Samsung doplnil řadu Odyssey G7 o 37" a 40" herní monitory s až 5K rozlišením

Samsung na Gamescomu ukázal 37" (94 cm) monitor s rozlišením 4K UHD a obnovovací frekvencí 165 Hz a 40" ultrawide model (103 cm) s rozlišením WUHD (5120 × 2160) a frekvencí až 180 Hz.
Pořádně zakřivený a rychlý obraz
Oba panely využívají zakřivení 1000R, technologii VA a dobu odezvy jen 1 ms. Monitory podporují řadu praktických funkcí, např. technologii AMD FreeSync Premium Pro eliminující trhání obrazu, jež zajišťují plynulé hraní i multitasking.
Do funkční výbavy obou novinek patří také dělená obrazovka PBP (Picture-by-Picture) a PIP (Picture-in-Picture) pro podporu zmíněného multitaskingu. Oba monitory získaly certifikát VESA DisplayHDR 600, přičemž jas dosahuje 350 nitů. TechnologieCoreSync a Core Lighting+ zase synchronizuje podsvícení monitoru s děním na obrazovce.
Model Odyssey G7 (G75F) se v současné době již prodává v Koreji a USA, na evropský trh přijde počátkem října 2025. Doporučená cena modelu Odyssey G7 s úhlopříčkou 37" byla stanovena na 19 990 Kč, u 40" modelu pak na 27 990 Kč.
3D i bez brýlí
Kromě monitorů Samsung na veletrhu ukázal i technologii Odyssey 3D umožňující hraní vybraných titulů ve 3D bez speciálních brýlí. Monitory totiž umožňují nastavit ohniskovou vzdálenost a pomocí různých nastavení měnit hloubku 3D zobrazení každé hry na základě paralaxy mezi levým a pravým obrazem.
Nově jsou na monitorech Odyssey 3D k dispozici optimalizované efekty pro tituly jako Stellar Blade nebo MONGIL: STAR DRIVE. Do budoucna Samsung slibuje podporu pro více než 50 her.
Zdroj: Samsung