Recenze smartphonu Samsung Galaxy S24 Ultra: když se umělá inteligence spojí s prémiovou vlajkou

Obsah balení:

Co se balení týče, Samsung svým zákazníkům už dlouhá léta do krabičky přibaluje mimo samotný telefon pouze metrový USB-C kabel pro nabíjení, špendlíček pro vysunutí slotu na SIM karty (dual nanoSIM a podpora eSIM) a sadu příruček, které stejně nikdo moc nečte.

Balení Galaxy S24 Ultra je po vzoru Samsungu strohé Autor: Cnews

Parametry:

Rozměry a hmotnost: 162,3 × 79 × 8,6 mm; 232 g Zpracování : displej a záda z odolného skla Gorilla Armor, titanový rámeček, odolnost IP68 Displej: 6,8" Dynamic LTPO AMOLED 2X displej, 3120 × 1440 px, 120 Hz, HDR10+, jemnost 505 PPI, jas až 2600 nitů Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm), 8jádrový, frekvence až 3,39 GHz, grafický akcelerátor Adreno 750 RAM a paměť: 12 GB RAM + 256/512/1024 GB vnitřní úložiště Selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, HDR10+, dual pixel PDAF, až 4K@60fps Zadní fotoaparáty: hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 24 mm, multi-directional pixel PDAF, laser AF, OIS

teleobjektiv: 10 Mpx, f/2.4, PDAF, OIS, 3násobný optický zoom

periskopický teleobjektiv: 50 Mpx, f/3.4, PDAF, OIS, 3násobný optický zoom

ultraširokoúhlý: 12 Mpx, f/2.2, 120°, dual pixel PDAF Nahrávání videa: 8K@30fps, 4K@120/60/30fps, 1080p@240/60/30fps, gyro-EIS Baterie a nabíjení: 5000 mAh, rychlonabíjení 45 W, bezdrátové nabíjení 15 W, reverzní napájení 4,5 W Operační systém: Android 14 s nadstavbou One UI 6.1 s Google službami Konektivita a funkce: 5G, 4G, GSM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS

USB-C 3.2, NFC, dual nanoSIM, eSIM, ultrasonická čtečka otisku prstů, odemykání obličejem, Samsung DeX, stylus v těle

Vzhled a celkové zpracování:

Pokud byste u nového Galaxy S24 Ultra čekali něco neprémiového, musím vás bohužel zklamat. Samotné tělo i konstrukční zpracování je na tak vysoké úrovni, jakou lze v dnešní době nabídnout. Samotná záda i displej jsou kryta odolným sklem Gorilla Armor a telefon je dostupný hned v sedmi barevných variantách, mezi kterými si snad vybere každý.

Mimo zelenou máte k dispozici dalších šest variant Autor: Cnews

Pro Samsung typicky najdete na zadní straně pouze vystupující moduly fotoaparátů, kvůli kterým očekávejte viklání při používání telefonu na stole. Jinak se ale jedná o prémiově zpracovaný telefon, který je díky matným titanovým rámečkům radost držet i používat.

Pravý bok telefonu Autor: Cnews Spodní strana telefonu Autor: Cnews

Samsung sází na standardní rozložení tlačítek na pravém boku, zbytek uschovává ve spodní části. Zde mimo trojboj v podobě USB-C, hlasitého reproduktoru a šuplíčku pro dvojici nanoSIM karet naleznete pro Ultry typický stylus uschovaný v těle samotného zařízení. Pro jeho vysunutí jej stačí pouze jemně zamáčknout a následně celý vytáhnout.





Záda telefonu Autor: Cnews Detail na moduly fotoaparátů Autor: Cnews

Stejně jako ostatní telefony řady Galaxy S24 se i Ultra pyšní zvýšenou odolností IP68, tedy odolností proti prachu a možností ponoření do minimálně metrové hloubky.

Displej:

Přední 6,8" displej Autor: Cnews

Samsung všechny letošní vlajky osadil stejným typem displeje, který se liší pouze ve velikosti a celkovém rozlišení. V případě nejvyššího modelu se díváme na 6,8" LTPO AMOLED 2X panel s rozlišením 3210 × 1440 px a jemností 505 PPI. Další parametry, tedy 120Hz obnovovací frekvence nebo jas až 2600 nitů, jsou pak shodné s ostatními modely.

Nastavení displeje umožňuje změnu rozlišení, obnovovací frekvence nebo kupříkladu mírné poupravené barevné palety. Zkrátka vše, na co jsme v dnešní době u moderních telefonů zvyklí. Výtku nemám ani k Always On, jež po aktivací dokáže permanentně zobrazovat čas a příchozí notifikace.

