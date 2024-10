Recenze sluchátek Google Pixel Buds Pro 2: extra kompaktní špunty s výdrží, jakou jinde nenajdete

Vzhled: barevná harmonie s Pixely

I letos se Google snažil svá sluchátka barevně sladit s letošními Pixely, další kousek elektroniky barevně ladit se svými telefony. Vybírat si tak můžete mezi porcelánově bílou, světle zelenou, růžovou a mnou testovanou šedo-černou variantou. Je trochu škoda, že těchto barev se nedočkalo i nabíjecí pouzdro, které je stále matně bílé. Vzhledem pouzdro stále připomíná oblázek, je příjemné na dotek a hlavně v ruce neklouže nebo na něm neulpívají otisky prstů.

Sluchátka v pouzdře drží díky magnetům Autor: Cnews

Pod černou linkou oddělující víko od zbytku děla se nachází bílá LED kontrolka indikující režim párování, slabou baterii nebo nabíjení sluchátek. Pokud chcete sluchátka párovat, stačí podržet tlačítko umístěné ze zadní strany nad USB-C konektorem. Mimo nabíjení kabelem je možné pouzdro nabíjet také bezdrátově, za což Google chválím.

Oválné tělo s matným bílým plastem je příjemné na dotek Autor: Cnews Malý reproduktor ze spodní strany má čistě praktický účel – pomůže vám najít ztracená sluchátka Autor: Cnews

Menší zajímavostí je přítomnost malého reproduktoru na nabíjecím pouzdře. Ten neslouží pro nějaké nouzové přehrávání hudby, nýbrž pro přehrání melodie a snazší nalezení pouzdra. Jedná se o malý detail, který vám ale překvapivě usnadní spoustu času obzvláště v případě, kdy jako já rádi sluchátka ztrácíte.

Sluchátka jsou opravdu malá, o to více je překvapující jejich výdrž Autor: Cnews

Samotná sluchátka jsou v podstatě špunty s kruhovým tělem. Jejich tělo letos doplňuje jakási ploutvička, díky které sluchátka lépe drží ve všech typech uší, což ostatně mohu potvrdit. Nasazování však chce trochu cviku, jakmile ale chytíte ten správný gryf, padnou sluchátka do uší a jen tak nevypadnou.





Parametry: zamrzí snad jen absence kodeků

Kvalita hudby a ANC: okolím nerušený zvuk s citem pro detail

Od sluchátek s absencí bezdrátového kodeku jsem v dnešní době nečekal nic extra, o to více jsem byl překvapen zvukovou kvalitou a hlavně čistotou přehrávané hudby. Dvojice 11mm dynamických měničů dodává čistý zvuk, i když na můj vkus plošší, než jsem zvyklý. Ten ale není problém skrze ekvalizér v mobilní aplikaci řádně vylepšit a dodat sluchátkům dynamičtější zvukové spektrum. Problém jsem neměl ani s maximální hlasitostí, která je více než dostatečná a drtivé většině posluchačů postačí.

Díky ploutvičkám sedí sluchátka v uších perfektně Autor: Cnews

Pixel Buds Pro 2 bodovala také při hovorech, kdy protistrana slyšela můj hlas čistě a zřetelně i za poměrně větrného počasí. Za čistým hlasem stojí kombinace nového procesoru Tensor A1 společně s kryty ze síťoviny, které samy o sobě efektivně odbourávají větrný šum.

Ostatně procesor odvádí skvělou práci i při aktivním potlačení okolního hluku. Už samotná špuntová konstrukce napomáhá dobrému odhlučnění, zbytek práce obstarává nově nasazený Tensor A1. U aktivního ANC je míra odhlučnění opravdu velmi dobrá a okolní hluk z rušné ulice k vám dolehne slabě. Sluchátkům neschází ani transparentní režim nebo detekce hlasu, kdy sluchátka okamžitě pozastaví hudbu v případě, kdy na vás někdo začne mluvit (nebo začnete mluvit vy sami).

Barevně sluchátka Pixel Buds Pro 2 ladí s letošními Pixely Autor: Cnews

Aplikace a ovládání: léty prověřená intuice

Základní ovládání bez problému obstaráte i bez doprovodné aplikace, ovšem bez ní by se dalo používání sluchátek přirovnat k řízení automobilu bez volantu – jedou, ale plně pod kontrolou je nemáte. Majitelé smartphonů Pixel mají ušetřený jeden krok už předinstalovanou aplikací Pixel Buds, ostatním uživatelům je aplikace k dispozici v Google Play.

