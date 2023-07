Recenze: Herní monitor AOC Porsche Design PD32M

Obsah balení:

Už samotná krabice na první pohled praví, že se jedná o něco velkého. Po rozbalení se dostanete jako první k menší krabici s příslušenstvím, která co do rozměrů by sama o sobě posloužila jako obal pro kdejaký 15" notebook. Pod vrstvou výplně se pak nachází samotný monitor a stojan.

Bohatý obsah balení Autor: Cnews

V balení mimo monitor najdete také dálkový OSD ovladač, samostatný napájecí zdroj hned s několika verzemi koncovek (pro EU, Francii, UK a USA), HDMI kabel o délce 1,8 metru, USB-C/USB-C kabel s redukcí na USB-A o délce 1,5 metru, 3,5mm jack pro mikrofon a škálu uživatelských příruček.

Parametry:

Panel: plochý 31,5" IPS (antireflexní)

Mini LED podsvícení (1152 stmívacích zón)

rozlišení 3840 × 2160 px

poměr stran 16 : 9 Obnovovací frekvence: 144 Hz (Adaptive Sync 48 až 144 Hz) Doba odezvy: 1 ms (GTG) Kontrast: 1000:1 (statický) Rozhraní: 2× HDMI 2.1

1× DisplayPort 1.4

1× USB-C (DisplayPort alt. mód, nabíjení přes Power Delivery až 90 W)

1× USB up

4× down USB 3.2 Gen 1

1× 3,5mm audio jack

2× 3,5mm jack pro mikrofon Reproduktory: 2× 8 W DTS stereo Spotřeba: typická 80 W, pohotovostní režim 0,5 W VESA: 100 × 100 mm Rozměry: 715 × 462,5 – 612,5 × 290 mm (včetně stojanu)

715 × 425,5 × 63 mm (bez stojanu) Funkce: podsvícení Light FX

promítání loga na stojan

KVM

PbP Hmotnost: 11,5 kg (včetně stojanu) Obsah balení: monitor, ovladač OSD (bez baterií), HDMI kabel, USB-C kabel, napájecí adaptér, USB disk s ovladači, uživatelská dokumentace

Sestavení:

Samotné sestavení monitoru není nic extra těžkého, přesto doporučuji nikam zbytečně nespěchat a řídit se pokyny na krabici. Nejideálnější je položení krabice na bok a vytažení celé pěnové výplně najednou. Následně pak stačí půlku výplně sundat a stojan ve správném směru nacvaknout na záda monitoru.

Pro nejefektivnější složení je nejlepší krabici naplocho vysunout… Autor: Cnews

Tímto způsobem sestavíte celý monitor vleže, čímž si (vzhledem k jeho hmotnosti) ušetříte pár nervů a času. Mimo stojan je možné monitor připojit k jakémukoliv vlastnímu stojanu skrze standard VESA 100 × 100 mm. Připojením na vlastní stojan se logicky ochudíte o projekci loga na základně.

… a stojan zacvaknout do zad monitoru Autor: Cnews

Design a zpracování:

Jak už název napovídá, co do designové stránky má být vzhled monitoru inspirován ze světa automobilů, konkrétně od Porsche. Nejvíce je inspirace touto značkou vidět na základně, jejíž véčkový tvar mírně připomíná zadní světla nebo volant Porsche 911 Turbo S, a samotném nápisu Porsche Design v bradě pod displejem. Porsche svou značku licencuje počítačovému hardwaru poměrně často.

Samotný hliníkový stojan poskytuje vynikající stabilitu, ať už používáte monitor v klasické poloze, nebo v režimu PIVOT. Stojan samotný umožňuje výškové nastavení v rozsahu 150 mm, natáčení do obou stran až o 90° nebo naklánění v rozsahu −5° až 23°.

Záda monitoru Autor: Cnews

Tělo monitoru je vyrobeno z plastu s výjimkou kovových mřížek pro RGB podsvícení / výdech reproduktorů a dvojice držáků sluchátek umístěných na vrchní straně boků. Osobně nejsem fanoušek těchto „věšáků“, v zasunutém stavu ale nejsou nikterak vidět, a jejich vysunutí je tak čistě na rozhodnutí uživatele. Displej je ze tří stran lemován asi 7mm černým pruhem, spodní část je doplněna černou leštěnou bradou s nápisem PORSCHE DESIGN a LED diodou indikující zapnutí/vypnutí monitoru.

