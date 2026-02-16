Ruské hackerské útoky na Česko sílí. NÚKIB zaznamenal nadprůměrný počet incidentů

Na českou kybernetickou infrastrukturu, kterou monitoruje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), letos v lednu opět mířily útoky ruských hacktivistických skupin. Ty se na zdejší instituce zaměřují už nějakou dobu, mimo jiné kvůli naší podpoře Ukrajiny a zakotvení v NATO či Evropské unii.
NÚKIB podle serveru Lupa.cz v lednu zaznamenal 32 kybernetických bezpečnostních incidentů. Šlo o výrazný nadprůměr předchozích 12 měsíců.
“Výrazný nárůst byl spojen zejména s vlnou DDoS útoků, které vyústily v necelou polovinu všech evidovaných incidentů. Jako i v dřívějších případech za útoky stály primárně proruské hacktivistické skupiny NoName057(16) a ServerKillers,” shrnul NÚKIB. DDoS útoků konkrétně bylo zaznamenáno 15.
Dále byly evidovány kompromitace účtů a systémů. “Šlo však o izolované případy, které nebyly součástí rozsáhlejší kampaně. Dále pak NÚKIB evidoval také úspěšné případy phishingu či provozní výpadky a miskonfigurace. Po delší době NÚKIB neevidoval žádný úspěšný ransomwarový útok. NÚKIB v lednu evidoval poměrně vysoký počet kybernetických událostí. Zde opět dominovaly DDoS útoky, nicméně spadaly sem také phishingové či spear-phishingové útoky či pokusy o zneužití zranitelností,” doplnil regulátor.