Velmi dobrý je i maximální jas 2600 nitů, s kterým je možné bez problému používat telefon ve dne nebo na přímém slunci. Naopak v úplné tmě jsem ocenil možnost extrémně nízkého jasu, díky kterému mě telefon ve tmě zbytečně neoslňoval. Při testování jsem rovněž nepocítil problémy se snižujícím se jasem v momentě, kdy se telefon zahřál například používáním na slunci nebo náročnějším vytížením.

Podíl barevné složky a přesnost barev Podíl barevných složek u živého režimu Autor: Cnews Podíl barevných složek u přirozeného režimu Autor: Cnews Přesnost barev u živého režimu Autor: Cnews Přesnost barev u přirozeného režimu Autor: Cnews

Uživatelské rozhraní a Galaxy AI:

Stejně jako všechny letošní Galaxy S24 smartphony i Ultra běží na Androidu 14 s nadstavbou One UI 6.1. Majitelům Samsung telefonů budou nadstavba a všechny její funkce velmi dobře známé, pro ostatní má Samsung řadu rychlých návodů, které mají za cíl naučit nováčky všechny nové vychytávky a funkce.

Ultra se oproti ostatním smartphonům série Galaxy S24 pyšní přítomností integrovaného stylusu Autor: Cnews

Uživatelské rozhraní One UI 6.1 společně se všemi funkcemi založenými na umělé inteligenci jsem už rozebíral v mé předchozí recenzi Samsungu Galaxy S24+. Pokud vás tedy zajímá funkčnost vysoce návykového Circle to Search nebo další funkce, můžete si vše přečíst tam. Stejně jako Galaxy S24+ i nejvyšší Ultra skvěle pracuje s haptickou odezvou a její ultrasonická čtečka otisku prstů patří co do rychlosti a spolehlivosti mezi aktuální špičku.

Ultra oproti ostatním modelům vyniká v přítomnosti dotykového pera, s jehož pomocí můžete rychle psát poznámky, označovat text a dále s ním pracovat, hrát si s obrázky nebo používat pero jako prodlouženou ruku při fotografování. Možností je tu opravdu spousta, a pokud vám stylus k telefonu přijde jako dobrý nápad, bude vám Ultra dělat jen a jen radost.

Ultra je klasický obří telefon, tedy nic pro malé ruce Autor: Cnews

Stejně jako u ostatních S24 modelů se i Ultra může těšit z dlouhé 7leté podpory velkých aktualizací a bezpečnostních záplat, za což patří Samsungu palec nahoru.

Výkon:

Informace o procesoru z CPU-Z Autor: Cnews

Prémiový telefon si zaslouží prémiový výkon. O ten se stará Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 s 8 jádry a maximálním taktem 3,39 GHz na jednom jádru. Součástí procesoru je i grafický akcelerátor Adreno 750. V případě Ultry si můžete vybrat mezi 256– nebo 512GB úložištěm, případně sáhnout po tom nejlepším a vzít si rovnou 1TB verzi. Ke všem kombinacím pak náleží 12 GB RAM paměti.

Nikoho pak moc nepřekvapí, že v oblasti výkonu se drží telefon mezi špičkami a jen těžko se dokáže při svém provozu zadýchat. Při snaze zatopit telefonu jsem zkoušel natáčení 8K videí na delší dobu a jeho následný postprocessing a hraní Genshin Impact na nejvyšší grafické nastavení.

V obou případech si telefon bez problému s daným úkonem poradil, bylo zde ale znát zahřívání v horní oblasti telefonu. Nejednalo se však o nic hrozného a i tak bylo možné telefon bez problémů držet v ruce. Při běžných každodenních činnostech se mi telefon nezahříval prakticky vůbec.

Surový výkon procesoru tak mohou nejlépe vystihnout například čísla benchmarků:

3DMark (Wild Life Extreme) PCMark (Work 3.0) PCMark (battery) Geekbench 6 AnTuTu Benchmark 4968 bodů 18 616 bodů 14 hodin a 42 minut 2218 bodů SC

6951 bodů MC 1 874 284 bodů

Výdrž:

Stejně jako jsem chválil výdrž nového Galaxy S24+, i Ultra v tomto ohledu exceluje. 5000mAh baterie společně s dobrou optimalizací dokáže dělat divy, zejména v případě, kdy telefon zrovna aktivně nevytěžujete. V méně náročných dnech vám dokáže Ultra sloužit i dva dny bez nabíječky, náročnější používání snižuje její výdrž na den, maximálně den a půl v závislosti na tom, jakým způsobem budete Ultru používat.

K telefonu nedostanete v krabičce žádnou nabíječku, pouze metrový USB-C napájecí kabel. Nabíjet je možné smartphone až 45 W skrze kabel, poradí si však i s 15W bezdrátovým Qi/PMA nabíjením nebo 4,5W reverzním nabíjením, například sluchátek. Svojí 120W nabíječkou jsem tedy smartphone nabil na 50 % kapacity baterie za 26 minut, do plna pak telefon ležel na nabíječce hodinu a 20 minut.

