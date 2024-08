Recenze smartphonu Motorola Razr 50 Ultra: horký adept na krále letošních skládaček?

Obsah balení:

Zatímco se ostatní výrobci snaží v případě krabiček zeštíhlovat jak se dá, Motorola na to jde u své skládačky jinak a po rozbalená se vás snaží upoutat téměř všemi smysly. V krabičce vyvoněné voňavkou na vás mimo smartphone vykoukne také napájecí USB-C kabel společně s napájecím 65W adaptérem, dokumentací a špendlíčkem pro vyjmutí slotu na nanoSIM karty.

Mimo to v balení najdete stylově vyhlížející kryt z umělé kůže vyvedený ve stejné barvě, jako je barva telefonu. K tomu navíc dostanete nastavitelný popruh, s jehož pomocí bude telefon spíše než smartphone připomínat kabelku nebo malý módní doplněk. Za stylové příslušenství a přítomnost adaptéru Motorole náleží první bonusové body navíc.

Součástí balení je i kryt s popruhem vyvedený ve stejné barvě telefonu Autor: Cnews

Parametry:

Rozměry a hmotnost: v uzavřeném stavu: 88,1 × 74 × 15,3 mm

v otevřeném stavu: 171,4 × 74 × 7,1 mm

189 g Zpracování: přední displej Gorilla Glass Victus, plastový hlavní displej, rám z hliníku, pant z nerezové oceli, odolnost IPX8 Displej: hlavní displej: 6,9" LTPO AMOLED displej, 2640 × 1080 px, 165 Hz, HDR10+, jas až 3000 nitů

přední displej: 4" LTPO AMOLED, 1272 × 1080 px, 165 Hz, HDR10+, jas až 2400 nitů Procesor: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 8jádrový, frekvence až 3 GHz, grafický akcelerátor Adreno 735 RAM a paměť: 12 GB RAM + 512 GB interní úložiště Selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, až 4K@60fps video Zadní fotoaparáty: hlavní: 50 Mpx, f/1.7, 1/1.95", Dual Pixel PDAF, OIS

teleobjektiv: 50 Mpx, f/2.0, 1/2.76", 2násobný optický zoom, PDAF Nahrávání videa: 4K@60fps, 1080p@940fps, gyro-EIS, HDR10+ Baterie a nabíjení: 4000 mAh, rychlonabíjení 45 W, bezdrátové 15 W, reverzní nabíjení 5 W Operační systém: Android 14 Konektivita a funkce: 5G, LTE, GSM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (aptX HD/Adaptive/Lossless)

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS

USB-C 2.0, NFC, nanoSIM/eSIM, čtečka otisku prstů, odemykání obličejem

Vzhled a celkové zpracování:

Letošní Motorola Razr 50 Ultra vzala už tak vydařený design loňské 40 Ultry, pořádně jej vylepšila a v novém stylovějším kabátku jej po roce představila svým zákazníkům. Letošní véčko roztáhlo přední displej více do krajů a původní skleněná záda nahradila praktičtější veganská kůže. Díky ní se telefon velmi příjemně drží v ruce, neulpívají na něm otisky prstů, a zároveň při položení na šikmou plochu ihned nezačne klouzat.

Motorola Razr 50 Ultra je hlavně stylovka do ruky Autor: Cnews Prémiové tělo a kompaktní rozměry. To je nová Motorola Razr 50 Ultra Autor: Cnews

Motorola se letos za spolupráce Pantone rozhodla opět pro lákavé barvy, které vypadají majestátně a originálně, ale necítíte z nich jakýkoliv pocit dětskosti. Na výběr tak máte mezi růžovou, broskvově oranžovou, tmavě modrou a mnou testovanou zelenou variantou.





Samotná záda z veganské kůže doplňuje pouze logo společnosti a nápis Razr, druhá polovina s předním displejem je pak celá z ochranného skla Gorilla Glass Victus. Kovový rám ukrývá na pravém boku zapínací tlačítko s integrovanou čtečkou otisku prstů společně s tlačítky pro regulaci hlasitosti, která jsou na můj vkus až moc malá, jejich stisk je ale příjemný a jistý.

Detail na přední selfie kameru Autor: Cnews Detail na dvojici hlavních fotoaparátů Autor: Cnews

Šuplíček pro nanoSIM kartu hledejte na pravém boku. Uživatelé více SIM karet se budou muset spolehnout na podporu eSIM. Pochvala směrem k Motorole náleží také za zvýšenou odolnost IPX8, která umožňuje ponoření do hloubky až 1,5 metru po dobu 30 minut, čímž Motorola de facto srovnává síly se Samsungem, který u svých skládaček voděodolnost přinesl jako první.

Displej(e):

Jak jsem zmiňoval v úvodu, letošní Razr 50 Ultra pojala Motorola hlavně ve zlepšování všeho, s čím přišel loňský předchůdce, displejů nevyjímaje. Oba displeje zastupuje LTPO AMOLED panel, který nabízí nádherné barvy a v obou případech variabilní 165Hz obnovovací frekvenci. Letošní Razr 50 Ultra roztáhl přední displej prakticky to všech rohů, čímž navýšil velikost displeje na celé 4" a rozlišení na 1272 × 1080 px.

