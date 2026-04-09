Rusové panikaří, Apple je odstřihnul od všech plateb: rozjíždí se černý trh s dárkovými kartami

K 1. dubnu přestaly v Rusku fungovat veškeré platby Applu – uživatelé nemohou standardní cestou zaplatit za aplikace ani za předplatné. Velká část aplikací tak postupně přestává fungovat a Rusové se musí spoléhat pouze na bezplatné verze. Aktivní předplatná sice fungují, po jejich skončení ale nepůjdou obnovit.
Zpřísnění sankcí
Ruský trh spadá v rámci Applu pod irskou pobočku a vztahují se na ni evropská sankční pravidla. Ty již v minulosti do značné míry omezily působení Applu v Rusku, doposud se však netýkaly placení za služby. Uživatelé sice nemohli platit pomocí spárované platební karty, ale bylo možné prostřednictvím operátorů dobít kredit na svůj Apple účet.
Z něj se strhávaly platby za nové aplikace, předplatné a další obsah. I tato možnost byla ale k 1. dubnu zrušena. Ještě před samotným zavedením zpřísněných pravidel tak mnozí uživatelé převáděli na svoje Apple účty co nejvíc kreditů, které nyní mohou využívat.
5× dražší dárkové karty
Rusové, kteří na svých Apple účtech nemají dostatek kreditů na následující platby, začali hledat cesty, jak opatření obcházet. Výrazně tak stoupla poptávka po fyzických dárkových kartách, které překupníci skoupili dlouho před 1. dubnem.
Nyní je na online tržištích nabízí s obrovskými přirážkami – podle webu Kommersant se karta s kreditem 1 000 rublů prodává asi za šestinásobek. S jejich zmenšující se zásobou navíc ceny rostou. E-shopy do svých nabídek zařadili virtuální dárkové karty, opět s tučnými přirážkami.
Dalším způsobem, kterým uživatelé v Rusku sankce obcházejí, je využívání zahraničních platebních karet, především z postsovětských republik. Na ty se sankce nevztahují a části Rusů jsou dobře dostupné, opět především prostřednictvím podnikavých překupníků.
Byť z ruského App Store v posledních týdnech a měsících zmizely prakticky všechny VPN aplikace, uživatelé hledají bezplatné open-source aplikace. Ty umožňují v nastavení telefonů, tabletů a počítačů od Applu změnit region účtu a případně využít získanou zahraniční kartu. V Rusku velmi rychle vzniklo i několik online služeb, které za poplatek zpřístupňují virtuální čísla těchto zahraničních platebních karet, které lze pro dobití kreditu v Apple účtu použít.
Zdroj: TUAW