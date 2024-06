ROG Ally X přichází: Herní handheld od Asusu má všemožná zlepšení. A hlavně 2× větší akumulátor

Na Computexu 2024 byly nejen odhalené nové procesory AMD a Intelu, ale také novinka pro mobilní hraní, totiž nové vylepšené zařízení ROG Ally X od Asusu. Jde o plnohodnotné herní PC umožňující hrát všechny hry na Steamu a podobných platformách pod Windows v podstatě kdekoliv díky handheldovému formátu podobného Steam Decku nebo konzoli Nintendo Switch. Proti nim je ale ROG Ally X o dost výkonnější zařízení.

Asus už ROG Ally X prozradil dříve, nyní během Computexu byl ale handheld s černým designem oficiálně vypuštěn na trh a máme teď jeho kompletní specifikace. Zařízení navazuje na původní ROG Ally a je trošku jako Steam Deck OLED v tom, že nepřešlo na novou generaci procesoru (a integrované grafiky), ale přináší různá zlepšení v ostatních oblastech, například mnohem větší baterii, s nimiž bude používání komfortnější. ROG Ally X tedy ještě není druhá generace zařízení, která by také měla být v přípravě.

ROG Ally používá Full HD displej s rozlišením 1920 × 1080 bodů o úhlopříčce 7 palců, který má jas až 500 cd/m², 100% pokrytí barevného prostoru sRGB a s ochranou Gorilla Glass Victus. Displej je dotykový, má udávanou odezvu 7 ms a obnovovací frekvenci 120 Hz. Podporuje také adaptivní obnovování FreeSync Premium.

Procesor je opět použitý Ryzen Z1 Extreme speciálně optimalizovaný pro handheldy, poskytující 8 jader a 16 vláken architektury Zen 4 s maximální frekvencí až 5,1 GHz a 16MB L3 cache. Jeho součástí je i klíčová integrovaná grafika. Ta poskytuje 768 shaderů (12 CU) architekturu RDNA 3 včetně akcelerace ray tracingu (12 Ray Acceleratorů) takt až 2700 MHz.





Asus ROG Ally X Autor: Asus

Procesor běží na nezměněných 25 W v turbo režimu, režimy Performance a Silent by však měly mít o něco vyšší výkon. Silent má spotřebu zvýšenou z 10 W na 13 W a Performance z 15 W na 17 W. Zařízení má ale také zlepšené chlazení, s kterým by teploty měly být nižší.

Větší rychlejší paměť, slot pro běžná 80mm M.2 SSD

Zatímco procesor a integrovaná grafika jsou stejné, Asus zařízení osadil rychlejší pamětí, takže výkon ve hrách se o něco zlepší. Místo LPDDR5X-6400 dostal ROG Ally X už paměť LPDDR5X-7500, což znamená o 17 % lepší propustnost. Pro integrované grafiky je propustnost jeden z hlavních limitujících parametrů, takže tento upgrade by mohl zlepšit výkon grafiky o ne úplně zanedbatelná procenta. Paměť je ale také větší, místo 16 GB má ROG Ally X nyní 24GB RAM, což je také plus.

Asus ROG Ally X Autor: Asus

Zvětšené je také úložiště, což v praxi může být ještě důležitější vzhledem k objemu i starších her, natož nejnovějších. Původní ROG Ally má 512GB SSD (na němž musí přirozeně být i systém Windows 11, takže není k dispozici celé). Model ROG Ally X má v základu 1TB SSD s rozhraním PCIe 4.0 ×4. Úložiště se také dá upgradovat, je ve slotu M.2.

Co je ovšem velmi zajímavé, je formát slotu. Normálně handheldy používají speciální malá SSD formátu M.2 2230. Do ROG Ally X se ale instaluje klasický dlouhý modul s rozměrem 2280. Pokud budete chtít kapacitu zvětšit, budete mít mnohem snazší práci, protože půjde využít širokou škálu modelů, nebo dokonce i SSD, které třeba již vlastníte. Upgrade pravděpodobně vyjde levněji než u specializovaných 2230 SSD. Jen si dejte pozor na spotřebu (do hanheldu to chce nějaké s nízkou klidovou a aktivní spotřebou, nevyžadující chlazení).

K upgradu lze použít i microSD kartu s rychlostí UHS-II (až 312 MB/s), přičemž zařízení má novou čtečku a neměly by se ho tím pádem týkat problémy s čtečkou, které se objevovaly u původního ROG Ally.

Dvakrát větší baterie ve stejném šasi

Pro mobilní hraní bez napájecího adaptéru by patrně největší novinkou ale měl být akumulátor. Ten má kapacitu 80 Wh, což je dvojnásobná kapacita proti 40Wh akumulátoru původního ROG Ally. Rozměry konzole se z původních 28 × 11,1 cm a tloušťky 2,1–3,2 cm téměř nezměnily, jen tloušťka je u ROG Ally X uváděná 2,47 cm. Váha je 678 gramů proti 608 gramům v původní verzi.

Podle Asusu by mělo šasi být upravené pro lepší ergonomičnost a příjemnější hraní. Hmotnost by měla mít těžiště v ose, kde máte ukazováky a palce při držení, tvary jsou zaoblenější a tlačítka a joysticky by se měly lépe mačkat (v ovládacích prvních bylo provedeno celkově hodně úprav), makro tlačítka byla naopak zmenšená, aby je hráč nemačkal nechtěně. Tato zlepšení by snad mohla větší hmotnost trochu vyvažovat. Joysticky by měly mít vyšší životnost (5 milionů cyklů) a D-pad by měl mít lepší přesnost a umí osm směrů.

Asus ROG Ally X Autor: Asus

USB-C a Thunderbolt4

Rozšířené jsou původní možnosti konektivity – místo původního „XG Mobile“ kombo portu jsou poskytnuta dvě USB-C. První port má rychlost 10Gb/s a lze k němu i připojit monitor přes DisplayPort 1.4 včetně FreeSync (a monitor může zařízení dobíjet). Druhý port USB-C podporuje i USB4 (Asus dokonce uvádí kompatibilitu s Thunderboltem 4, jde tedy možná o řadič od Intelu) a opět i připojení monitoru. Možnosti dokování a propojení s rozšiřujícími perifériemi jsou tedy mnohem lepší, k Thunderboltu 4 se bude dát připojit dok se externím GPU, například.

Bezdrátová konektivita je třípásmové Wi-Fi 6E s 2×2 MIMO a Bluetooth 5.2. Stále lze také připojit sluchátka či headset do 3,5mm jacku. Zařízení ale má i reproduktory s Dolby Atmos a soustavu mikrofonů, a i zvuk reproduktorů by měl být o něco lepší.

ROG Ally X by tedy mělo být docela velké zlepšení po stránce uživatelského komfortu a třeba hraní na cestách (dvakrát větší akumulátor…). Určitá nevýhoda může být, že zařízení bude na prodej jen s výkonnějším procesorem Ryzen Z1 Extreme, ne v levnější verzi se základním Ryzemem Z1, který však má výrazně ořezané GPU.

Cena by měla být 799 $, což s DPH vychází na 21 850 Kč / 888 € a na prodej bude zařízení během třetího kvartálu tohoto roku, a to 22. července (júla). Jako bonus by v ceně mělo být také trojměsíční předplatné Xbox Game Pass.

Zdroje: Asus, The Verge