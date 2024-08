Recenze SSD disku WD Blue SN580: Rychlé PCIe 4.0 za stále nízkou cenu

WD Blue SN580 je dostupné v kapacitách 250 GB až 2 TB, přičemž na otestování máme tradičně terabajtový model. U SSD se výkon liší i v závislosti na kapacitě a zde je u 250GB a 500GB modelu o něco málo nižší. Naopak 2TB varianta má být už stejně rychlá. Záruka je u tohoto disku 5 let.

WD Blue patří mezi DRAMless disky, tedy SSD bez samostatné mezipaměti a pro tento účel využívá paměť v počítači (HMB). Také používá hybridní mezipaměť nCache 4.0.

Všechny čipy jsou osazené na jedné straně. Ono jde tedy celkem o dva čipy: řadič a NAND, oboje s logem SanDisk. Menší čip s kondenzátory vedle řadiče se stará o regulaci napájení.

V balení najdete pouze SSD, pro migraci systému můžete využít nástroj od Acronisu (WD Edition), který značku disku pozná a bude s ní fungovat. Žádné kódy už nejsou potřeba.





WD Blue SN580 Autor: Radomír Kejduš WD Blue SN580 Autor: Radomír Kejduš

Řadič si WD vyvinulo samo a jde o model SanDisk 20–82–10082. Mělo by jít o stejný model jako u staršího WD Black SN770. To může být pro WD výhodou, neboť řada ostatních výrobců si musí kupovat Phison.

Jako úložiště dat je tu pak 3D NAND typu TLC BiCS5 se 112 vrstvami. Tedy stejný čip, jaký byl už v minulé generaci SN570 a jeho výrobcem je zřejmě Kioxia.

Zvýšení výkonu má na starosti hlavně řadič a samotné novější rozhraní s vyšší propustností. WD uvádí na krabičce rychlost 4150 MB/s pro čtení (platí pro kapacity 1 a 2 TB). Minulá generace měla 3500 MB/s. Dále 600 tisíc 4KB IOPS (operací za sekundu) pro náhodné čtení, 750 tisíc IOPS pro náhodný zápis a udávaná životnost (TBW) 600 TB, což značí počet zapsaných dat. Bohužel 2TB model má pak po přepočtu přepisů buňky o něco nižší životnost.

WD Blue SN580 Kapacita/model 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB NAND TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D Cache (DRAM) Není, HMB Není, HMB Není, HMB Není, HMB Sekvenční čtení 4000 MB/s 4000 MB/s 4150 MB/s 4150 MB/s Sekvenční zápis 2000 MB/s 3600 MB/s 4150 MB/s 4150 MB/s Náhodné čtení (4K) 240 000 IOPS 450 000 IOPS 600 000 IOPS 600 000 IOPS Náhodný zápis (4K) 450 000 IOPS 750 000 IOPS 750 000 IOPS 750 000 IOPS Průměrná spotřeba při aktivitě 65 mW 65 mW 65 mW 65 mW Spotřeba při nečinnosti (Sleep) 3,3 mW 3,3 mW 3,3 mW 3,3 mW Garantovaný objem zápisu 150 TB 300 TB 600 TB 900 TB

HD Tune:

SSD jsem testoval na základní desce Gigabyte Z690 Aero G s čipsetem Intel Z690. Průměrnou rychlost čtení jsem naměřil 2754 MB/s. Přes 4000 MB/s se drží jen místy. V případě zápisu zvládá hodnoty okolo 3700 MB/s až do zhruba třetiny kapacity disku, kde spadne na nízké hodnoty kolem 1000 MB/s i níže. To by odpovídalo mezipaměti pSLC o „velikosti“ okolo 350 GB.

Čtení Autor: Radomír Kejduš Zápis Autor: Radomír Kejduš

CrystalDiskMark:

Nejvyšší výkon pro zápis a čtení téměř odpovídá udávaným hodnotám. V případě IOPS je dokonce ještě o něco vyšší. Po přepnutí na scénář více odpovídající reálnému použití (queue=1) pak klesne rychlost čtení jen o kousek a zápis je stále stejně rychlý. Na screenshotech je vidět i naměřená latence.

WD Blue SN580 – teoreticky nejvyšší výkon Autor: Radomír Kejduš WD Blue SN580 – reálný výkon Autor: Radomír Kejduš

Teplota během testu nepřekročila 82 °C, což není málo, ale zkrátka takto dnešní disky topí. Povrchová teplota může být ještě vyšší, tato pochází z interního čidla. Stále to ještě není na chladič, ten WD dává až k některým variantám modelu Black.

Utilita Western Digital Dashboard pak slouží pro diagnostiku pomocí SMART či aktualizaci firmwaru.

Western Digital Dashboard Autor: Radomír Kejduš Western Digital Dashboard Autor: Radomír Kejduš Nový firmware Autor: Radomír Kejduš WD Blue SN580 Autor: Radomír Kejduš

SN580 je slušný disk za (stále ještě) dobrou cenu. Nehodlá se měřit s novým rozhraním PCIe 5.0 ani přinášet nejvyšší výkon ve své kategorii. Přináší zkrátka takový modrý standard a je dobrou volbou pro běžný počítač. Snad jen u 2TB modelu by mohl disk zaručovat vyšší odolnost TBW a 4TB model by také nebyl k zahození.

WD si za tento disk v kapacitách 250 GB až 2 TB řekne od 1197 po 3449 Kč. Testovaný terabajt vás v současnosti přijde na 1914 Kč. Cena je to výrazně vyšší, než za kolik šel disk pořídit v době představení (okolo 1315 Kč), ovšem ceny SSD šly od té doby nahoru.