PD32M zdobí ze tří stran přizpůsobitelné RGB podsvícení Autor: Cnews

V posledních letech se výrobci snaží vměstnat RGB podsvícení i do monitorů a ani PD32M není výjimkou. AOC jej honosně pojmenovalo Light FX a nachází se hned ze tří stran na zádech. V OSD nastavení je podsvícení věnované samostatné okénko s desítkou předpřipravených světelných režimů. Posouzení praktičnosti tohoto podsvícení je spíše subjektivní záležitostí a nechám jej na vás, nicméně dá se kompletně vypnout, čímž o něco málo klesne celková spotřeba. Stojan disponuje také projekcí loga Agon nebo PD (Porsche Design), což beru jako příjemný doplněk.

Displej:

Základem AOC PD32M je 32" IPS panel s podsvícením Mini LED a rozlišením 4K (3840 × 2160 px). Jedná se o panel s poměrem stran 16 : 9 s 10bitovou barevnou hloubkou a certifikací VESA DisplayHDR 1400. Jako u většiny 4K monitorů maximální obnovovací frekvence i zde dosahuje 144 Hz s 1ms dobou odezvy (GTG). Což na druhou stranu vzhledem k vysoké ceně není mnoho.

Pro někoho může být v dnešní době 144Hz panel nedostačující a týká se to hlavně PC hráčů (konzolisté si užívají maximálně 120 Hz při 4K). Když však vezmeme v potaz fakt, že abyste dosáhli více jak 144 Hz při maximálním grafickém nastavení na 4K rozlišení, budete potřebovat opravdu silné železo, opět to není doména valné většiny „casual hráčů“. Monitor disponuje podporou synchronizace pro oba výrobce grafických karet, tedy AMD FreeSync i G-Sync. Do vínku přidal výrobce i podporu Adaptive Sync s proměnnou frekvencí od 48 do 144 Hz.

31,5" IPS panel s Mini LED podsvícením nabízí nádherné barvy Autor: Cnews

AOC PD32M vyniká především Mini LED podsvícením s 1152 stmívacími zónami, které společně s HDR 1400 dávají ohromný kontrast. Výrobce udává pokrytí gamutem 97 % DCI-P3 a maximální jas až 1600 nitů (při HDR).

Důležitý je ale i minimální jas. Kolorimetrickou sondou se podařilo naměřit nejmenší hodnotu 41 nitů ve standardním režimu při teplotě barev nastavené na hodnotu režim normální (defaultní nastavení monitoru jsou ovšem teplé barvy). Maximální jas potom činí 429 nitů a statický kontrast jen 800:1, což je méně, než uvádí výrobce (1000:1). Při měření podílu barevné složky a přesnosti barev (obr. 1 a 2) je pak vidět nevyváženost jednotlivých barev. Pro dokonalé vyvážení ve standardním režimu je třeba přepnout na vlastní teplotu barev a v nastavení monitoru upravit na hodnoty 67 červená, 46 zelená a 43 modrá. Potom ale ještě mírně klesne již tak nízký kontrast.

Podíl barevné složky a přesnost barev u standardního režimu při normální teplotě barev (obr. 1 a 2) Autor: Cnews Autor: Cnews

Při prvotním zapnutí monitoru se monitor automaticky nenastaví na tyto hodnoty, nýbrž zůstane ve standardním režimu a teplotě barev nastavené na hodnotě „teplá“. V tomto nastavení se hodnoty kontrastu a maximálního jasu nemění, podíl barevné složky (obr. 3 a 4) a přesnost barev už jiná je.

Podíl barevné složky a přesnost barev u standardního režimu při teplé teplotě barev (obr. 3 a 4) Autor: Cnews Autor: Cnews

Pro zajímavost jsem v menu monitoru změnil teplotu barev na sRGB a zachoval standardní režim obrazu (obr. 5 a 6). Ani v tomto nastavení nebyly základní barvy dokonale vyvážené, přesnost barev se ale zvýšila.

Podíl barevné složky a přesnost barev u standardního režimu při teplotě barev sRGB (obr. 5 a 6) Autor: Cnews Autor: Cnews

I přestože se jedná primárně o herní monitor, měřit hodnoty u herních režimů nemá moc smysl, jelikož u nich jde primárně o jiné aspekty monitoru (například rychlost), proto jsem herní režimy přeskočil a šel rovnou na filmový režim. U filmového režimu se uzamkl jas monitoru na 256 nitech (což je škoda) a statický kontrast 794:1. Podíl barevných složek a barevná přesnost pak vypadaly takto (obr. 7, 8, 9 a 10).

