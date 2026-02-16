Cnews.cz  »  Internet  »  Ruské hackerské útoky na Česko sílí. NÚKIB zaznamenal nadprůměrný počet incidentů

Internet

Ruské hackerské útoky na Česko sílí. NÚKIB zaznamenal nadprůměrný počet incidentů

Redakce
Dnes
Proruské hacktivistické skupiny výrazně přitvrdily. Pokusy o útok na českou kybernetickou infrastrukturu oproti loňskému lednu skočily na dvojnásobek.

Na českou kybernetickou infrastrukturu, kterou monitoruje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), letos v lednu opět mířily útoky ruských hacktivistických skupin. Ty se na zdejší instituce zaměřují už nějakou dobu, mimo jiné kvůli naší podpoře Ukrajiny a zakotvení v NATO či Evropské unii.

NÚKIB podle serveru Lupa.cz v lednu zaznamenal 32 kybernetických bezpečnostních incidentů. Šlo o výrazný nadprůměr předchozích 12 měsíců.

“Výrazný nárůst byl spojen zejména s vlnou DDoS útoků, které vyústily v necelou polovinu všech evidovaných incidentů. Jako i v dřívějších případech za útoky stály primárně proruské hacktivistické skupiny NoName057(16) a ServerKillers,” shrnul NÚKIB. DDoS útoků konkrétně bylo zaznamenáno 15.

AIT26

Dále byly evidovány kompromitace účtů a systémů. “Šlo však o izolované případy, které nebyly součástí rozsáhlejší kampaně. Dále pak NÚKIB evidoval také úspěšné případy phishingu či provozní výpadky a miskonfigurace. Po delší době NÚKIB neevidoval žádný úspěšný ransomwarový útok. NÚKIB v lednu evidoval poměrně vysoký počet kybernetických událostí. Zde opět dominovaly DDoS útoky, nicméně spadaly sem také phishingové či spear-phishingové útoky či pokusy o zneužití zranitelností,” doplnil regulátor.

zdroj: Lupa.cz, NÚKIB

