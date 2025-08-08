Rozprodej Intelu po částech. Je nucen zbavit se síťové divize NEX, bude to bolet

Po ohlášení finančních výsledků Intelu přišly nejrůznější negativní zprávy okolo možného konce vývoje špičkových výrobních procesů a tím i továren firmy na čipy. Nejsou to ale spolu s masivním propouštěním jediné drastické změny, kterými Intel prochází. Firma patrně ztratí další ze svých částí – divizi NEX. Ta vyrábí síťové a komunikační produkty, včetně síťových adaptérů, ale i část procesorů, takže odštěpit ji nebude jen tak.
Tato informace se na rozdíl o oficiálně oznámeného zrušení výstavby evropských továren nebo zrušení pouzdřících linek v Kostarice zatím objevila jen neveřejně. CRN ale zjistil, že Intel už své plány s divizí NEX oznámil svým zákazníkům a partnerům – a také zaměstnancům. Nebavíme se tedy o žádné kachně nebo prázdné spekulaci, CRN píše, že zprávu viděl a podepsán je pod ní šéf divize NEX Sachin Katti. Mluvčí Intelu pa už webu vše i přímo potvrdil. Oficiální oznámení je tedy jen otázkou času.
Šíťové produkty budou následovat FPGA, Mobileye a McAfee.
Podle vyjádření Intelu se firma chystá osamostatnit aktivity divize NEX (Network and Edge Group) do svébytné společnosti, a již hledá strategické investory, kteří by se na tom podíleli. To znamená, že minimálně část podílu ve vzniklém podniku bude prodána.
Tato divize se má zřejmě osamostatnit ve stejném stylu, jako dříve McAfee, výroba FPGA Altera a automobilní čipy Mobileye (což ale vše byly předchozí akvizice). Provoz a zaměstnanci se vyčlení do samostatné organizace, u které se pak dá udělat IPO, kompletní prodej nebo jiná forma „monetizace“.
Peníze jsou asi hlavní důvod, proč Intel tyto operace dělá – divize NEX není pravděpodobně ztrátová. Firma jako celek ale je ve ztrátě kvůli továrnám a dřívější bohatství je pryč (mimo jiné promrhané na dividendy, zpětné odkupy akcií a nezdařené akvizice, takže teď chybí, když je třeba financovat investice do továren na čipy a pokročilých procesů). Lze říci, že Intel rozprodává či zastavuje části majetku, aby se jako celek udržel nad vodou. Jde tedy o jednorázovou pomoc s financemi výměnou za dlouhodobou ztrátu – Intel do budoucna přijde o tržby a zisky, které ze síťových produktů doteď měl.
Intel uvádí, že podobně jako v Alteře zůstane jako klíčový („anchor“) investor, nezbaví se tedy této divize kompletně, zpeněžen bude jenom částečný podíl. Cílem je, aby případné budoucí zisky, pokud bude podnik úspěšný, Intelu alespoň z části zůstaly. Není jasné, zda si Intel ponechá majoritní, nebo minoritní podíl. V Altera mu například zůstalo jen 49 %, zatímco Silver Lake Capital přebírá 51 % bude tak firmu řídit (převzetí má být dokončeno v září).
Co vlastně je divize NEX?
Zatímco u Mobileye a Altery nebyl tento postup nijak překvapivý, u Network and Edge Group (NEX) ano. Tato část firmy je totiž mnohem více svázána s jádrovým byznysem Intelu, takže ochota ji „pustit“ zřejmě svědčí o poměrně vážné situaci. NEX není tak známá část byznysu Intelu jako procesory pro PC a pro servery. Měla by vyvíjet a vyrábět síťové adaptéry Ethernet (včetně náročných serverových a SmartNICů) a procesory, akcelerátory a další hardware (i software) pro telekomunikační a síťovou infrastrukturu.
Mezi těmito produkty jsou i přímo procesory zejména embedded charakteru – v některých případech jsou to asi deriváty produktů pro PC a servery (embedded verze Xeonů a procesorů Core a Core Ultra), ale v některých případech i zcela separátní návrhy.
Tato divize stála například za komunikačními procesory Atom P5900 „Snow Ridge“ s architekturou Tremont. Zajímavé je, že právě divize NEX vyvíjí či vyvinula procesory Bartlett Lake, což má být verze procesorů Raptor Lake se samými velkými jádry (má jich být 12, s 24 vlákny). Informace o Bartlett Lake způsobily loni menší pozdvižení a řada lidí by je asi ráda viděla vydané jako desktopová CPU pro běžné zákazníky včetně hráčů (kdy by mohly poskytnout upgrade platformy LGA 1700). Zatím se ale zdá, že Intel stále plánuje Bartlett Lake vydat jenom jako embedded procesory právě v divizi NEX.
Není úplně jasné, jak tyto problémy budou řešené. Pokud má osamostatněná divize NEX dále vyrábět své vlastní procesory, zřejmě to bude probíhat tak, že jí bude Intel licencovat vyvinutá jádra (i když nový vlastník to jednou může ukončit a přeorientovat se třeba na ARM), nebo jí bude dodávat i celé designy procesorů, které bude NEX „rebrandovat“ jako svůj produkt. Nezdá se pravděpodobné, že by NEX dostala do vínku třeba jeden z týmů vyvíjející CPU, v současné době má totiž Intel všechny tyto týmy vázané ke svým ústředním produktům (tedy procesorům pro PC a servery).
Také nám není úplně jasné, zda prodejem NEX Intel přijde třeba o technologie bezdrátových adaptérů Wi-Fi a adaptérů Ethernet pro PC, která jsou poměrně důležitou a úzce integrovanou součástí platformy produktů pro PC. Pokud ano, asi zde zase může fungovat reverzní situace, kdy sice Wi-Fi bude patřit samostatné firmě, ale Intel od ní bude čipy nebo IP zase zpětně kupovat.
Co přesně se takto přesune z pod značky Intel do nějaké samostatné firmy, ale teprve uvidíme. Podle některých informací Intel divizi NEX v předchozí době přeorganizovával a její části přesunul pod Client Computing Group a Data Center Group, pravděpodobně právě jako přípravu na odprodej. Nakonec tak může být osamostatněna jen část toho, co dříve pod NEX spadalo.
Zdroj: CRN