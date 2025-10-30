Cnews.cz  »  Software  »  Samsung zkusí prorazit na desktopech: svůj Internet Browser přenáší z telefonů na Windows

Internet   Software

Samsung zkusí prorazit na desktopech: svůj Internet Browser přenáší z telefonů na Windows

Matěj Vlk
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Samsung Internet Browser Autor: Samsung
Největším lákadlem bude synchronizace s mobilní verzí prohlížeče.
Po telefonech a tabletech míří Samsung Internet Browser i na desktopy s Windows. Přinese především synchronizaci s mobilní verzí, která na absenci desktopové varianty doplácela.

Po mnoha letech stagnace, kdy jsme si zvykli na tradiční jména jako Chrome, Firefox nebo Edge, se ledy výrazně pohnuly. Kategorie browserů se v posledních měsících rozrostla o několik prohlížečů postavených kolem AI, které lákají především na režim agenta. Mezi standardnější prohlížeče ale rovněž míří významná novinka – Samsung totiž začal betatestovat svůj Samsung Internet Browser i na počítačích s Windows.

Synchronizace v první řadě

Na mobilních platformách drží prohlížeč Samsungu podíl těsně nad 3 % a po Chromu jde o nejčastěji používaný prohlížeč na Androidech. jednou z jeho největších nevýhod je ale nedostupnost na dalších platformách, především těch desktopových. Snadno tak nelze synchronizovat záložky, otevřené karty či hesla. Nová desktopová verze by to měla změnit a vývojáři budou doufat, že ji začne používat víc uživatelů telefonů Samsung.

Samsung Internet synchronizace

Vedle historie a otevřených oken se budou synchronizovat i hesla a záložky.

Autor: Samsung

Beta verzi spustili vývojáři během dneška pro Spojené státy a domovskou Koreu, dá se ale předpokládat její rychlé rozšíření i do dalších zemí. Prozatím se počítá jen s verzí pro Windows, na macOS prozatím prohlížeč nezamíří. Samsung ale jistě cílí i na svoje zařízení z řady Galaxy Book, tedy konvertibilní notebooky nejčastěji poháněné ARM procesory Snapdragon X.

linux_sprava_tip

Vyzkoušel jsem nový AI prohlížeč ChatGPT Atlas. Nakoupil mi suroviny na rajskou, ale přidal krkovici. Nebyla to jeho chyba Přečtěte si také:

Vyzkoušel jsem nový AI prohlížeč ChatGPT Atlas. Nakoupil mi suroviny na rajskou, ale přidal krkovici. Nebyla to jeho chyba

Kromě synchronizace dat mezi více zařízeními bude prohlížeč disponovat rovněž AI chatbotem, kterého Samsung nazývá Browsing Assistant. Obdobně jako u dalších chatbotů bude sloužit pro sumarizaci textu, jeho překlad nebo vyhledávání informací. O něčem jako je režim agenta se Samsung nezmínil.

Zdroj: Samsung

Vstoupit do diskuse (2 názory)

Autor článku

Matěj Vlk

Témata:

Anketa

Máte aktuálně nějaké peníze v CS2 skinech?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Data o pořadí prohlížečů jsou čerpána odtud (https://gs.statcounter.com/browser-market-share/mobile/worldwide). Odkud máte tyhle informace Vy? Ať se kdyžtak dopátráme k tomu, kde je pravda :)
Dominik Dobrozenský

Nejnovější

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Dále u nás najdete

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Praha láká hvězdy světové architektury

AI není krátkodobý výstřelek

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času