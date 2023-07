Samsung s velkou slávou představil nové ohebné smartphony Galaxy Z Flip a Fold. Řeč přišla i na nové chytré hodinky nebo tablet

V hlavní roli nové skládačky Z Flip5 a Z Fold5

Po krátkém uvítání a několika úvodních slovech přišlo na řadu odhalení první novinky, nového véčka Samsung Galaxy Z Flip5. Ten je co do konstrukční stránky velmi podobný předchozí generaci, je zde ale řada novinek, na které se stojí za to podívat. Největší novinkou je nárůst předního displeje na 3,4", což je oproti loňské generaci téměř 4násobný nárůst.

Parametry Samsung Galaxy Z Flip5 Autor: Samsung

Ostatně z prezentace samotné bylo cítit, jak Samsung přikládá přednímu displeji velkou váhu a bere jej konečně jako plnohodnotný displej, ne jako užitečný doplněk. Flex Window, jak jej Samsung pojmenoval, dostane širokou škálu widgetů a ovládacích prvků. Obecně dokážete na předním displeji udělat více úkonů bez nutnosti otevírání displeje.

Samsung se letos hodně zaměřil na přední displej Autor: Samsung

Další zajímavou novinkou nového Z Flip5 je ohebný pant. Samsungu se konečně podařilo eliminovat mezeru v zavřeném stavu a celkově vylepšit tuhost pantu tak, že nyní dokáže držet úhel téměř do úplného docvaknutí.

Další v pořadí nemohlo být představení ničeho jiného než další skládačky Galaxy Z Fold5. I tady Samsung pokročil s pantem a dokázal jej lépe vyladit pro potřeby uživatele a hlavně opět zcela eliminovat mezeru mezi displeji v uzavřeném stavu. Mezi další vylepšení patří nárůst maximálního jasu na 1750 nitů nebo vylepšení lišty Taskbar umožňující rychlou práci mezi otevřenými aplikacemi.

Parametry Samsung Galaxy Z Fold5 Autor: Samsung

Obě skládačky dostanou prémiovou konfiguraci, zvýšenou odolnost IPX8 a stejné procesory, které se už nyní nacházejí ve smartphonech řady Galaxy S23, tedy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Galaxy Z Flip5 Galaxy Z Fold5 Displej: 3,4" Super AMOLED (720 × 748 px)

6,7" Dynamic AMOLED (2640 × 1080 px, 120Hz 6,2" Dynamic AMOLED 2X (2316 × 904 px, 120 Hz)

7,6" Dynamic AMOLED 2X (2176 × 1812 px, 120 Hz) Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM a úložiště: 8 + 256/512 12 + 256/512/1024 Baterie: 3700 mAh 4400 mAh Zadní fotoaparáty: 12 + 12 Mpx 50 + 12 + 10 + 4 Mpx Přední fotoaparát: 10 Mpx 4 Mpx Rozměry: 7,2 × 8,5 × 1,5 cm

7,2 × 16,5 × 0,7 cm 6,7 × 15,5 × 1,3 cm

12,9 × 15,5 × 0,6 cm Hmotnost: 187 g 253 g

Nové Galaxy Watch6 a tablet Galaxy Tab S9 jako bonus

Společně s představením nových skládaček na konferenci padla zmínka i o nové generaci chytrých hodinek Galaxy Watch6 a tabletu Galaxy Tab S9. V případě chytrých hodinek došlo ke zvětšení displeje a většího důrazu na spánek a zdraví obecně. Zároveň se vrátila zpět otočná luneta, která se objeví ve verzi Galaxy Watch6 Classic. Nový tablet Galaxy Tab S9 pak nabídne špičkový výkon v čele s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, nádherný Dynamic AMOLED 2X displej a v balení nebude chybět ani stylus S Pen.

Parametry Samsung Galaxy Watch6 Autor: Samsung

Parametry Samsung Galaxy Tab S9 Autor: Samsung

Záznam celé se už nyní nachází na YouTube kanále společnosti Samsung

Dostupnost a ceny

Co všechny pravděpodobně nejvíce zajímá, je cena všech představených novinek a dostupnost. Obě nové skládačky je možné v České republice předobjednat od 26. července, přičemž na pulty obchodů dorazí 11. srpna letošního roku. Samsung si připravil zajímavý předobjednávkový bonus a ti, kteří si některou z nových skládaček předobjednají od 26. 7. do 10. 8., dostanou jako dárek model s dvojnásobně vyšší kapacitou.

Model: Velikost úložiště: Barva: Doporučená cena: Galaxy Z Flip5 8 + 256 GB šedá, zelená, fialová, béžová 28 499 Kč 8 + 512 GB 30 999 Kč Galaxy Z Fold5 12 + 256 GB šedá, černá, modrá, béžová 44 999 Kč 12 + 512 GB 47 999 Kč 12 + 1 TB černá, modrá, béžová 53 999 Kč

Nové chytré hodinky Galaxy Watch6 budou dostupné hned v několika variantách a velikostech. Stejně jako smartphony je bude možné předobjednat nové hodinky i tablet Galaxy Tab S9 od 26. července a na pulty obchodů dorazí 11. srpna.