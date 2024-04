Samsung rozšiřuje své AI, Asus představil obří kompakt, Xiaomi vydělává a Honor je v čele fotomobilů

Březnové recenze:

Samsung

28. březen: Samsung oznámil aktualizaci uživatelského rozhraní One UI 6.1 pro některé starší smartphony (Galaxy S23, S23 FE, Z Flip5 a Z Fold5), což jim přinese možnost využívat funkce umělé inteligence.

11 březen: Samsung do Česka přivezl dva nové modely řady A, prodávat je bude od dubna. Letošní řada Galaxy A tak v Česku obsahuje již čtyři modely (A05s, A25, A35 a A55).

Galaxy A55 (6,6" AMOLED, Exynos 1480, 5000 mAh)

Galaxy A35 (6,6" AMOLED, Exynos 1380, 5000 mAh)

Galaxy A35 a A55 Autor: Samsung

Novinky mimo český trh:





Galaxy F15 (6,6" AMOLED, Dimensity 6100+, 6000 mAh)

Galaxy M14 4G (6,7" PLS, Snapdragon 680, 5000 mAh)

Galaxy M15 (6,5" AMOLED, Dimensity 6100+, 6000 mAh)

Galaxy Tab S6 Lite (2024) (10,4" TFT, octa-core, 7040 mAh)

Galaxy M55 (6,7" AMOLED, Snapdragon 7 Gen1, 5000 mAh)

Xiaomi

28. březen: Xiaomi se pochlubilo růstem za loňský rok. Celkové tržby společnosti dosáhly po přepočtu na 876 miliard korun, z toho zisk činil 62,4 miliardy korun. Jde o výrazný nárůst proti předchozím letům.

Novinky mimo český trh:

Poco C61 (6,71" IPS, Helio G36, 5000 mAh)

Civi 4 Pro (6,55" AMOLED, Snapdragon 8s Gen3, 4700 mAh)

Poco X6 Neo (6,67" AMOLED, Dimensity 6080, 5000 mAh)

Honor

19. březen: Honor Pro (recenze bude začátkem dubna) vede aktuálně žebříček fotomobilů DXOMARK.

Honor Magic6 Pro Autor: Cnews

Novinky mimo český trh:

Magic6 RSR Porsche Design (6,8" OLED, Snapdragon 8 Gen3, 5600 mAh)

Magic6 Ultimate (6,8" OLED, Snapdragon 8 Gen3, 5600 mAh)

Huawei

14. březen: Huawei oslavil pět let českého e-shopu.

Vivo

Novinky mimo český trh:

T3 (6,67" AMOLED, Dimensity 7200, 5000 mAh)

Y03 (6,56" IPS, Helio G85, 5000 mAh)

iQOO Z9 (6,67" AMOLED, Dimensity 7200, 5000 mAh)

V30 Pro (6,78" AMOLED, Dimensity 8200, 5000 mAh)

Oppo

27. březen: Oppo na český trh přivezlo Reno11 F 5G v barvách Palm Green a Ocean Blue.

Reno11 F 5G (6,7" AMOLED, Dimensity 7050, 5000 mAh)

Reno11 F Autor: Oppo

Novinky mimo český trh:

F25 Pro (6,7" AMOLED, Dimensity 7050, 5000 mAh)

Realme

Novinky mimo český trh:

Narzo 70 Pro (6,67" AMOLED, Dimensity 7050, 5000 mAh)

12 (6,72" IPS, Dimensity 6100+, 5000 mAh)

12+ (6,67" AMOLED, Dimensity 7050, 5000 mAh)

Infinix

28. březen: Tato nejnovější značka na českém trhu se v březnu dostala do nabídky operátora O2. Konkrétně přivezla modely Note 30 5G a levnější Hot 30 5G. Infinix se zaměřuje na levné telefony a za zmínku stojí jen ten první s cenovkou 5999 Kč. Jen krátce předtím došlo ke globální premiéře nové generace Note 40, která by do Česka měla dorazit za pár týdnů.

Note 30 5G (6,78" IPS, Dimensity 6080, 5000 mAh)

Hot 30 5G (6,78" IPS, Dimensity 6020, 5000 mAh)

Infinix Note 30 Autor: Infinix

Novinky mimo český trh:

Note 40 Pro+ (6,78" AMOLED, Dimensity 7020, 4600 mAh)

Note 40 Pro (6,78" AMOLED, Dimensity 7020, 5000 mAh)

Note 40 (6,78" AMOLED, Helio G99, 5000 mAh)

OnePlus

Novinky mimo český trh:

Ace 3V (6,74" AMOLED, Snapdragon 7+ Gen3, 5500 mAh)

Motorola

20. březen: Motorola přišla se studií, že zaměstnanci by vedle pracovního počítače měli mít vyhrazený i pracovní smartphone. Jak kvůli bezpečnosti, tak třeba pro lepší oddělení pracovního a osobního života. Nevýhodou zůstává nutnost nosit dvě zařízení.

Novinky mimo český trh:

Moto G Power (2024) (6,7" IPS, Dimensity 7020, 5000 mAh)

Moto G (2024) (6,6" IPS, Snapdragon 4 Gen1, 5000 mAh)

Asus

14. březen: Asus překvapil a místo dalšího kompaktu představil nový ZenFone 11 Ultra ve dvou barvách (černá a modrá).

ZenFone 11 Ultra Autor: Asus

Meizu

Novinky mimo český trh: