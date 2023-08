Ruský výrobce procesorů Baikal krachuje. Majetek a duševní vlastnictví má cenu jen 5 milionů $

V předešlých letech jsme vícekrát psali o firmě Baikal Electronics, která byla ruským pokusem o vyvinutí vlastních procesorů, s nimiž by pak mohly být stavěné technologicky nezávislé a z pohledu Ruska bezpečné počítače a servery. Tyto plány ale dost možná dospěly k neslavnému konci, protože mateřská firma krachuje. A během likvidace bude rozprodán i majetek a IP samotného Baikalu, jež byly navíc ohodnocené jako téměř bezcenné.

Sice ještě nejde o definitivní ukončení aktivit samotného výrobce procesorů, ale tyto události pro něj rozhodně nevypadají zdravě. Poté, co Rusko vpadlo vojensky na Ukrajinu, byly na Rusko a ruské firmy uvalené různé druhy sankcí a současně se dostala do problémů firma T-Platforms, které Baikal jako dceřinná firma patřila – psali jsme o tom v říjnu 2022. Tehdy se nicméně zdálo, že by Baikal Electronics samotná mohla vcelku normálně pokračovat.

Aktuálně ale přichází zprávy, že v rámci insolvenčního řízení T-Platforms jsou rozprodávána aktiva společnosti, mezi nimiž je ale i majetek samotné firmy Baikal, což už může její chod narušit. Tento majetek má jít do dražby a jde jednak o akcie Baikalu, ale také o patenty, které firma vlastnila, a její duševní vlastnictví.





Procesor Baikal BE-S1000 Autor: Baikal Electronics

Zdá se, že by mohly být draženy i přímo celé návrhy vyvinutých procesorů – Baikal BE-M1000 s jádry Cortex-A57 a novější Baikal BE-S1000 (o něco modernější 48jádro s architekturou ARM Cortex-A75). Už v době jejich oznámení šlo o zastaralou technologii, což se s plynoucími roky samozřejmě jen prohlubuje, ale přesto je pozoruhodné, jak nízká je odhadní cena. Balík IP a patentů Baikal Electronics je prý oceněn jen na nějakých 5 milionů $ (asi 484 milionu rublů). Dražba se má konat 26. 9. letošního roku.

Provozovatelé firma Baikal údajně nemají zájem si toto duševní vlastnictví ponechat, což asi znamená zrušení výroby těchto procesorů. Používají západní IP od ARMu, což by asi Rusko mohlo sice ignorovat, ale důležitější je, že byly navržené na výrobu v továrnách TSMC. Tchaj-wan ale Rusku kvůli rozpoutané válce zatrhl možnost v továrnách TSMC tyto čipy vyrábět. Zdá se, že Baikal tedy nad těmito designy zlomil hůl, což asi v kombinaci s technologickou zastaralostí může za onu překvapivou bezcennost.

Ačkoliv ještě nebylo oznámeno, že by Baikal Electronics končila, o jejím osudu lze mít dost velké pochybnosti. Pokud současná situace s TSMC potrvá, je firma bez produktu, a pokud by chtěla pokračovat, musí v podstatě udělat restart vývoje (je možné, že interně už něco takového proběhlo před nějakým časem). Jednak asi bude muset použít IP, na které se nebudou vztahovat sankce, což by mohla být například procesorová jádra architektury RISC-V. Současně bude muset začít čipy navrhovat nejspíše pro technologie čínského foundry výrobce SMIC.

Hotové produkty by z toho ale byly až za několik let. Je samozřejmě možné, že ruská administrativa bude do firmy do té doby lít peníze, aby ji udržela při životě, ale moc užitku z toho asi (alespoň v dohledné době) mít nebude. A také se dá čekat, že pokud by se za tři, čtyři roky nějaké nové Baikaly dostaly do výroby, zase asi nebudou moc konkurenceschopné.

Zdroj: Tom's Hardware