivými kroky nebo editaci už vytvořených kroků v makru.

SPC Gear Software – macros (zdroj: cnews.cz)

Other (další nastavení)

V záložce other se nachází další doplňkové nastavení:

otevření Windows nabídky nastavení klávesnice,

aktivace/deaktivace Windows tlačítka,

prohození kláves WASD a šipek,

aktivace/deaktivace detekce stisku více kláves zároveň,

nastavení vzorkovací frekvence.

SPC Gear software – other (zdroj: cnews.cz)

Klady a zápory:

Líbilo se mi: Nelíbilo se mi: 3 polohy nadzvednutí klávesnice enter podle normy ANSI (osobní preference) magnetická opěrka zápěstí absence speciálních kláves pro ovládání hudby množství funkčních zkratek jednodušší (ale funkční!) software více možností pro vedení kabeláže absence speciálních makro tlačítek

Celkové hodnocení a závěr:

Kvalitou samotné klávesnice i Kailh spínačů jsem byl příjemně překvape. Stejně tak zpracováním a množstvím funkcí, které klávesnice i bez doprovodného software umí. Hliníkové tělo působí bytelně, magnetická opěrka zápěstí drží přesně tam, kde má, klávesnice nepůsobí levným dojmem podobně jako jiné kousky za stejnou cenu a po krátké aklimatizaci na nové typy spínačů bylo psaní článků či hraní her příjemné a pohodlné.

Za malou vadou na kráse mohu označit přítomnost malé klávesy Enter namísto plnohodnotného Enteru podle ISO normy nebo absenci speciálních makro tlačítek, na která jsem zvyknutý ze své předchozí klávesnice Corsair K95. Toto je však dost subjektivní záležitost, stejně jako absence speciálních kláves pro ovládání multimédií, které zde nahrazují klávesové zkratky.

SPC Gear vyrábí oba typu klávesnice, ISO i ANSI, přičemž ISO dodává například na německý trh.

I přes to všechno mohu klávesnici SPC Gear GK650K Omnis s různými typy Kailh switchů dle vaší preference směle doporučit a nebál bych se je označit za jedny z nejlepších mechanických klávesnic ve své cenové kategorii.

Za cenu přibližně 1 700 Kč dostanete kvalitně zpracovanou mechanickou klávesnici s Kailh Blue switchi a pokud si připlatíte dalších 300 Kč, můžete mít na stole verzi s Kailh Red nebo Kailh Brown spínači. Od 2 000 do 2 500 Kč poté seženete klávesnici s „Pudding Edition“ klávesami, kterou uvítají hlavně nadšenci do RGB osvětlení. Na své si přijdou i příznivci bílých periférií, jelikož SPC Gear nabízí stejnou klávesnici i v bílé (a podle mého názoru víc „sexy“) barvě s „Pudding Edition“ klávesami.