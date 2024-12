Recenze Sonos Arc Ultra: známé staré tělo, nové vnitřnosti a vylepšený prostorový zvuk, který vás doslova pohltí

Vzhled a zpracování:

Sonos Arc Ultra navazuje původní model Arc, kterému se rovněž po designové stránce dosti podobá. Zatímco navenek je soundbar velmi podobný svému předchůdci, hlavní změny se ukrývají uvnitř. Do rukou se mi dostala bílá varianta, mimo ni můžete tradičně čekat i černou variantu.

Na první dotek působí Arc Ultra jako poctivě zpracovaný kus. Přestože je tělo vyrobeno z plastu, vše perfektně sedí, nikde nic nevrže a soundbar v ruce působí jako poctivě vyrobený kus, co má svoji váhu.

Sonos Arc Ultra nejen skvěle vypadá, ale i hraje Autor: Cnews

Přestože je Sonos Arc Ultra oproti předchůdci zvukově bohatší, výrobci se podařilo mírně zmenšit rozměry na 118 × 11,1 × 7,5 cm. Perforovaný plast pokrývá celý obvod zařízení a ladí s minimalistickým designovým jazykem Sonosu – jednoduchost, minimalističnost a funkčnost. Logo na přední straně doplňuje LED dioda signalizující stav využití. Ovládací prvky se z přední části přesunuly více do zad a oddělily se.

Ve středu se nachází tlačítko pro pozastavení hudby a přechod na další skladu, zapuštěná kolébka pro změnu hlasitosti našla nově místo na pravé straně. Opačný konec obydluje tlačítko pro spuštění hlasového asistenta společně s diodou indikující jeho aktivitu.





Perforované tělo po celé ploše zajišťuje dostatek místa pro výdechy reproduktorů Autor: Cnews Tlačítka pro změnu hlasitosti jsou po vzoru dalších Sonos zařízení zapuštěná Autor: Cnews

Zadní část poté patří konektorům, konkrétně napájecímu a HDMI portu (s podporou eARC), LAN portu, přepínači pro vypnutí mikrofonu a tlačítko pro Bluetooth párování. Ano, Sonos Arc Ultra podporuje mimo jiné i Bluetooth, což pro Sonosy až donedávna nebyl tak úplně standard. Podpora Wi-Fi 6 s Multiroom a možností zavěšení na stěnu pomocí dokoupitelného držáku zůstává.

Standardní konektorovou výbavu obohacuje Bluetooth s párovacím tlačítkem Autor: Cnews

Parametry:

Parametry Sonos Arc Ultra Autor: Cnews

Kvalita hudby:

Už předchozí Sonos Arc hrál na své rozměry velmi dobře, Ultra však posouvá laťku ještě o kus dál. Pod kapotou se nachází sestava 9.1.4 kanálových reproduktorů, tedy 6 středových, 7 výškových a 1 dvoumembránový Sound Motion woofer. Dohromady se jedná o 14 reproduktorů, což je oproti původnímu Arc s 11 reproduktory posun vpřed. O jejich chod se stará 15 zesilovačů třídy D.

Vnitřní rozložení celkem 14 reproduktorů Autor: Cnews

A jaký je tedy zvuk? Dechberoucí. Už původní Arc vnášel do světa domácích soundbarů vyvážený zvuk s bohatými basy, které dokázaly zvednout sousedy ze židle, zároveň však nepřehlušovaly ostatní zvukové složky. Arc Ultra posunul kvalitu zvuku ještě o kus dál zejména co se prostorovosti týče. Soundbar skvěle pracuje s akustikou vaší místnosti a po doladění skrze Trueplay, které je dostuné už i pro Android, mi přijde, že pocitově lépe pracuje s okolním prostředím a přizpůsobuje se mu.

