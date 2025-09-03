Cnews.cz  »  Hardware  »  Samsung doplnil řadu Odyssey G7 o 37" a 40" herní monitory s až 5K rozlišením

Samsung doplnil řadu Odyssey G7 o 37" a 40" herní monitory s až 5K rozlišením

Marek Kuřina
Dnes
Na srpnovém veletrhu Gamescom 2025 představil Samsung nové modely herních monitorů Odyssey G7. Novinky nabízejí zakřivené VA panely s vysokým rozlišením a obnovovací frekvencí až 180 Hz. Do Evropy dorazí v říjnu.

Samsung na Gamescomu ukázal 37" (94 cm) monitor s rozlišením 4K UHD a obnovovací frekvencí 165 Hz a 40" ultrawide model (103 cm) s rozlišením WUHD (5120 × 2160) a frekvencí až 180 Hz. 

Pořádně zakřivený a rychlý obraz

Oba panely využívají zakřivení 1000R, technologii VA a dobu odezvy jen 1 ms. Monitory podporují řadu praktických funkcí, např. technologii AMD FreeSync Premium Pro eliminující trhání obrazu, jež zajišťují plynulé hraní i multitasking.

Do funkční výbavy obou novinek patří také dělená obrazovka PBP (Picture-by-Picture) a PIP (Picture-in-Picture) pro podporu zmíněného multitaskingu. Oba monitory získaly certifikát VESA DisplayHDR 600, přičemž jas dosahuje 350 nitů. TechnologieCoreSync a Core Lighting+ zase synchronizuje podsvícení monitoru s děním na obrazovce.

Model Odyssey G7 (G75F) se v současné době již prodává v Koreji a USA, na evropský trh přijde počátkem října 2025. Doporučená cena modelu Odyssey G7 s úhlopříčkou 37" byla stanovena na 19 990 Kč, u 40" modelu pak na 27 990 Kč.

3D i bez brýlí

Kromě monitorů Samsung na veletrhu ukázal i technologii Odyssey 3D umožňující hraní vybraných titulů ve 3D bez speciálních brýlí. Monitory totiž umožňují nastavit ohniskovou vzdálenost a pomocí různých nastavení měnit hloubku 3D zobrazení každé hry na základě paralaxy mezi levým a pravým obrazem.

prace_s_linuxem_tip

Nově jsou na monitorech Odyssey 3D k dispozici optimalizované efekty pro tituly jako Stellar Blade nebo MONGIL: STAR DRIVE. Do budoucna Samsung slibuje podporu pro více než 50 her.

Zdroj: Samsung

