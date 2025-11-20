Sbohem cookies lišty. EU zavede centrální nastavení, které odstraní většinu otravných bannerů

Evropská komise zveřejnila návrh tzv. digitálního Omnibusu, který nastaví nová pravidla pro GDPR nebo AI. Mimo jiné se zaměřuje i na lišty cookies, které nás už dlouhé roky otravují napříč evropským internetem.
Komise připouští, že současný systém není funkční a nadpoloviční většina uživatelů automaticky kliká na přijetí všech cookies tak, aby se co nejrychleji dostala na web.
O 60 % lišt méně
Prvním krokem pro omezení těchto lišt bude zmírnění pravidel, která specifikují typy cookies, pro která je souhlas vyžadován. Nově z něj bude vyjmuta většina technických cookies, která jsou nezbytná pro chod webu. Nyní se většinou v liště ukrývají pod položkou „Přijmout nezbytné“ a zajistí například možnost vkládat na e-shopech zboží do košíků bez toho, aniž by po zavření webu zmizelo.
Stejně tak souhlas nebude vyžadován pro vlastní měření návštěvnosti nebo u webových komponent, které zvyšují zabezpečení webu a dat. Celkově mají tato nová pravidla snížit počet nutných cookies lišt o 60 %.
Druhou zásadní změnou bude zavedení centralizovaného nastavení cookies. Uživatel by mohl na úrovni prohlížeče nebo dokonce systému zaškrtnout možnost „Vždy akceptovat cookies“, nebo naopak „Nikdy neakceptovat cookies“. Weby budou muset tyto preference převzít a nezobrazovat standardní lištu.
Zavedení bude nějakou dobu trvat – weby budou muset toto nastavení akceptovat po dvou letech od finálního schválení těchto pravidel a do prohlížečů má být nastavení implementováno dokonce po 4 letech.
Nová pravidla zároveň počítají s tím, že pokud uživatel cookies odmítne, web mu nesmí znovu zobrazit lištu po dobu šesti měsíců. Bannery budou muset nabídnout možnost přijmout i odmítnout všechny cookies jediným tlačítkem, aby se uživatel nemusel proklikávat různých podvoleb tak jako nyní.
Výjimku z některých nově zavedených pravidel dostanou média, která budou moci kvůli svému financování stále žádat o individuální souhlas.
Zdroj: Evropská komise