Rozhraní aplikace je přehledně rozděleno do několika kategorií, abyste snadno našli to, kvůli čemu se do ní vrháte. S její pomocí je možné pozměnit zvukové podání sluchátek skrze ekvalizér, nastavit vyvážení hlasitosti, limitní hladiny kvůli ochraně sluchu nebo zapnout prostorový zvuk.

Součástí aplikace je také možnost vyhledávání sluchátek skrze malý reproduktor na těle pouzdra, o kterém jsme mluvili výše (je nutné mít sluchátka přidaná do Najdi moje zařízení), nebo si nechat zkontrolovat kvalitu špuntů kvůli propustnosti hluku.

Gesta bohužel nejsou uživatelsky přizpůsobitelná, naštěstí si na ně lze celkem rychle zvyknout. Hudbu ovládáte a přeskakujete mezi ní dotykem nebo přejetím prstu na dotykové ploše, podržením prstu dojde k aktivaci ANC, případně přepnutí mezi aktivním a transparentním režimem.

K ovládání si vystačíte s pár intuitivními gesty Autor: Cnews

Výdrž: premiant v oboru

Vzhledem k velikosti sluchátek je výdrž více pozoruhodná. Google se chlubí výdrží až 12 hodin poslechu bez ANC, který je možné skrze nabíjecí pouzdro prodloužit až na 48 hodin. Pokud si budete dosyta dopřávat ANC, podle Googlu má výdrž klesnout na 8 hodin, respektive na 30 hodin poslechu s nabíjecím pouzdrem.

Při mém testování, kdy jsem sluchátka aktivně používal dlouhé hodiny denně doma i při venkovním pohybu, se mi výrobcem předepsané hodnoty s mírnou odchylkou potvrdily. Sám tak mohu potvrdit, že se nejedná o žádné marketingové žvásty, nýbrž o skutečně reálné hodnoty. Osobně jsem sluchátka používal vždy okolo 60 %, u mluveného slova šla hlasitost mírně nahoru, přibližně na 70 %.

Pixel Buds Pro 2 Autor: Cnews

Sluchátka je možné nabít pomocí USB-C konektoru na spodní straně, případně bezdrátově díky Qi certifikaci. Skrze USB-C je možné využít podporu rychlonabíjení, kdy 5 minut v nabíječce zajistí 1,5 hodiny poslechu při vypnutém ANC.

Hodnocení: horký favorit nejen pro majitele Pixelů

Sluchátka Google Pixel Buds Pro 2 na mě udělala velký dojem. Od sluchátek za více než 6 tisíc korun očekávám nejen výbornou kvalitu zvuku, ale také nejrůznější „quality of life“ vychytávky, které mi používání sluchátek zpříjemní natolik, že už se jich nebudu chtít vzdát. A světe, div se, nová generace sluchátek od Googlu vše má.

Nový design s ploutvičkami drží perfektně v uších a nikde netlačí. I přestože nejsem extra fanoušek špuntových sluchátek, tato se mi stejně jako Sony WF-1000XM5 používala pohodlně a neměl jsem jakožto uživatel náhlavních sluchátek pocit nějakého omezování. Ocenit musím také přehlednou aplikaci, výborné ANC, nadstandardní výdrž, bleskové párování, simultánní připojení ke dvěma zařízením současně, zpětné nalezení díky reproduktoru nebo možnost si sluchátka barevně sladit s letošními Pixely. Pixel Buds Pro 2 mají zkrátka vše, co od moderních sluchátek v této dražší cenové kategorii očekávám.

Pokud bych měl sluchátkům něco vytknout, byla to například omezení (i když pochopitelná) pro iPhony v podobě absence mobilní aplikace nebo obyčejné silikony u špuntů namísto paměťové pěny, kterými se pyšní například výše zmíněná sluchátka od Sony. To jsou ale zanedbatelné nedostatky, a pokud se vám sluchátka líbí, jejich koupí získáte výborného audiospolečníka na dlouhé roky dopředu.