Technologie Sound Motion ukazující basový reproduktor v praxi Autor: Cnews

Velmi se mi líbila také basová složka soundbaru. Technologie Sound Motion umožňuje Sonosu nasadit plochý plnohodnotný „basák“ do takto úzkého těla, což má za následek bohaté a dunivé basy podtrhující aktuální dění ve filmu. Basy dokáží být bohatě dunivé, ale také potlačené skrze ekvalizér na úkor lepší čitelnosti mluveného slova

U reproduktoru v dané cenové kategorii je samozřejmostí podpora Dolby Atmos včetně dalších prostorových zvukových standardů, podpora Multiroom zvuku v rámci ekosystému Sonosu, Spotify Connect, AirPlay 2 nebo podpora Audio Swap se sluchátky Sonos Ace.

Aplikace a funkce:

Sonos tradičně doprovází své produkty mobilní aplikací. Právě skrze ni připojíte všechna zařízení do vašeho ekosystému a provedete prvotní nastavení. Při prvním stažení si od vás Sonos vyžádá založení účtu (pokud jej už nemáte). Po přihlášení aplikace sama rozpozná nové zařízení a nabídne vám možnost přidání. V opačném případě je možné soundbar přidat manuálně skrze nastavení.

Osobně mi nový vzhled domovské obrazovky a celkové rozhraní aplikace extra nevyhovuje, co je můj subjektivní názor a naštěstí na použitelnost aplikace to nemá žádný vliv. Většinu operací snadno obstaráte skrze hlasového asistenta Sonos Voice Control, takže do aplikace nemusíte chodit kvůli každé prkotině.

Mobilní aplikace Sonos Autor: Cnews Mobilní aplikace Sonos Autor: Cnews

Naopak pochválit musím Sonos za přehlednost nastavení. V něm můžete snadno spravovat všechna zařízení a kliknutím na ně přejít na konkrétní reproduktor. Pro Arc Ultra je možné připojit zadní prostorové reproduktory (musí být dva stejného typu) nebo basový subwoofer. Aplikace umožňuje také optimalizaci skrze Trueplay, nastavení prostorového audia, zapnutí nočního režimu, jemné doladění zvukových složek skrze ekvalizér, správu přehrávání zvuku z televize nebo Bluetooth připojení.

Přímo v aplikaci zapnete i výše zmíněného Voice Control asistenta. U něj počítejte s omezenou jazykovou podporu (čeština ne, angličtina bez problému) a omezeným počtem hlasových příkazů, kterým rozumí. Hlasem bez problému zapnete například noční režim, časovač pro spánek nebo přepnete na následující skladbu, asistent vám ale nevyhledá konkrétní skladu nebo umělce.

Hodnocení:

Společnost do nové Ultry promítla léty prověřený design, své know-how v oblasti Multiroom zvuku a vše zabalila do příjemně prémiového vlajkového kabátku. Ovšem jak je známo, Sonos si za své produkty rád nechává zaplatit a Ultra není výjimkou. Aktuálně se cena za nový soundbar pohybuje okolo 25 tisíc. Pro srovnání základní Sonos Arc dnes seženete o pár tisíc levněji okolo 20 tisíc.

Vyplatí se soundbar za tyto peníze? Velmi záleží. Pokud hledáte to nejlepší k vaší televizi a zároveň chcete jednoduchost používání (nepatříte mezi geeky, co si potrpí na vlastní audio sestavě na míru), je sonos vzhledem k jeho přidaným funkcím navíc jasnou volbou. Na druhou stranu pro obyvatele bytů může být Arc Ultra až příliš ambiciózní. Za stejnou částku si totiž můžete pořídit výborný Sonos Beam 2. generace společně s dvěma zadními prostorovými reproduktory a ještě vám zbydou peníze na luxusní degustační menu v pražském La Degustation Bohême Bourgeoise.

Sonos Arc Ultra nabízí skvělý zvuk bez kompromisů společně s bohatými basy. Pro domácí sledování filmů a poslech hudby je tak vynikajícím prostředkem, pokud jste ochotni akceptovat jeho cenu.