50 % baterie 70 % baterie 100 % baterie ± 26 minut ± 43 minut ± 1 hodina a 20 minut

Fotoaparát:

Vysoká očekávání pokračují i v oblasti fotoaparátů. Bohužel oproti loňské generaci je největší posun jen u 50Mpx pětinásobného teleobjektivu (který nahradil loňský 10násobný optický zoom). Zbytek sestavy je pak vesměs stejný.

Základem je tedy hlavní 200Mpx snímač se světelností f/1.7, multi-directional PDAF, laserovým ostřením a optickou stabilizací obrazu, který dokáže kontinuálně vytvářet vysoce kvalitní fotky, ostré s výbornou barevnou dynamikou. Ta je v případě Samsungu vždy saturovanějšího rázu, tudíž nic pro příznivce ryze přírodních fotek. V noci se pak můžete těšit z výborně prosvětlených a překvapivě detailně uspokojivých fotek.

Ultraširokoúhlý 12Mpx fotoaparát Autor: Cnews Hlavní 200Mpx fotoaparát Autor: Cnews 3násobný optický zoom Autor: Cnews 5násobný optický zoom Autor: Cnews

Hlavnímu fotoaparátu sekunduje dvojice teleobjektivů (10Mpx a 50Mpx) s 3násobným a 5násobným optickým zoomem, který mi osobně přijde více relevantní než 10násobný optický senzor z loňské S23 Ultra. Oba teleobjektivy dokáží produkovat krásně ostré fotky, za což vděčí zejména optické stabilizaci. Ocenit musím i snahu o stejnou barevnou paletu po vzoru hlavního fotoaparátu, kdy fotky z různých senzorů nejsou „každá ves jiný pes“.

Ultraširokoúhlý 12Mpx fotoaparát Autor: Cnews Hlavní 200Mpx fotoaparát Autor: Cnews 3násobný optický zoom Autor: Cnews 5násobný optický zoom Autor: Cnews

Sestavu zadních fotoaparátů završuje 12Mpx „šíro“, které obvykle nejvíce trpí na kvalitě fotografií. V případě Ultry se Samsung snažil o jeho maximální využitelnost, avšak stále je zde možné vidět jisté rozmazání v rozích a zejména v nočních hodinách jsou fotky z širokoúhlého objektivu poměrně rozmazané.

Ultraširokoúhlý 12Mpx fotoaparát Autor: Cnews Hlavní 200Mpx fotoaparát Autor: Cnews 3násobný optický zoom Autor: Cnews 5násobný optický zoom Autor: Cnews

Vepředu pak Samsung umístil 12Mpx selfie kameru se světelností f/2.2 a dual pixel PDAF. Vášniví selfíčkáři a vlogeři si přijdou na své, jelikož kamera dokáže konzistentně tvořit ostré a detailní fotografie s dobrou dynamičností. Ve fotoaplikaci pak naleznete nespočet filtrů, portrétních režimů a dalších funkcí, s kterými si hračičkové určitě vyhrají. Selfie kamera umožňuje natáčení 4K videí při 60 FPS, případně klasické 1080p video.

Skrze zadní fotoaparáty pak můžete natáčet až 8K video při 30 FPS, nejčastěji však budete natáčet ve 4K nebo 1080p video. Líbila se mi funkce zpomalení jakéhokoliv natočeného videa podržením prstu na displeji, tato funkce (a většina ostatních) jsou však dostupné opět pouze v Galerii od Samsungu, což je pro nás, kteří intuitivně při prohlížení fotek zapínáme Google Fotky, malinko nezvyk.

Závěr:

Samsung Galaxy S24 Ultra je tak nějak každoroční snahou společnosti ukázat to nejlepší v jednom zařízení. V mnohém je si však Ultra dost podobná svému loňskému bratříčkovi, což jí může zbytečně ubírat body z celkového hodnocení.

I tak jsme se letos dočkali změn a novinek v podobě každoroční obměny procesoru za novější nebo nasazení výborného Gorilla Amor s eliminací odlesků. Rovněž vítanou novinkou je také 5násobný optický teleobjektiv, jehož využitelnost je daleko větší než loňské 10násobné optiky. Hardwarových inovací nebylo až tak mnoho a spíše ustupovaly inovacím softwarovým, zejména spojeným s umělou inteligencí.

Pokud tedy hledáte to nejlepší mezi Android telefony, může být Ultra jedním z horkých kandidátů. Díky své dlouholeté softwarové podpoře a (stále) prémiovým hardwarem vám může dobře sloužit dlouhá léta.