Oproti loňskému roku narostl přední displej na 4" Autor: Cnews Jako hlavní displej opět posloužil ohebný 6,9" LTPO OLED panel Autor: Cnews

Osobně se mi přední displej takto líbí více než v případě konkurenčního Galaxy Z Flip6 od Samsungu, jelikož nabízí širší možnosti využití a po designové stránce vypadá lépe. Problém může nastat u aplikací, které si nedokáží poradit s takto netradičním poměrem stran a byť na předním displeji spustíte všechny aplikace, některé se vám oříznou a zobrazí v titěrném obdélníkovém formátu.

V těchto momentech je lepší otevřít telefon a používat hlavní displej, který co do rozlišení a velikosti zůstává stejný, jako loňský Razr 40 Ultra. Motorola však zapracovala na pantu a přehybu displeje, který je opět lepší a dotykem jej už prakticky nepocítíte. Rovněž chválím výrobce za velmi vysoký jas až 3000 nitů (potažmo až 2400 nitů u předního displeje), který zajistí bezproblémové používání i za ostrého denního slunce.

Čtečka otisku prstů je spolehlivá a reaguje bleskově Autor: Cnews

Pant jako takový nabízí ideální tuhost a lze jej otevřít jednou rukou, není to však kdovíjak pohodlná činnost a osobně bych doporučoval zůstat u klasického otevírání obouruč. Ocenit ale musím prakticky symetrické rámečky okolo hlavního displeje, které svým malým zdvihem zároveň chrání displej proti poškození. Oba displeje nabízejí podporu HDR10+ obsahu a Dolby Vision.

Velmi se mi líbí možnosti přizpůsobení malého displeje, které smartphone nabízí, včetně praktické Always on funkce a její široké možnosti nastavení.

Uživatelské rozhraní a ovládání:

Motorola se zdržuje používání jakýchkoliv nadstaveb a namísto toho sází na téměř čistý Android, do kterého přidá pár vlastních vychytávek a motivů. Výsledkem je tak v případě Motoroly Razr 50 Ultra přítomnost nejnovějšího Androidu 14, který na telefonu běží naprosto plynule s příkladnou optimalizací.

Motorola sází na prakticky čistý Android Autor: Cnews

Motorole se podařila vyladit rychlost přepínání aplikací mezi vnějším a hlavním displejem, vše je krásně rychlé a bez trhavých animací nebo záseků. Abyste se s telefonem co nejrychleji sžili a naučili se využívat všech jeho předností, je vám k dispozici aplikace Moto sloužící jako jakýsi rozcestník pro nastavení důležitých prvků týkajících se displejů, gest, přizpůsobení a mnoho dalšího.

Skrze přední 4" displej obstaráte vesměs vše potřebné Autor: Cnews

V základu dokážete veškeré dění obstarat na předním displeji a velký otvírat až v případě, kdy je to potřeba. Rovněž se mi líbí přítomnost různých panelů s počasím, kalendářem, ovládáním hudby přes Spotify, widgety nebo jen přehledem aplikací. Vše funguje plynule, intuitivně a hlavně tak dobře, že mnohdy ani nemáte potřebu telefon otevírat. Rovněž ke čtečce otisku prstů v zapínacím tlačítku nemám žádných výtek a její funkčnost a rychlost je příkladná.

Motorola tomuto telefonu přislíbila 3 velké aktualizace Androidu (tedy až na Android 17) a 4 roky bezpečnostních záplat.

Základních 12 GB RAM můžete virtuálně rozšířit až o dalších 12 GB Autor: Cnews Aplikace Moto sdružuje nastavení všech zajímavých funkcí Autor: Cnews

Výkon:

Srdcem nové Motoroly Razr 50 Ultra je 8jádrový Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, tedy to nejlepší, co aktuálně na poli vlajkových procesorů můžete dostat. Díky němu je telefon nejen svižný a bleskově reaguje na všechny podněty, zároveň si s přehledem poradí i s náročnějšími aplikacemi a hrami.

Telefon neměl problém rozjet mnou oblíbený Genshin Impact na nejvyšší grafické nastavení, avšak při delším hraní dokázal poměrně dost topit. Není to nic, co by se nedalo přežít, nicméně je zde znát jistý kompromis v chlazení na úkor rozměrů a kompaktnosti. K zahřívání dochází pouze při náročnějšímu používání, při běžném scrollování sítěmi je telefon naprosto chladný.

Výkonnému procesoru pomáhá hned 12 GB RAM (kterou je možné virtuálně rozšířit až o dalších 12 GB) a 512 GB vnitřního úložiště typu USF 4.0.

3DMark (Wild Life Extreme) PCMark (Work 3.0) PCMark (battery) Geekbench 6 AnTuTu Benchmark 2233 bodů 17184 bodů 11 hodin a 48 minut 1720 bodů SC

3699 bodů MC 865 723 bodů

Výdrž:

Od telefonu s 4000mAh baterií jsem nečekal žádné zázraky. O to více jsem byl překvapen, když se mnou telefon při mém každodenním náročném používání dokázal držet krok a večer mi hlásil ještě několik desítek procent baterie. Zpočátku jsem telefon otevíral kvůli každé notifikaci, jakmile se ale člověk naučí vyřešit většinu skrze malý displej, výdrž razantně stoupá.

Skrze dodávaný 65W napájecí adaptér (telefon jako takový podporuje pouze 45 W) jsem telefon nabil na 50 % za přibližně 23 minut, do plna pak stačila bez pár sekund rovná hodinka.

50 % baterie 70 % baterie 100 % baterie ± 23 minut ± 36 minut ± 1 hodina

Fotoaparát:

Nová skládačka od Motoroly doznala vylepšení i v oblasti fotoaparátů. A když už, tak pořádné. Stále se díváme na kombo předního selfie fotoaparátu společně s hlavním fotoaparátem a teleobjektivem, v případě druhé dvojice narostl počet megapixelů na rovných 50 Mpx a loňské šíro letos nahradil teleobjektiv.

Začněme tedy tím zajímavějším. Hlavní 50Mpx fotoaparát poskytuje konzistentní kvalitu v podobě ostrých a dynamicky vyvážených fotografií. V drtivé většině případů si fotoaparát s focením na automatiku dobře poradí s expozicí a nastavením HDR. Fotky z fotoaparátu nesou jistý prvek postprocessingu, nejedná se však o nic hrozného a vypadají většinou lépe, než v hledáčku. Navíc díky PDAF ostření a optické stabilizaci jsou fotky vždy krásně ostré.

Hlavní 50Mpx fotoaparát Autor: Cnews 50Mpx teleobjektiv Autor: Cnews 4násobný digitální zoom Autor: Cnews Hlavní 50Mpx fotoaparát Autor: Cnews 50Mpx teleobjektiv Autor: Cnews 4násobný digitální zoom Autor: Cnews

Podobně dobrých výsledků dosáhnete s 50Mpx teleobjektivem, který nahradil loňské 13Mpx šíro. Teleobjektiv nabízí 2násobný zoom a rovněž disponuje PDAF ostřením. Z jeho dílen dostanete fotografie kvalitou podobné hlavnímu fotoaparátu s dobrou barevnou dynamičností, expozicí. Objektiv si zároveň dobře hraje s HDR a relativně obstojně eliminuje světelné odlesky u focení za dne.

Hlavní 50Mpx fotoaparát Autor: Cnews 50Mpx teleobjektiv Autor: Cnews 4násobný digitální zoom Autor: Cnews Hlavní 50Mpx fotoaparát Autor: Cnews 50Mpx teleobjektiv Autor: Cnews 4násobný digitální zoom Autor: Cnews

V noci si oba fotoaparáty dokáží poměrně dobře poradit s úbytkem světla, je ale nutné manuálně zapnout noční režim, jelikož telefon si jej častokrát sám neaktivuje. Posledním obsazeným fotoaparátem je 32Mpx selfie kamera, která nabízí uspokojivou kvalitu pro selfie snímky nebo videohovory. Možnost použití předního displeje jako hledáčku ale přímo vybízí k focení selfie fotek skrze dvojici hlavních fotoaparátů. Ostatně tímto způsobem dostanete také v konečném důsledku lepší selfie fotky.

Telefon podporuje nahrávání až 4K videa, a to skrze všechny tři fotoaparáty. Oceňuji i přítomnost optické stabilizace u 4K videa, možnost natáčet super zpomalená videa s 960Hz frekvencí nebo pořizovat fotografie s dlouhou expozicí. Možnosti je zde mnoho a hračičkové si zde přijdou na své.

Závěr:

Nová Motorola Razr 50 Ultra je příjemným upgradem loňského modelu, na kterém vylepšila, co vylepšit šlo a navíc přidala aktualizovaný hardware i software. Třešničkou na dortu je nové skládačce přítomnost elegantního příslušenství, které ocení zejména osoby něžného pohlaví. Ostatně primárně o jejich pozornost nová Motorola nepřímo útočí. A ve všech ohledech se jí to poměrně slušně daří.

Letošní véčko od Motoroly se mi osobně líbí víc než konkurenční Galaxy Z Flip6 od Samsungu, i přestože také on má co nabídnout. V tomto přímém duelu bych však vzhledem k konečnému poměru cena/výkon u obou telefonů preferoval spíše Motorolu. Na druhou stranu letošní skládačky od Samsungu nabízejí poměrně návykové funkce Galaxy AI.

Pokud tedy přemýšlíte o nové véčkové skládačce a srdce vás táhne k umělé inteligenci, je pro vás spíše vhodný Galaxy Z Flip6 od Samsungu. Pokud vás umělá inteligence nechává chladným, je pro vás naopak Razr 50 Ultra jasným favoritem číslo jedna.