Recenze Logitech Pro X2 Superstrike: cívky místo tlačítek mění klikání v silně návykový zážitek

Obsah balení:
Krabička myši nabízí poměrně bohatý obsah. Mimo samotnou mš, povinnou dokumentaci a bezdrátový Lightspeed přijímač zde najdete také gumový nabíjecí USB/USB-C kabel s délkou 190 cm, adaptér USB/USB-C a náhradní dvířka otvoru Powerplay s PTFE potažením.
Logitech navíc přibalil i čisticí hadřík (nepřišel jsem na to k čemu?) a sadu gumových polepek, které přijdou vhod, pokud by vám povrch myši klouzal z rukou. Tenhle detail velmi cením, podobný přístup nabízí například i Endorfy u svých modelů.
Parametry:
Design a zpracování:
Pro X2 Superstrike designově i konstrukčně vychází ze staršího modelu Pro X Superlight 2, s nímž sdílí symetrický tvar, rozměry i hmotnost. Tělo myši je sice plastové, ale rozhodně nepůsobí lacině. Naopak jde o kvalitně zpracovaný matný povrch, který je na dotek příjemný a v ruce neklouže. Pokud by vám přesto neseděl, můžete využít příbalené gumové polepy pro jistější úchop.
Myš je dostupná pouze v černo-bílém provedení – bílé tělo doplňují černá tlačítka. Dobré ergonomii pomáhá i nízká hmotnost 61 gramů, díky které je myš v ruce hezky obratná. Na jejím těle najdete celkem 5 tlačítek, přičemž dvě z nich využívají nové HITS cívky, k nim se dostaneme později. Osobně mi chybí samostatné tlačítko pro změnu DPI, protože změna je nutná řešit přes software Logitech G Hub.
Spodní straně dominuje senzor HERO 2 s rozlišením až 44 000 DPI, široké PTFE klouzací plochy a také sundávací krytka, kam je možné schovat Lightspeed přijímač. Zároveň se zde nachází i zapínací tlačítko a dvojice pinů pro připojení Powerplay, technologie Logitechu pro neustále nabíjení během používání.
Tlačítka:
Teď se dostáváme k hlavnímu taháku celé myši – nové technologii hmatového indukčního systému (zkráceně HITS). Logitech v podstatě nahradil klasické mikrospínače dvojicí miniaturních cívek, které vytváření elektromagnetické pole a dokáží v 10 úrovních rozpoznat sílu stisku na celkové dráze 0,6 mm. V aplikaci Logitech G Hub si pak můžete detailně odezbu nastavit podle osobních preferencí. Výrobce uvádí snížení latence o 30 ms, nezmiňuje však, s jakými spínači novou technologii srovnával.
Oproti tradičním mikrospínačům, které mají pevně danou aktivační dráhu a sílu stisku, si zde můžete prakticky vše přizpůsobit podle svého. A nejenže to funguje dobře, ale zároveň je to i vysoce návykové (opravdu). A to už po prvních minutách používání.
Pokud vám někdy jako mě vadilo, že tlačítka jsou příliš tuhá, tato technologie vám umožní nastavit si citlivost přesně podle sebe. Mně nejvíce seděly střední hodnoty. Nižší úroveň si dokážu představit u kompetitivních titulů (jako CS2 nebo Valorant), silnější naopak u her typu WoW. Ale to už je čistě na osobních preferencích.
A pak je tu ještě jedna věc, a to zvuk a haptická odezva! Kliknutí je téměř neslyšné a doprovází ho jemná vibrace, jejíž intenzitu lze opět přizpůsobit. Celí pocit ze stisku je tak mimořádně uspokojivý a budu mluvit bez nadsázky, že tohle je opravdu technologie, která revolučním způsobem mění zažité standardy u herních myší. Nejhlasitější jsou tak boční tlačítka, jelikož mají klasické mikrospínače. Středové kolečko je tiché a má jemnější stisk, což jako jeho častý uživatel velmi oceňuji.
Software:
Doprovodný software je v dnešní době už téměř povinností a ani tady tomu není jinak. Bez aplikace Logitech G Hub si potenciál myši naplno neužijete. Přestože rozhraní působí na první pohled jednoduše, možnosti přizpůsobení jsou velmi široké.
První na řadu přichází nastavení citlivosti myši v 5 úrovních. Právě zde mi chybí ono tlačítko pro změnu DPI. Najdete tu také nastavení polling rate a řadu už hotových profilů pro různé herní žánry. Jako samozřejmost pak beru přizpůsobení akcí tlačítkům a tvorbu pokročilých maker. Zajímavostí je funkce BHOP, která pomáhá zabránit nechtěné aktivaci rolovacího kolečka při prudkém pohybu myši nebo nárazu. Využití najdete hlavně ve hrách, kde často „flickujete“, v systému je pro mě tato funkce spíše otravnou.
Klíčovou částí aplikace je konfigurace technologie HITS. Právě zde nastavujete sílu stisku v 10 úrovních, intenzitu haptické odezvy i reset dráhy stisku v 5 úrovních. Velkou výhodou je možnost upravit levé a pravé tlačítko samostatně. Klidně tak můžete mít levé tlačítko téměř bez odporu a pravé výrazně tužší.
Součástí softwaru jsou i sdílené profily a makra od komunity, které můžete stáhnout a nahrát do myši. Po aktivaci režimu integrované paměti lze do zařízení uložit až 5 profilů a přepínat mezi nimi.
Výdrž:
Výrobce neudává přesnou hodnotu baterie, slibuje pouze výdrž okolo 90 hodin v závislosti na způsobu používání. Ve srovnání s nejpodobnějším modelem Pro X Superlight 2 je to zhruba o 5 hodin méně, stále se jedná o velmi solidní hodnotu. Při denním používání kolem 12 hodin tak stačí myš přibližně jednou týdně zapojit do nabíječky. Alternativou je použít Logitech Powerplay, díky kterému se myš dobíjí průběžně.
Během mého testování jsem se s převážně výchozím nastavením dostal na zhruba 87 hodin provozu, než se myš zcela vybila. Vzhledem k nové technologii HITS, která je logicky energeticky náročnější než klasické mikrospínače, jde o velmi pěkné skóre.
Závěr:
Na testování nové Logitech Pro X2 Superstrike jsem se upřímně těšil hlavně kvůli technologii HITS s nízkou latencí. A právě ta dělá z myši i hlavní „selling point“. Z mého pohledu nejde jen o marketingovou nálepku, ale o skutečně zajímavou inovaci, kterou na trh herních myší vnáší svěží vítr.
HITS je návykový už po pár minutách používání – možnost nastavit si sílu stisku a intenzitu vibrační odezvy přesně podle sebe je něco, na co si rychle zvyknete. V kombinaci s nízkou hmotností 61 gramů tak vzniká skvělá herní myš, kterou mohu bez váhání doporučit zejména hráčům kompetitivních her. Ostatně i mimo hraní je myš radost používat i při běžné práci na počítači.
Absence jakéhokoliv podsvícení mě neuráží, víc než to bych ocenil širší výběr barevných variant než jen černo-bílou. To je prostor pro zlepšení do budoucna ze strany Logitechu.
Pokud tedy hledáte myš, kde hraje hlavní roli precizní a pohodlný stisk tlačítek na míru, nová Logitech Pro X2 Superstrike vás nezklame. Myš se začala prodávat koncem února letošního roku, vzhledem k vysoké poptávce se aktuálně čeká na naskladnění. Na oficiálním e-shopu Logitechu se prodává za 4 459 Kč, Alza ji v rámci předobjednávek nabízí o něco levněji za 4 399 Kč.