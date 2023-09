Samsung vydává 4TB SSD 990 Pro. V obchodech už je za výrazně méně, než je oficiální cena

Je to rok, co Samsung vydal své nejvýkonnější úložiště pro osobní počítače, NVMe moduly SSD 990 Pro. Korejci jsou stále považováni za špičku v tomto oboru, a tudíž také jejich highendové moduly jsou považovány za jakýsi etalon, byť se jim také nevyhnou problémy. Nyní firma přidává do nabídky 4TB verzi modulu SSD 990 Pro, který tak bude jakýmsi vrcholem toho, co vám Samsung nabízí do PC nebo notebooku (minimálně v kapacitě).

SSD 990 Pro v provedení modulu M.2 oznámil Samsung už před rokem, a pokud vám nesedí, že má teď 4TB verze být novinkou, nejste mimo. Samsung tehdy uvedl moduly s kapacitami 1 TB a 2 TB, ale již bylo avizováno vydání také 4TB modelu, který měl přijít „později“. Očekávali jsme ho ovšem dřív, ne až za celý rok od oznámení této řady SSD. Vydání tohoto 4TB modelu bylo nakonec oznámeno tento týden ve středu.

SSD 990 Pro používá vlastní řadič Samsungu s rozhraním PCIe 4.0 ×4 a paměti V-NAND 8. generace s kapacitou 1 Tb na čip. Jde o paměti typu TLC NAND, zůstává tedy, že toto SSD už nepoužívá zápis MLC jako starší generace „Pro“ Samsungů. 4TB model by k ní měl mít ještě odpovídající mezipaměť LPDDR4 o kapacitě 4 GB.





Samsung SSD 990 Pro 4TB Autor: Samsung

Vyšší výkon ve čtení

Samsung specifikuje pro 4TB model částečně stejné parametry jako pro 1TB a 2TB verze. Sekvenční čtení může běžet rychlostí až 7450 MB/s, sekvenční zápis (do pseudoSLC cache) rychlostí až 6900 MB/s. Náhodný zápis pak má se 4kB bloky (při hloubce fronty 32) až 1 550 000 IOPS, což je beze změny; ale náhodné čtení zrychlilo, a to docela výrazně, až na 1 600 000 IOPS. Porovnat parametry můžete níže v tabulce.

U nás za sedm tisíc

Samsung u 4TB SSD 990 Pro oznámil cenu oficiálně 350 $. U nás to vychází na cca 9600 Kč či 396 € (s DPH). Ovšem první internetové obchody, které toto SSD zavedly do ceníku, mají ceny výrazně nižší (okolo sedmi tisíc), takže na oficiální cenu moc nehleďte a orientujte se podle Heureky nebo jiného vyhledávače.

Samsung SSD 990 Pro Kapacita / model 1 TB 2 TB 4 TB Kapacita 1 TB 2 TB 4 TB NAND TLC V-NAND TLC V-NAND TLC V-NAND Cache (DRAM) 1 TB LPDDR4 2 TB LPDDR4 4 TB LPDDR4 Sekvenční čtení 7450 MB/s 7450 MB/s 7450 MB/s Sekvenční zápis 6900 MB/s 6900 MB/s 6900 MB/s Náhodné čtení (4K) 1 200 000 IOPS 1 400 000 IOPS 1 600 000 IOPS Náhodný zápis (4K) 1 550 000 IOPS 1 550 000 IOPS 1 550 000 IOPS Náhodné čtení Queue Depth 1 22 000 IOPS 22 000 IOPS ? Náhodný zápis Queue Depth 1 80 000 IOPS 80 000 IOPS ? Spotřeba (průměr) 5,4 W 5,5 W ? Spotřeba (max) 7,8 W 8,5 W ? Spotřeba (nečinnost) 50 mW 55 mW ? Spotřeba (Dev Sleep) 5 mW 5 mW ? Garantovaný objem zápisu 600 TB 1200 TB 2400 TB Cena 179 $ 309 $ 350 $

Záruka je pětiletá jako u ostatních modulů a rovněž garance zápisu je stejná – okolo 600 přepisovacích cyklů na buňku. Celkově je to 2400 TB celkového zápisu, v souladu se 4TB kapacitou modulu. Stejně jako 1TB a 2TB model nabízí Samsung verzi SSD bez chladiče, ale i verzi s chladičem, který je opatřen LED podsvícením, které lze ovládat pomocí jeho obslužné aplikace Samsung SSD Magician. Příplatek za chladič je dost malý, cena této verze je 355 $. Verze bez chladiče by měla být vhodná vedle desktopů i pro notebooky, modul je stále jednostranný.

Je zajímavé, že Samsung stále zatím nemá PCIe 5.0 moduly pro PC. Ze začátku se čekala podpora PCIe 5.0 právě už u SSD 990 Pro, které ale nakonec mělo pořád rozhraní PCIe 4.0. Nicméně všechna PCIe 5.0 ×4 založená na řadiči Phison E26 byla poté opožděná a reálně se začala prodávat až na jaře 2023, takže zpětně viděno dával PCIe 4.0 v srpnu či září 2022 u SSD 990 Pro naprostý smysl.

Teď už se ale výroba PCIe 5.0 modulů rozhýbala, takže už docela netrpělivě vyhlížíme, kdy se Samsung přidá. Jeho SSD založená na vlastních řadičích by opět totiž opět mohla být tím, co bude nasazovat laťku ostatním. I když je pravda, že v poslední době má Samsung důstojné konkurenty typu WD nebo třeba Hynixu (u nějž bývá zvlášť chválena nízká spotřeba a energetická efektivita jeho NVMe SSD).

Zdroj: Samsung