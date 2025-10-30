Samsung zkusí prorazit na desktopech: svůj Internet Browser přenáší z telefonů na Windows

Po mnoha letech stagnace, kdy jsme si zvykli na tradiční jména jako Chrome, Firefox nebo Edge, se ledy výrazně pohnuly. Kategorie browserů se v posledních měsících rozrostla o několik prohlížečů postavených kolem AI, které lákají především na režim agenta. Mezi standardnější prohlížeče ale rovněž míří významná novinka – Samsung totiž začal betatestovat svůj Samsung Internet Browser i na počítačích s Windows.
Synchronizace v první řadě
Na mobilních platformách drží prohlížeč Samsungu podíl těsně nad 3 % a po Chromu jde o nejčastěji používaný prohlížeč na Androidech. jednou z jeho největších nevýhod je ale nedostupnost na dalších platformách, především těch desktopových. Snadno tak nelze synchronizovat záložky, otevřené karty či hesla. Nová desktopová verze by to měla změnit a vývojáři budou doufat, že ji začne používat víc uživatelů telefonů Samsung.
Beta verzi spustili vývojáři během dneška pro Spojené státy a domovskou Koreu, dá se ale předpokládat její rychlé rozšíření i do dalších zemí. Prozatím se počítá jen s verzí pro Windows, na macOS prozatím prohlížeč nezamíří. Samsung ale jistě cílí i na svoje zařízení z řady Galaxy Book, tedy konvertibilní notebooky nejčastěji poháněné ARM procesory Snapdragon X.
Kromě synchronizace dat mezi více zařízeními bude prohlížeč disponovat rovněž AI chatbotem, kterého Samsung nazývá Browsing Assistant. Obdobně jako u dalších chatbotů bude sloužit pro sumarizaci textu, jeho překlad nebo vyhledávání informací. O něčem jako je režim agenta se Samsung nezmínil.
Zdroj: Samsung