Podíl barevné složky a přesnost barev u filmového režimu při normální teplotě barev (obr. 7 a 8) Autor: Cnews Autor: Cnews

Podíl barevné složky a přesnost barev u filmového režimu při teplé teplotě barev (obr. 9 a 10) Autor: Cnews Autor: Cnews

Homogenita podsvícení Autor: Cnews

OSD menu:

Bezdrátový ovladač usnadňuje pohyb v OSD Autor: Cnews

Mnoho výrobců přidává ke svým monitorům doprovodný software, který má do jisté míry nahradit OSD nastavení. V případě série Porsche Design monitorů od AOC dostanete v balení bezdrátový ovladač napájený dvojicí AAA baterií, který podle mě nutnost softwaru eliminuje. Skrze ovladač nemusíte sahat k joysticku na zadní straně monitoru nebo spouštět jakýkoliv software a veškeré nastavení provedete pěkně pohodlně přes něj.

Jeho ovládání je velmi jednoduché a součástí ovladače je trojice tlačítek pro uložení a rychlé přepínání mezi vámi vybranými režimy nebo nastaveními. Pokud ale raději preferujete software, na webových stránkách AOC je k dispozici sada doprovodných programů určených k tomuto monitoru. Další programy a uživatelské příručky se nacházejí na přiložením 8GB flashdisku.

Konektivita:

U takto prémiového monitoru by člověk čekal i prémiovou konektivitu. Té jsme se dočkali a PD32M nabízí širokou I/O základnu portů. Pro připojení k počítači nebo jinému zdroji nabízí monitor dvojici HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 a USB-C 3.2 s alternativním DisplayPort režimem. Skrze USB-C je zároveň možné přes Power Delivery nabíjet připojené zařízení až 90 W.

Část konektorové výbavy monitoru Autor: Cnews

Z dalších portů jsou k dispozici 3,5mm jacky pro připojení sluchátek a mikrofonu, čtveřice USB 3.2 Gen 1 downstream (se samostatným USB upstream) a přenosovou rychlostí až 5 Gb/s. Monitor by měl mimo jiné podporovat funkci KVM pro sdílení připojených periférií mezi více počítači a funkci PnP Multiview, která dokáže rozdělit obrazovku na dvě poloviny a zobrazovat obraz ze dvou různých výstupů současně.

Další část konektorové výbavy monitoru Autor: Cnews

Zvuk:

Aby toho nebylo málo, AOC vměstnal do monitoru také dvojici 8W reproduktorů. Ty jsou umístěny na zadní části a jejich zvuk proudí skrze kovové boční mřížky. Nikoho asi moc nepřekvapí, že výsledný zvuk nepatří mezi ty nejlepší a moc mu nepomáhá ani certifikace DTS Sound. Zvuku je věnováno dokonce samostatné okénko v OSD nastavení, kde můžete mírně zvýšit basy nebo upravit jednotlivé frekvenční složky.

Pokud bych měl reproduktory hodnotit v kontextu ostatních integrovaných reproduktorů v monitorech, hrají velmi dobře (až nadstandardně) a na takový nouzový poslech postačí. Jakékoliv trochu lepší externí reproduktory ale tuto dvojici šumítek hravě strčí do kapsy.

Hodnocení:

Testování AOC PD32M Porche Design jsem si opravdu užil, ovšem závěrečné hodnocení je pro mě skoro těžší záležitostí než testování samotné. Na jednu stranu se jedná o vynikající 32" 4K monitor našlapaný moderními technologiemi, na straně druhé vše kazí extrémně vysoká cena. Za tento monitor si AOC nebojí říct přibližně 44 tisíc, což je vzhledem k funkcím opravdu hodně.

V oblasti herních 4K monitorů je tato cena opravdu moc a sám AOC si konkuruje například modelem AG324UX, který nabízí prakticky totožné parametry s výjimkou Porsche designu. Jediná přidaná hodnota PD32M je tak ten zmíněný Porsche design, který však z podstaty věci cílí na velmi úzkou skupinu uživatelů a skalních fanoušků značky. Pokud patříte mezi jedny z nich a nevadí vám připlatit si za design, mohu vám AOC PD32M s klidem doporučit. Všem ostatním bohatě postačí již zmíněná levnější varianta.